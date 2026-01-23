Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

23 ene (Reuters) -

* Reynés (Naturgy): "El contexto geopolítico obliga a ser prudentes y a adaptarse día a día" (entrevista en Expansión)

* Telefónica comprará a su filial chilena el 40% de la fiberco compartida con el fondo KKR (El Economista)

* DIA nombrará a Babcock presidente no ejecutivo tras la dimisión de Gavazzi (Reuters)

* Filiales de CIMIC obtienen contratos para el reciclaje de residuos de zinc en India (Reuters)

* Goldman Sachs sube Colonial de "vender" a "neutral" (Reuters)

* Las eléctricas piden la retirada del impuesto del 7% como en Portugal (CincoDías)

* El presidente Donald Trump dijo el jueves que había asegurado el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, cuyo jefe dijo que los aliados tendrían que intensificar su compromiso con la seguridad del Ártico para protegerse de las amenazas de Rusia y China (Reuters)

* Los líderes de la UE dieron un suspiro de alivio por el cambio de postura de Donald Trump sobre Groenlandia cuando se reunieron en una cumbre de emergencia en Bruselas a última hora del jueves (Reuters)

* Rusia dijo que mantendrá conversaciones sobre seguridad con Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi, pero advirtió, tras una reunión celebrada por la noche entre el presidente Vladimir Putin y tres enviados estadounidenses, que no será posible una paz duradera a menos que se resuelvan las cuestiones territoriales (Reuters)

* Acerinox – Dividendo de 0,3100 euros por acción. Fecha de abono.

* Megan Greene, miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la Resolution Foundation "¿Mundos aparte?" (0930 GMT).

* Rueda de prensa en Ginebra con Abás Araghchi, ministro de Exteriores de Irán (0730 GMT).

* Panel en Davos sobre las perspectivas de la economía global con Mohamed al-Jadaan, ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (1000 GMT).

* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, ene: Previsto -16,0; Anterior -17,0.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto -0,1%; Anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, dic: Previsto -0,2%; Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual, dic: Previsto 1,1%; Anterior 0,6%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, dic: Previsto 1,7%; Anterior 1,2%.

* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, ene: Previsto 101,0; Anterior 102,0.

* 0845 Francia – Clima empresarial general, ene: Anterior 99,0.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, ene: Previsto 50,5; Anterior 50,7.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 50,5; Anterior 50,1.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 50,0; Anterior 50,0.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB, ene: Previsto 47,8; Anterior 47,0.

* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 52,5; Anterior 52,7.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 51,6; Anterior 51,3.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB, ene: Previsto 49,1; Anterior 48,8.

* 1000 Eurozona – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 52,6; Anterior 52,4.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 51,8; Anterior 51,5.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, ene: Previsto 51,5; Anterior 51,4.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, ene: Previsto 50,6; Anterior 50,6.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, ene: Previsto 51,7; Anterior 51,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global, ene: Previsto 52,0; Anterior 51,8.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global, ene: Previsto 52,8; Anterior 52,5.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global, ene: Anterior 52,7.

* 1600 Estados Unidos – Cambio índice líder mensual, nov: Anterior -0,3%.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final, ene: Previsto 54,0; Anterior 54,0.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final, ene: Anterior 52,4.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final, ene: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich, ene: Anterior 4,2%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich, ene: Anterior 3,4%.

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 10 puntos, hasta los 5.968, los futuros del FTSE subían 0,5 puntos, hasta los 10.151,5 y los futuros del DAX alemán caían 8 puntos, hasta los 24.976, a las 0530 GMT.

* Las bolsas avanzaban en las operaciones asiáticas, después de que el Banco de Japón mantuviera sin cambios los tipos de interés de referencia, mientras que el oro y la plata subían a nuevos máximos ante la renovada presión sobre el dólar estadounidense.

* Los precios del petróleo repuntaban después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara sus amenazas contra Irán, uno de los principales productores de Oriente Próximo, lo que suscitó la preocupación de que se produjeran acciones militares que pudieran interrumpir el suministro.

