Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

23 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Sánchez garantiza a Illa que endurecerá las condiciones a la opa de BBVA-Sabadell (El Economista) * Telefónica planea la venta de su icónica sede de 'Gran Vía 28' y el alquiler de edificios en el 'Distrito C' (El Economista) * La banca pide a Soltec más garantías y menos quitas para desbloquear la venta a DVC (El Confidencial) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Irán e Israel intercambiaron ataques aéreos y con misiles mientras el mundo se preparaba para la respuesta de Teherán al ataque estadounidense a sus instalaciones nucleares, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteaba la idea de un cambio de régimen en la república islámica (Reuters) * Los miembros de la OTAN acordaron el domingo un gran aumento de su objetivo de gasto en defensa hasta el 5% del PBI, tal y como exigió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero España acordó quedar excluida del mismo (Reuters) * Los ataques rusos con drones y misiles en Kiev y sus alrededores durante la noche mataron a cinco personas, hirieron a decenas, provocaron incendios en zonas residenciales y dañaron la entrada de una estación de metro que sirve de refugio antiaéreo, según informaron las autoridades ucranianas (Reuters) *AGENDA* BANCOS CENTRALES * Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la audiencia ECON ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. (1300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del Milwaukee Business Journal Mid-Year Outlook 2025. (1710 GMT) OTROS EVENTOS * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una conferencia de prensa antes de la cumbre en La Haya, Países Bajos. (1300 GMT) * Cumbre UE-Canadá en Bruselas. Los líderes de las instituciones de la Unión Europea reciben al primer ministro canadiense, Mark Carney, en una cumbre diseñada para intensificar los ya estrechos lazos económicos y políticos, particularmente a la luz de las políticas "EEUU Primero" de Donald Trump. (1500 GMT) * El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y el presidente de BBVA intervienen en un evento en Santander. * Reunión informal de ministros de turismo de la UE en Varsovia. (Hasta el 24 de junio) * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays May 29.070.077 09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 49,8 09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 48,9 09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 49,3 09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 48,8 48,3 09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 47,8 47,1 09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 48,5 10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 49,7 49,4 10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 50,0 49,7 10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 50,5 50,2 10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI Jun 50,3 10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI Jun 46,4 10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI Jun 50,9 15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash Jun 52,0 15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash Jun 53,7 15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash Jun 53,0 16:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales May 3,95M 4,00M 16:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales% Chg May -0,5% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 23 Jun 69.619.046.100 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 23 Jun 4,155% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 23 Jun 2,730 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 23 Jun 15,250% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 23 Jun 77.809.494.200 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 23 Jun 4,240% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 23 Jun 2,990 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 23 Jun 6,760% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 29 puntos, a 5217, los del FTSE perdían 30,5 puntos, a 8763,5 y los del DAX alemán caían 111 puntos, a 23.339, a las 0430 GMT. *Las bolsas caían en Asia y los precios del petróleo alcanzaban brevemente máximos de cinco meses, mientras los inversores esperaban ansiosos para comprobar si Irán tomaba represalias contra los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares, con los consiguientes riesgos para la actividad mundial y la inflación. * Los precios del petróleo alcanzaban su nivel más alto desde enero, mientras la decisión de Estados Unidos de unirse a Israel el fin de semana para atacar las instalaciones nucleares de Irán aumentaba las preocupaciones sobre la oferta. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

