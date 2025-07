Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

23 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Iberdrola contrata a Barclays para vender quince plantas y salir de México por US$4000 millones (El Confidencial) * FCC negocia con CPP la venta por más de 1000 millones del 25% de Medio Ambiente (El Economista) * El activista Elliott escala en Repsol al 1,41% y es ya el segundo accionista (Expansión) * Ence registra una pérdida de 9,3 millones en el segundo trimestre (Reuters) * Amper cierra una ampliación de capital por 77 millones de euros con suscripción completa (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzó un acuerdo comercial con Japón que rebaja los aranceles a las importaciones de automóviles y ahorra a Tokio nuevos gravámenes punitivos sobre otros bienes a cambio de un paquete de US$550.000 millones en inversiones y préstamos con destino a Estados Unidos (Reuters) * El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el martes en la cadena de televisión estadounidense Fox News que sancionar el petróleo ruso para poner fin a la guerra de Ucrania es una "posibilidad muy real" (Reuters) * Es probable que los cambios introducidos por Apple en las normas y tarifas de su App Store obtengan el visto bueno de los reguladores antimonopolio de la Unión Europea, según fuentes con conocimiento directo del asunto (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturgy publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * CIE Automotive publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aedas Homes publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Global Dominion publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Indra publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo inicia una reunión de política monetaria de dos días en Fráncfort, Alemania (Hasta el 24 de julio). * El subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales en Kochi (0130 GMT). OTROS EVENTOS * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al presidente de Francia, Emmanuel Macron. * El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo, António Costa, en su cumbre anual. * 30ª Cumbre UE-Japón. * El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Reino Unido y Maldivas para estrechar lazos diplomáticos y económicos. (Hasta el 26 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior l /Region Name rs Time Poll 09:0 Spain ESONS= Overnight Jun 35.565.862 0 ECI Stays 13:0 United USMGA= MBA Mortgage 18 -10.0% 0 States ECI Applications Jul, w/e 13:0 United USMGM= Mortgage 18 253.5 0 States ECI Market Index Jul, w/e 13:0 United USMGPI MBA Purchase 18 159.6 0 States =ECI Index Jul, w/e 13:0 United USMGR= Mortgage 18 767.6 0 States ECI Refinance Jul, Index w/e 13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 18 6.82% 0 States CI Mortgage Rate Jul, w/e 16:0 Euro EUCONF Consumer Jul -15.0 -15.3 0 Zone =ECI Confid. Flash 16:0 United USEHS= Existing Home Jun 4,00M 4,03M 0 States ECI Sales 16:0 United USEHSP Exist. Home Jun 0.8% 0 States =ECI Sales% Chg 16:3 United USOILC EIA Wkly 18 -0.64 -3,859M 0 States =ECI Crude Stk Jul, 6M w/e 16:3 United USOILD EIA Wkly 18 -1.08 4,173M 0 States =ECI Dist. Stk Jul, 0M w/e 16:3 United USOILG EIA Wkly Gsln 18 -1.00 3,399M 0 States =ECI Stk Jul, 0M w/e 16:3 United USOIRU EIA Wkly Refn 18 -0.6% -0.8% 0 States =ECI Util Jul, w/e 19:0 United USBYTT 20Y Bond Auc 23 Jul 13.000.002.700.000 0 States =ECI - TA 19:0 United USBYTH 20Y Bond Auc 23 Jul 4.942% 0 States =ECI - HY 19:0 United USBYTB 20Y Bond Auc 23 Jul 2.680 0 States =ECI - BTC 19:0 United USBYTA 20Y Bond Auc 23 Jul 17.960% 0 States =ECI - HAP *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 60 puntos, hasta los 5363. Los futuros del FTSE sumaban 50 puntos, hasta los 9069,5. Las acciones japonesas alcanzaban máximos de un año tras el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, que reduce los aranceles sobre sus automóviles, al tiempo que reaviva las esperanzas de un acuerdo entre la Unión Europea y EEUU, lo que impulsó los futuros bursátiles europeos. * Los precios del petróleo subían en la sesión asiática después de caer durante tres sesiones consecutivas, ya que el acuerdo comercial de EEUU con Japón supone un avance en el ámbito de los aranceles, aunque las ganancias eran limitadas al reducirse las esperanzas de progresos en una cumbre entre la Unión Europea y China.