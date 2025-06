Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

24 jun (Reuters) -

*EMPRESAS*

BBVA advierte de que podría retirarse de la oferta por Sabadell si las condiciones son demasiado duras (Reuters); El Gobierno hará más duras las condiciones de la opa a Sabadell en oficinas y pymes (Cinco Días)

Iberia suspende los planes para reanudar los vuelos a Doha tras el cierre del espacio aéreo (Reuters)

Galán prepara una revolución en la cúpula de Iberdrola de cara al nuevo plan estratégico (El Confidencial)

Duro Felguera comunica su intención de iniciar un ERE (Reuters)

El caso Grifols muestra que pagó más por el plasma a una entidad vinculada a la familia (Bloomberg news)

La banca rechaza liberar más dinero a OHLA tras la 'espantada' de José Elías (El Economista)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

El ejército de Israel dijo que Irán lanzó oleadas de misiles y los servicios de emergencia informaron de tres muertos, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego completo entre Israel e Irán para poner fin a una guerra de 12 días (Reuters)

Alemania aumentará el gasto en defensa al 3,5% de la producción económica para 2029 financiado a través de un programa de endeudamiento de casi 400.000 millones de euros, en un momento en que el canciller Friedrich Merz pretende enviar una señal fuerte antes de la cumbre de la OTAN de esta semana (Reuters)

La oleada de drones y misiles rusos en Kiev y sus alrededores durante la noche causó la muerte de 10 personas, entre ellas un niño. Los ataques iluminaron el cielo nocturno, con incendios en zonas residenciales, y dañaron la entrada de un refugio antiaéreo de la estación de metro, según informaron las autoridades ucranianas el lunes (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

La miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Megan Greene da un discurso en el NIESR sobre las implicaciones de la política monetaria en las diferencias en la gestión del balance de los bancos centrales. (0930 GMT)

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, habla en Santander, España. (1100 GMT)

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ofrece un discurso en la ocasión de la entrega del premio De Sanctis "Europa" en Bruselas. (1300 GMT)

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre política monetaria antes del Foro de Política Monetaria Barclays-CEPR 2025. (1315 GMT)

El subgobernador del Banco de Inglaterra para mercados, banca y resolución, Dave Ramsden, da un discurso y participa como panelista en el Foro de Política Monetaria Barclays CEPR 2025. (1335 GMT)

Discurso del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Philip Lane en el Foro de Política Monetaria Barclays-CEPR 2025. (1355 GMT)

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presenta el informe semestral de política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

(1400 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos de los Lores. (1400 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participa en un panel antes del Foro de Política Monetaria Barclays-CEPR 2025. (1415 GMT) * La cajera jefe y directora ejecutiva de pagos del Banco de Inglaterra, Victoria Cleland, ofrece un discurso en la cumbre de innovación digital de UK Finance. (1450 GMT) * La subgobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden habla en la cumbre de innovación digital de UK Finance. (1550 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da un discurso en el Centro de Crecimiento Económico y NY CREATES, en Albany, N.Y. (1630 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, habla en el evento "State of the Nation's Housing 2025" organizado por el Banco de la Reserva Federal de Boston. (1805 GMT) * El gobernador del Banco de la Reserva Federal, Michael Barr, da la bienvenida en un evento virtual "Fed Listens" organizado por la sucursal de Omaha del Banco de la Reserva Federal de Kansas City. (2000 GMT) * El Banco de Japón publica el resumen de opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política de los días 16-17 de junio. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Luxemburgo. * El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, presenta el proyecto de presupuesto 2025 en Berlín. * Los líderes de los países de la OTAN se reúnen en La Haya, Países Bajos, para la cumbre anual de la organización. (Hasta el 26 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New Jun 88,3 87,5 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New Jun 86,5 86,1 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New Jun 90,0 88,9 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Jun -30 14:30 United States USCURA=ECI Current Account Q1 -448.9B -303.9B 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 21 Jun, w/e 5,2% 15:00 United States USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Apr -0,1% 15:00 United States USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Apr 3,7% 15:00 United States USHPID=ECI Monthly Home Price Index Apr 436,6 15:00 United States USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Apr -0,1% -0,1% 15:00 United States USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Apr 1,1% 15:00 United States USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Apr 4,0% 4,1% 16:00 United States USCONC=ECI Consumer Confidence Jun 99,8 98,0 16:00 United States USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Index Jun -9 16:00 United States USRFDS=ECI Rich Fed, Services Index Jun -11 16:00 United States USRFD=ECI Rich Fed Mfg Shipments Jun -10 19:00 United States US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 24 Jun 69.000.004.900,00 19:00 United States US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 24 Jun 3,955% 19:00 United States US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 24 Jun 2,570 19:00 United States US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 24 Jun 90,400% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 16 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 16 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 16 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 16 Jun, w/e *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 59 puntos, hasta los 5300; los del FTSE sumaban 27 puntos, hasta los 8808,5 y los del DAX alemán ganaban 247 puntos, hasta los 23.642, a las 0430 GMT. * Las bolsas mundiales subían y el dólar extendía sus caídas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán e Israel habían acordado un alto el fuego, enviando los precios del petróleo a una profunda caída a medida que disminuían las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro. * Los precios del petróleo caían a su nivel más bajo en más de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que se ha acordado un alto el fuego entre Irán e Israel, reduciendo la inquietud sobre la interrupción del suministro en la zona. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)