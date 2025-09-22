Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

22 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Iberdrola disparará inversión, beneficio y dividendo en su nuevo plan hasta 2028 (Expansión)

* Aena responde al PP y a Ryanair que no puede congelar tarifas (Cinco Días, sábado)

* Ebro Foods: “Estudiamos compras para crecer en platos preparados” (Expansión)

* Los minoritarios aceptan la opa de exclusión de MHG sobre Minor Hotels, la antigua NH (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Francia y Arabia Saudí convocarán el lunes a decenas de líderes mundiales para recabar apoyos a la solución de dos Estados para el conflicto israelí-palestino, y se espera que varios de ellos reconozcan formalmente al Estado palestino, una medida que podría provocar duras reacciones por parte de Israel y Estados Unidos (Reuters)

* El pánico, la confusión y la ira se apoderaron de los trabajadores con visados H-1B procedentes de la India y China, que se vieron obligados a abandonar sus planes de viaje y regresar apresuradamente a Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump impusiera nuevas tasas de visado, en línea con su ofensiva contra la inmigración (Reuters)

* El Consejo del Atlántico Norte de la OTAN se reunirá el martes para discutir la violación del espacio aéreo estonio por parte de Rusia, según informaron el domingo a Reuters dos fuentes conocedoras del asunto, quienes concretaron la fecha (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

• Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank. (0830 GMT)

• El Banco de Suecia (Riksbank) celebra reunión de política monetaria en la que el Consejo Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluida la tasa de interés. (0700 GMT)

• El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, participa en un panel sobre marcos de política monetaria. (1230 GMT)

• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, interviene en el panel "Monetary Policy Frameworks: Recent Developments and Outlook – An International Comparative View" organizado por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo y SUERF. (1345 GMT)

• El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, habla sobre las perspectivas para la economía de EEUU y la política monetaria en la Brookings Institution. (1400 GMT)

• La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre "El papel de la Fed en la economía y su impacto en la vida cotidiana" en el evento "Fed Talk" en Cleveland, Ohio. (1600 GMT)

• El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla virtualmente sobre la economía ante la Cámara de Comercio del Condado de Howard (Maryland). (1600 GMT)

• Carolyn Rogers, vicegobernadora principal del Banco de Canadá, participa en el evento Supervisors on Supervision – Culture in the Financial Sector en la London School of Economics.

(1715 GMT)

• El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, conversa con Randy Quarles, Cynosure Group, en el evento ‘Supervisors sobre supervisión – cultura en el sector financiero’ en la London School of Economics. (1800 GMT)

• La vicegobernadora del Banco de Canadá, Sharon Kozicki, participa en el taller “Marcos de política monetaria: evolución reciente y perspectivas – una visión comparativa internacional”, organizado por el BIS, el BCE y SUERF por videoconferencia. (1945 GMT)

• Discurso del vicegobernador del Norges Bank, Pål Longva, ante la Red Regional del Norges Bank en la Escuela de Negocios BI Norwegian en Trondheim. • Discurso de la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache. OTROS EVENTOS

• Los ministros de Economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebran una serie de reuniones en Malasia (hasta el 28 de septiembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

Local Country/ RIC Indicator Perio Reute Prior

Time Region Name d rs

Poll

14:30 United USCFNA= National Ago -0,19

States ECI Activity

Index

16:00 Euro EUCONF= Consumer Sep -15,2 -15,5

Zone ECI Confid. Flash

17:30 United US6MAT= 6M Bill Auc 22 75.050,3

States ECI - TA Sep 25.800

17:30 United US6MAH= 6M Bill Auc 22 3,715%

States ECI - HR Sep

17:30 United US6MAB= 6M Bill Auc 22 3,090

States ECI - BTC Sep

17:30 United US6MAA= 6M Bill Auc 22 13,530%

States ECI - HAP Sep

20:00 United US3MAT= 3M Bill Auc 22 84.303,1

States ECI - TA Sep 53.900

20:00 United US3MAB= 3M Bill Auc 22 3,110

States ECI - BTC Sep

20:00 United US3MAA= 3M Bill Auc 22 8,090%

States ECI - HAP Sep

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 1 punto, hasta los 5477, los futuros del FTSE perdían 9 puntos, hasta los 9268 y los futuros del DAX alemán ganaban 14 puntos, hasta los 23.797, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas subían ligeramente y el dólar se mantenía estable, mientras los operadores reflexionaban sobre la trayectoria de la política monetaria estadounidense tras la bajada de tipos de la Reserva Federal la semana pasada, y la campaña del presidente Donald Trump contra los visados de trabajo para inmigrantes contenía el optimismo.

Los precios del petróleo avanzaban en la sesión asiática, respaldados por las tensiones geopolíticas en Europa y Oriente Próximo, aunque pesaban las perspectivas de un aumento de la oferta de petróleo y la preocupación por el impacto de los aranceles comerciales en la demanda mundial de combustible.

PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)