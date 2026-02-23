Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

23 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Almirall prevé aumentar las ventas un 9-12% este año tras un incremento del 12,4% en 2025 (Reuters)

* Indra presenta ante la CNMV el protocolo para una posible operación con ‌Escribano (Reuters)

* Indra negocia la venta a ‌Waterland ⁠de la filial Minsait Business Consulting (Expansión)

* Repsol recorta sus objetivos en materia de energías renovables (Reuters)

* Cementos Molins aprueba la adquisición de Secil (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el domingo que ninguno de los ​países que han ⁠alcanzado acuerdos comerciales ⁠con EEUU había compartido planes de retirarse tras la decisión de la Corte Suprema de anular una gran parte de los aranceles ​del presidente Donald Trump (Reuters)

* La Comisión Europea exigió el domingo que EEUU se atenga a los términos del acuerdo comercial entre ‌la UE y EEUU alcanzado el año pasado, después de que la Corte ​Suprema de EEUU anulara los aranceles globales de Donald Trump ​y este respondiera con nuevos gravámenes generales (Reuters)

* Hungría bloqueará el próximo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, según dijo el domingo el ministro de Exteriores, en una nueva medida destinada a presionar a Ucrania para que reanude el flujo de petróleo ruso a través de un oleoducto que abastece a las refinerías húngaras (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Japón y Shanghái.

EMPRESAS

* Almirall publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* ​Telefónica Brasil publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Adam Richardson, director de mercados financieros del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, participa como ponente en el ANZ Investor ⁠Tour 2026.

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia el discurso de aceptación del premio Paul A. Volcker 2026 a la trayectoria y ofrece comentarios en la Conferencia de Política ‌Económica de la NABE (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* Alexander Stubb, presidente de la República de Finlandia, realiza una visita de trabajo a París y se reúne con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

* Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, feb: Previsto 88,4; Anterior 87,6.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo , feb: Previsto 86,1; Anterior 85,7.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, feb: Previsto 90,5; Anterior 89,5.

* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional , ene: Anterior -0,04.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado , dic: Anterior -1,4.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin ‌defensa, mensual revisado, dic: Anterior -2,5.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, dic: Anterior 0,9.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital ⁠no defensa excluyendo aeronaves, mensual revisado, dic: Anterior 0,6.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual , dic: Anterior 2,7.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos ‌de fábrica sin transporte mensual , dic: Anterior 0,2.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed , feb: Anterior -1,2.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* ⁠Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 32 puntos, hasta los 6.104, los futuros del FTSE ⁠perdían 23,5 puntos, hasta los 10.650 y los futuros del DAX alemán caían 184 puntos, hasta los 25.111, a las 0530 GMT.

* Los futuros de Wall Street y el dólar caían en Asia, después de que la confusión sobre los aranceles estadounidenses reavivara la tendencia de "vender activos de Estados Unidos", mientras la confianza en todo el sector de la inteligencia artificial se verá puesta a prueba por los resultados de ‌la diva tecnológica Nvidia esta semana.

* Los precios del petróleo retrocedían ​alrededor de un 1% mientras EEUU e Irán se preparaban para una tercera ronda de negociaciones nucleares, lo que alivia de momento los temores de una escalada del conflicto, mientras que las nuevas subidas de aranceles del presidente Donald Trump crearon incertidumbre sobre el crecimiento mundial y la demanda de combustible.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs ‌dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)