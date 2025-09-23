Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

(.)

23 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Endesa reabre la guerra de la luz y para 4000 millones de inversión (Expansión); Endesa invertirá menos en España por la retribución baja de las redes (Cinco Días)

* El presidente de Telefónica Venezuela excluye la venta de la filial (Cinco Días)

* Indra se interesa por la empresa pública catalana Comforsa (Expansión)

* Citigroup sube el precio objetivo de Santander de 7,20 a 9,65 euros (Reuters)

* Redeia emite 500 millones de euros en bonos verdes a seis años (Reuters)

* Avangrid anuncia un nuevo proyecto solar en Oregón para ayudar a suministrar energía a los centros de datos (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Decenas de líderes mundiales se reunieron el lunes en las Naciones Unidas para apoyar la creación de un Estado palestino, un cambio diplomático histórico tras casi dos años de guerra en Gaza que se enfrenta a la feroz resistencia de Israel y de Estados Unidos (Reuters)

* El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se ofreció el lunes a mantener voluntariamente los límites de armas nucleares estratégicas desplegadas establecidos en el nuevo acuerdo START de 2010 tras su expiración en febrero si Estados Unidos acepta hacer lo mismo (Reuters)

* Los aliados de la OTAN acusaron el lunes a Rusia ante las Naciones Unidas de violar el espacio aéreo de la Alianza en Estonia y Polonia, acciones que, según Reino Unido, podrían desencadenar un conflicto armado (Reuters)

* El aeropuerto de Copenhague, el más transitado de la región nórdica, reabrió sus puertas a primera hora del martes después de que el avistamiento de un dron paralizara todos los despegues y aterrizajes durante casi cuatro horas. El aeropuerto noruego de Oslo también reabrió sus puertas después de haber cerrado su espacio aéreo a causa de un dron (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Unicaja - Dividendo de 0,0660 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES

* El Banco de Suecia (Riksbank) publica su decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés y el informe de política monetaria de septiembre de 2025. (0730 GMT)

* El Riksbank organiza una rueda de prensa sobre la decisión de política monetaria de septiembre. (0900 GMT)

* Charla de Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, en el Simposio inaugural del Pictet Research Institute en Ginebra. (0900 GMT)

* La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal de EEUU, Michelle Bowman, habla sobre las perspectivas económicas ante la 134ª Convención Anual de la Asociación de Banqueros de Kentucky. (1300 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas en la grabación en vivo del pódcast Macro Musings en Atlanta, Georgia. (1400 GMT)

* Participación de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, en una charla en la conferencia Bloomberg Future of Finance.

(1420 GMT)

* El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, habla sobre las perspectivas económicas ante el almuerzo "Economic Outlook Luncheon 2025" de la Cámara de Comercio de Greater Providence. (1635 GMT)

* Discurso de Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, en la Cámara de Comercio de Saskatoon. (1830 GMT)

OTROS EVENTOS

* El ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo sueco, Pal Jonson, con honores militares en Berlín. (1430 GMT)

* Rueda de prensa tras la reunión entre el ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro de defensa sueco, Pal Jonson, en Berlín. (1530 GMT)

* Reunión de la Asamblea General de la ONU. (Hasta el 29 de septiembre)

* El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, viaja a Nueva York para la reunión anual de la Asamblea General de la ONU.

DATOS MACROECONÓMICOS

Local /Region Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior

Time Poll

09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays Aug 44.691.923

09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Sep 50.2 50.4

09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Sep 49.6 49.8

09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Sep 49.9 49.8

09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Sep 50.0 49.8

09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Sep 49.5 49.3

09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Sep 50.5 50.5

10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Sep 51.1 50.7

10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Sep 52.7 50.5

10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Sep 47.0 51.0

10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI Sep 53.0 53.5

10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI Sep 46.9 47.0

10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI Sep 53.9 54.2

12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Sep -33

14:30 United States USCURA=ECI Current Account Q2 -450.2B

14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 20 Sep, w/e 6.3%

15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash Sep 52.0 53.0

15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash Sep 53.9 54.5

15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash Sep 54.6

16:00 United States USRFDM Rich Fed Comp.

16:00 United States USRFDM Rich Fed Comp.

Sep -7 00 States =ECI Index 16: United USRFDS Rich Fed, Sep 4 00 States =ECI Services Index 16: United USRFD= Rich Fed Mfg Sep -5 00 States ECI Shipments 19: United US3YNT 2Y Note Auc - 23 69.000, 00 States =ECI TA Sep 025.300 .00 19: United US3YNH 2Y Note Auc - 23 3.641% 00 States =ECI HY Sep 19: United US3YNB 2Y Note Auc - 23 2.690 00 States =ECI BTC Sep 19: United US3YNA 2Y Note Auc - 23 57.400% 00 States =ECI HAP Sep

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)