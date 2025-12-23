Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

* Trump tumba el gran parque eólico marino de Iberdrola por “seguridad nacional” (Cinco Días, Expansión)

* El Santander y el BBVA prestan US$1.900 millones a Netflix para tomar Warner (Cinco Días)

* Areas e Ibersol se adjudican el 70% de la restauración de El Prat (Expansión)

* Almirall demanda ⁠al gigante indio de los genéricos Sun Pharma por una patente de ⁠250 millones (El Economista)

* El consejo de Atrys aprueba la venta de la filial de Servicios Globales de Aspy al Grupo Echevarría (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el lunes que las negociaciones con Estados Unidos y los países europeos con el objetivo de poner fin a la guerra con Rusia, que dura ya ⁠casi cuatro años, estaban "muy ‌cerca de alcanzar un resultado ​real" (Reuters)

* Japón tiene vía libre para hacer frente a las fluctuaciones excesivas del yen, según dijo el martes la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, quien lanzó la advertencia más contundente hasta ​la fecha sobre la disposición de Tokio a intervenir en el mercado de divisas para frenar la fuerte caída de la moneda (Reuters)

* El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ‌el lunes que sería inteligente que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, abandonara el poder, y que Estados Unidos podría quedarse con ‌el petróleo que había confiscado frente a las costas de Venezuela en las últimas ​semanas o venderlo (Reuters)

* Las previsiones apuntan a que el PIB estadounidense haya crecido a un ritmo acelerado en el tercer trimestre, impulsada por el sólido gasto de los consumidores y la inversión empresarial, pero el impulso parece haberse desvanecido desde entonces, en la medida en que el aumento del coste de la vida y el reciente cierre del Gobierno han afectado negativamente la actividad económica (Reuters)

* China intensificará la renovación urbana y los esfuerzos para estabilizar su mercado inmobiliario en 2026 al inicio de su nuevo Plan Quinquenal (2026-2030), según un comunicado de una conferencia sobre política de vivienda publicado el martes (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Enagás – Dividendo de 0,4000 euros por acción. Fecha de abono.

* Banco de Sabadell – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de descuento.

* Prim – Dividendo de 0,1300 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Canadá publica el resumen de las deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno sobre la decisión anunciada dos semanas antes (1830 GMT).

* El Banco ⁠de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 29 y 30 de octubre (2350 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Seguridad de la ONU se reúne sobre el programa nuclear de Irán (1500 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios de ​importación mensual, nov: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, nov: Previsto -2,2%; Anterior -1,4%.

* 0900 España – PIB final trimestral, 3TR: Previsto 0,6%; Anterior 0,6%.

* 0900 España – PIB interanual, 3TR: Previsto 2,8%; Anterior 2,8%.

* 0900 España – Pernoctaciones, nov: Anterior 34.281.206.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios corporativos preliminares, 3TR: Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, oct: Previsto -1,5%; Anterior 0,5%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, oct: Previsto 0,3%; Anterior 0,6%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, oct: Anterior 0,1%.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, oct: Previsto 0,3%; Anterior 0,9%.

* 1430 Estados Unidos – PIB avance, 3TR: Previsto 3,2%; Anterior 3,8%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB avance, 3TR: Anterior 7,5%.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB avance, 3TR: Anterior 2,5%.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB avance, 3TR: Previsto 2,7%; Anterior 2,1%.

* 1430 Estados Unidos – Precios ⁠PCE subyacente avance, 3TR: Previsto 2,9%; Anterior 2,6%.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE avance, 3TR: Previsto 2,9%; Anterior 2,1%.

* 1430 Estados Unidos – PCE excluyendo alimentos, energía y vivienda (avance), 3TR: Anterior 2,3%.

* 1430 Estados ​Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (avance), 3TR: Anterior 2,4%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 20 dic: Anterior 6,2%.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual, nov: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, nov: Previsto 75,9%; Anterior 75,9%.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual, nov: Anterior 0,0%.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, dic: Previsto 92; Anterior 88,7.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, dic: Anterior -15.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, dic: Anterior -4.

* ‍1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, dic: Anterior -14.

* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas, oct.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas, oct.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 15 dic.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 apenas mostraban variación, los del índice alemán DAX apenas mostraban cambios y los del británico FTSE 100 bajaban 16 puntos, un 0,16%.

* Las bolsas asiáticas subían junto con los metales preciosos el martes, ​después de que los inversores prolongaran sus compras antes de los días festivos, a la espera de los datos preliminares sobre el PIB estadounidense que se publicarán en la jornada.

* Los precios del petróleo se mantenían estables el martes, tras subir más de un 2% en la sesión anterior, en un momento en que Estados Unidos anunció que podría vender el crudo venezolano que ha confiscado, mientras que los ataques de Ucrania contra buques y muelles rusos aumentaron el temor a una interrupción del suministro.

