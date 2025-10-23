Buenos días en los mercados: informe de preapertura

23 oct (Reuters) -

EMPRESAS

Bankinter aumenta un 5% su beneficio neto en el tercer trimestre (Reuters)

(Reuters)

Santander prepara cambios en la dirección de Riesgos y en las cúpulas de sus filiales de Reino Unido y Portugal (El Economista)

Inditex ultima un cambio de auditor tras la ruptura de EY con Pontegadea (El Confidencial)

Javier de Paz abandona el consejo de Telefónica pero refuerza su poder en la compañía (Cinco Días)

Cientos de renovables piden a REE que las habilite para controlar la tensión del sistema (Cinco Días)

GDELS (Santa Bárbara) ofrece la paz a Indra con una alianza en blindados (Expansión)

Air Europa sella con Turkish la venta del 26% del capital y devuelve ya los US$475 millones a la SEPI (El Confidencial)

Tesla informó el miércoles de unos ingresos récord en el tercer trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street, impulsados por las mayores ventas trimestrales de sus vehículos eléctricos, después de que los compradores estadounidenses se apresuraran a asegurarse una importante desgravación fiscal antes de su expiración el mes pasado (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Estados Unidos está considerando un plan para frenar una vertiginosa variedad de exportaciones de software a China, desde ordenadores portátiles hasta motores a reacción, como represalia por la última ronda de restricciones a la exportación de tierras raras impuestas por Pekín, según un responsable estadounidense y tres personas informadas por las autoridades estadounidenses (Reuters)

Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a las principales compañías petroleras rusas y acusó a los rusos de falta de compromiso para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras Moscú llevaba a cabo un importante ejercicio de entrenamiento con armas nucleares (Reuters)

Bruselas quiere regular los alquileres turísticos en el primer plan comunitario para frenar la crisis de vivienda (El País)

AGENDA

EMPRESAS

Bankinter publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofan publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES

Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la Cumbre del Euro. * El vicegobernador del Norges Bank, Pal Longva, participa en "Kåkånomics". * Resumen del debate sobre política monetaria del Banco Nacional Suizo. (0730 GMT)

El subgobernador de regulación prudencial del Banco de Inglaterra, Sam Woods, interviene en un panel sobre el crecimiento en el norte de Inglaterra.

(0915 GMT)

* Jonathan Hall, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la Confederación de la Industria Británica: "Equilibrio entre estabilidad financiera y crecimiento: el mandato del Comité de Política Financiera del BoE y la búsqueda de un óptimo social". (1300 GMT)

* Discurso de aceptación de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, con motivo de la concesión del Premio Pádraig Ó hUiginn 2025. (1330 GMT)

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, comparece ante una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre la supervisión de los reguladores financieros. (1400 GMT)

* Michael Barr, miembro del consejo de la Reserva Federal, interviene sobre "Inversión comunitaria" en la Conferencia de Otoño sobre Nuevos Créditos Fiscales para Mercados de Novogradac 2025. (1425 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza una visita de Estado a Indonesia. (Hasta el 24 de octubre)

* Reunión del Consejo Europeo. (Hasta el 24 de octubre)

* El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, visita Omán. * 13º aniversario de la declaración de la Liberación de Libia. * 13º aniversario del terremoto en Van, Turquía, que causó la muerte de más de 600 personas y dejó más de 4000 heridos. * El presidente de Austria, Alexander van der Bellen, y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, se reúnen en Innsbruck. (0830 GMT)

* El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, ofrece una rueda de prensa sobre las estimaciones fiscales. (1100 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS*

Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior

l /Region Name rs

Time Poll

08:4 France FRCOMP Business Oct 96 96

5 =ECI Climate Mfg

08:4 France FRBCS= Business Oct 96

5 ECI Climate

Overall

09:0 Spain ESONS= Overnight Sep 48,1 81,9

0 ECI Stays 13

12:0 United GBCBIO CBI Trends - Oct -27

0 Kingdom =ECI Orders

12:0 United GBCBOI CBI Business Q4 -27

0 Kingdom =ECI Optimism

16:0 Euro EUCONF Consumer Oct -15,0 -14,9

0 Zone =ECI Confid. Flash

16:0 United USEHS= Existing Home Sep 4,06M 4,00M

0 States ECI Sales

16:0 United USEHSP Exist.

Home Sep -0,2% 0 States =ECI Sales% Chg 16:3 United USOILN EIA-Nat Gas 17 80B 0 States =ECI Chg Bcf Oct, w/e 16:3 United USNGIF Nat Gas-EIA 17 80B 0 States =ECI Implied Flow Oct, w/e 17:0 United USKCMF KC Fed Oct 4 0 States =ECI Manufacturing 17:0 United USKCCI KC Fed Oct 4 0 States =ECI Composite Index 17:3 United US4WAT 4W Bill Auc - 23 Oct 110.302. 0 States =ECI TA 463.200, 00 17:3 United US4WAH 4W Bill Auc - 23 Oct 4,030% 0 States =ECI HR 17:3 United US4WAB 4W Bill Auc - 23 Oct 2,790 0 States =ECI BTC 17:3 United US4WAA 4W Bill Auc - 23 Oct 95,030% 0 States =ECI HAP 19:0 United US0YTT 5Y TIPS Auc - 23 Oct 23.000.0 0 States =ECI TA 84.200 19:0 United US0YTH 5Y TIPS Auc - 23 Oct 1,650% 0 States =ECI HY 19:0 United US0YTB 5Y TIPS Auc - 23 Oct 2,530 0 States =ECI BTC 19:0 United US0YTA 5Y TIPS Auc - 23 Oct 93,570% 0 States =ECI HAP *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 4 puntos, hasta los 5642, los del FTSE perdían 7,5 puntos, hasta los 9549 y los del DAX alemán caían 30 puntos, hasta los 24.221, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas caían por segundo día consecutivo, tras resultados poco alentadores de grandes empresas tecnológicas que agravaron la ola de ventas en Wall Street, mientras que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia y China reavivaron los temores geopolíticos. * Los precios del crudo subían un 3% y ampliaban las ganancias de la sesión anterior, en un momento en que los compradores indios comenzaron a revisar sus compras de petróleo ruso después de que Estados Unidos impusiera sanciones a los principales proveedores Rosneft y Lukoil por la guerra de Ucrania. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)