Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(.)

22 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Naturgy avanza hacia un núcleo duro español liderado por Fainé (Cinco Días); Naturgy contrata a BBVA para refinanciar 1.300 millones en su filial internacional (El Confidencial)

* Sabadell y Zurich aceleran en su pacto de seguros tras la opa (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* La Guardia Costera de Estados Unidos está persiguiendo a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, dijeron responsables a Reuters el domingo, en lo que sería la segunda operación de este tipo este fin de semana y la tercera en menos de dos semanas si tiene éxito (Reuters)

* El principal asesor de política exterior del presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo que los cambios introducidos por los europeos y Ucrania en las propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania no mejoran las perspectivas de paz (Reuters)

* Japón está recurriendo a los 7 billones de dólares de ahorros de los hogares para apoyar la demanda de bonos con planes para lanzar nuevos productos e incentivos, aprovechando las recientes ventas minoristas y llenando el vacío dejado por la disminución de las compras de los bancos centrales (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* AmRest Holdings – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de abono.

OTROS EVENTOS

* Malasia convoca una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la ASEAN para abordar el conflicto entre Tailandia y Camboya.

* Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, se reúne con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, en Jerusalén, y con Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, en Ramala.

* El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar el conflicto en Sudán (2000 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – PIB trimestral, 3TR: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB interanual, 3TR: Previsto 1,3%; Anterior 1,3%.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial trimestral, 3TR: Anterior -0,3%.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial interanual, 3TR: Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – Cuenta corriente GBP, 3TR: Previsto -21.260.000.000 GBP; Anterior -28.939.000.000 GBP.

* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional, sep: Anterior -0,12.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* La renta variable europea no tenía grandes fluctuaciones, con los futuros del EUROSTOXX 50 y del FTSE perdiendo un 0,1%, mientras que los del DAX apenas variaban.

* Las bolsas asiáticas subían el lunes, impulsadas por las ganancias del sector tecnológico en Wall Street, mientras que el yen se acercaba a mínimos históricos frente al euro y el franco suizo, al tiempo que la subida de los tipos de interés presionaba a la deuda pública japonesa.

* Los precios del petróleo aumentaban el lunes después de que las autoridades informaran de que EEUU había interceptado un petrolero en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, lo que aumenta la incertidumbre sobre el suministro.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)