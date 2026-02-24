Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

24 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* BBVA coloca 2.500 millones de dólares de una emisión de deuda sénior no preferente en tres tramos (Reuters)

* BBVA ficha en JPMorgan y en HSBC para acelerar su negocio en Oriente Medio (Expansión)

* El BBVA abandonará el consejo de Telefónica por el nuevo equilibrio accionarial (Cinco Días)

* Metrovacesa aumenta un 258% su beneficio neto en el ejercicio (Reuters)

* Tubos Reunidos mejora su oferta y los sindicatos solicitan la retirada del ERE (El Confidencial)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el lunes a los países que no se retiraran de los acuerdos comerciales recientemente negociados con Estados Unidos, después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles de emergencia, y dijo que, si lo hacían, les impondría aranceles mucho más elevados en virtud de otras leyes comerciales (Reuters)

* El Parlamento Europeo decidió el lunes posponer por segunda vez la votación sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, tras la imposición por parte del presidente estadounidense Donald Trump de un nuevo arancel general del 15% a las importaciones (Reuters)

* Hungría mantuvo el lunes su veto a las nuevas sanciones de la UE a Rusia y a un enorme préstamo para Ucrania en medio de una disputa sobre el suministro de petróleo, lo que supone un duro golpe para el consenso proucraniano de Europa en vísperas del cuarto aniversario de la guerra (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Endesa publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Telefónica publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Metrovacesa publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Ence publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Grenergy publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Compañía de Distribución Integrada Logista Holdings – Dividendo complementario de 1,4500 euros por acción. Fecha de descuento.

* Compañía de Distribución Integrada Logista Holdings – Dividendo extraordinario de 0,0800 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, pronuncia el discurso de apertura en la Conferencia KPMG RiskTech 2026 (1030 GMT).

* Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada en la 42ª Conferencia de Política Económica de la NABE (1300 GMT).

* Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, conversa sobre política monetaria y perspectivas económicas en un acto organizado por Marketplace (1400 GMT).

* Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, da la bienvenida a la conferencia "Disrupción habilitada por la tecnología: configurando el futuro de las finanzas y los pagos" en la Reserva Federal de Boston (1400 GMT).

* Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre tecnología ante la conferencia "Disrupción habilitada por la tecnología: configurando el futuro de las finanzas y los pagos" en la Reserva Federal de Boston (1415 GMT).

* Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre "Inteligencia artificial y productividad" ante la 42ª Conferencia Anual de Política Económica de la NABE (1430 GMT).

* Anneli Tuominen, miembro del Consejo del BCE, participa en un panel en el evento de Nordea-ING "La banca y la competitividad de la UE: el potencial no aprovechado del mercado único" (1600 GMT).

* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, analiza la situación económica en un seminario vespertino organizado por Swedbank (1700 GMT).

* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, y Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, participan en un panel en la conferencia sobre disrupción tecnológica en la Reserva Federal de Boston (2015 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Asuntos Generales de la UE.

* El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia el discurso del estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, feb: Anterior 105.

* 0845 Francia – Clima empresarial general, feb: Anterior 99.

* 0900 España – Pernoctaciones, ene: Anterior 18.546.462.

* 1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, feb: Anterior -17.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 21 feb: Anterior 7,2.

* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, dic: Anterior 0,6.

* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, dic: Anterior 1,9.

* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, dic: Anterior 439,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, dic: Previsto 0,4; Anterior 0,5.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,0.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, dic: Anterior 1,4.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, feb: Previsto 87,3; Anterior 84,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, feb: Anterior -6.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, feb: Anterior -3.

* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, feb: Anterior -5.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, dic: Anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, dic: Anterior 1,3.

* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, feb: Anterior 2,7.

* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, feb: Anterior 7,8.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 16 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 16 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 16 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 16 feb.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 18 puntos, hasta los 6.141, los futuros del FTSE perdían 5 puntos, hasta los 10.664 y los futuros del DAX alemán ganaban 43 puntos, hasta los 25.070, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas se mantenían firmes tras un comienzo inestable, después de que una nueva ola de ventas relacionada con la inteligencia artificial en Wall Street inquietara a los inversores, cuyo ánimo también se vio afectado por el aumento de la incertidumbre sobre la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump y la tensión geopolítica.

* Los precios del petróleo subían, acercándose a máximos de siete meses, mientras los operadores evaluaban los riesgos geopolíticos antes de otra ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, y la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense se sumaba a la preocupación general.

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)