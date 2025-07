Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

24 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Sabadell prevé alcanzar una rentabilidad del 16% en su plan estratégico a 2027, con una remuneración al accionista de 6300 millones en tres años (Reuters) * Los beneficios de Indra casi se duplican gracias al impulso de las operaciones y a la mayor valoración de su participación en TESS (Reuters) * ACS compra la española Segade para reforzarse en centros de datos (Expansión) * Telefónica negocia con AXA su entrada en la empresa conjunta de fibra con Vodafone (El Economista) * Santander puja por hacerse con la filial de 'leasing' de Mercedes por 1000 millones de euros (El Confidencial) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos estaba en proceso de completar un acuerdo comercial con China y que establecería aranceles directos para la mayor parte del resto del mundo (Reuters) * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un firme crítico del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, visitará el banco central el jueves, según ha informado la Casa Blanca, una medida sorpresa que aumenta la tensión entre la institución monetaria y el Gobierno (Reuters) * Las conversaciones sobre cualquier posible acuerdo comercial con Estados Unidos deben considerarse "especulaciones", a menos que las anuncie el presidente Donald Trump, dijo el miércoles Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca (Reuters) * El presidente chino, Xi Jinping, advirtió el jueves a dirigentes de la Unión Europea que "tomen decisiones estratégicas correctas", según informaron los medios estatales, durante una cumbre clave en Pekín que estará dominada por cuestiones espinosas que van desde las fricciones comerciales hasta la guerra en Ucrania (Reuters) * Rusia y Ucrania discutieron nuevos intercambios de prisioneros el miércoles en una breve sesión de conversaciones de paz en Estambul, pero las partes mantuvieron diferencias considerables sobre los términos del alto el fuego y una posible reunión de sus líderes (Reuters) * Brasil está finalizando su presentación para unirse al caso de genocidio de Sudáfrica por las acciones de Israel en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado el miércoles (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Sabadell publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Sabadell publica su plan estratégico 2025-2027. * Bankinter publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Acerinox publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Rovi publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Tubacex publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Faes Farma publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Mapfre publica resultados trimestrales. * Colonial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort, Alemania. * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla con los periodistas tras la reunión mensual de política monetaria del Consejo de Gobierno. (1245 GMT) OTROS EVENTOS * China acoge en Pekín una cumbre de dos días con los líderes europeos (hasta el 25 de julio). * El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ofrecen una rueda de prensa conjunta tras sus reuniones con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro chino, Li Qiang, de visita en Pekín con motivo de la 25ª Cumbre UE-China. (1200 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 08: Germany DECONS GfK Consumer Aug -19,2 -20,3 00 =ECI Sentiment 08: France FRCOMP Business Jul 96 96 45 =ECI Climate Mfg 08: France FRBCS= Business Jul 96 45 ECI Climate Overall 09: Spain ESUNR= Unemployment Q2 10,70 11,36% 00 ECI Rate% 09: France FRPMIF HCOB Mfg Flash Jul 48,5 48,1 15 =ECI PMI 09: France FRPMSF HCOB Services Jul 49,6 49,6 15 =ECI Flash PMI 09: France FRPMCF HCOB Composite Jul 49,3 49,2 15 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMIF HCOB Mfg Flash Jul 49,5 49,0 30 =ECI PMI 09: Germany DEPMSF HCOB Services Jul 50,0 49,7 30 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMCF HCOB Composite Jul 50,7 50,4 30 =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMMF HCOB Mfg Flash Jul 49,7 49,5 00 Zone =ECI PMI 10: Euro EUPMSF HCOB Services Jul 50,7 50,5 00 Zone =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMCF HCOB Composite Jul 50,8 50,6 00 Zone =ECI Flash PMI 10: United GBPMCF Flash Jul 51,8 52,0 30 Kingdom =ECI Composite PMI 10: United GBPMMF Flash Jul 48,0 47,7 30 Kingdom =ECI Manufacturing PMI 10: United GBPMSF Flash Services Jul 53,0 52,8 30 Kingdom =ECI PMI 12: United GBCBIO CBI Trends - Jul -28 -33 00 Kingdom =ECI Orders 12: United GBCBOI CBI Business Q3 -33 00 Kingdom =ECI Optimism 14: United USBPR= Build Permits Jun 1,397M 00 States ECI R Numb 14: United USBPRP Build Permits Jun 0,2% 00 States =ECI R Chg MM 14: Euro EUECBR ECB Jul 2,15% 2,15% 15 Zone =ECI Refinancing Rate 14: Euro EUECBD ECB Deposit Jul 2,00% 2,00% 15 Zone =ECI Rate 14: United USJOB= Initial 19 227k 221k 30 States ECI Jobless Clm Jul, w/e 14: United USJOBA Jobless Clm 19 229.50k 30 States =ECI 4Wk Avg Jul, w/e 14: United USJOBN Cont Jobless 12 1,960 1,956M 30 States =ECI Clm Jul, M w/e 14: United USCFNA National Jun -0,28 30 States =ECI Activity Index 15: United USMPMP S&P Global Mfg Jul 52,6 52,9 45 States =ECI PMI Flash 15: United USMPSP S&P Global Jul 53,0 52,9 45 States =ECI Svcs PMI Flash 15: United USPMCF S&P Global Jul 52,9 45 States =ECI Comp PMI Flash 16: United USHNS= New Home Jun 0,650 0,623M 00 States ECI Sales-Units M 16: United USHNSP New Home Sales Jun -13,7% 00 States =ECI Chg MM 16: United USOILN EIA-Nat Gas 18 46B 30 States =ECI Chg Bcf Jul, w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 18 46B 30 States =ECI Implied Flow Jul, w/e 17: United USKCMF KC Fed Jul 5 00 States =ECI Manufacturing 17: United USKCCI KC Fed Jul -2 00 States =ECI Composite Index 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 24 Jul 90.270.238,00 30 States =ECI TA 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 24 Jul 4,230% 30 States =ECI HR 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 24 Jul 2,910 30 States =ECI BTC 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 24 Jul 9,590% 30 States =ECI HAP 19: United USTYTT 10Y TIPS Auc - 24 Jul 18.000.018,40 00 States =ECI TA 0 19: United USTYTH 10Y TIPS Auc - 24 Jul 2,220% 00 States =ECI HY 19: United USTYTB 10Y TIPS Auc - 24 Jul 2,360 00 States =ECI BTC 19: United USTYTA 10Y TIPS Auc - 24 Jul 37,790% 00 States =ECI HAP *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 66 puntos, un 1,23%; los del índice alemán DAX subían 282 puntos, un 1,16%, y los del británico FTSE 100 subían 37,5 puntos, un 0,41%, a las 0500 GMT. * Las bolsas asiáticas repuntaban y el dólar australiano alcanzaba su máximo en ocho meses el jueves, ante el optimismo sobre los resultados empresariales y el comercio exterior, que impulsaron la demanda de activos con mayor rentabilidad. * Los precios del petróleo subían el jueves, impulsados por el optimismo sobre las negociaciones comerciales de Estados Unidos, que aliviarían la presión sobre la economía mundial, y por una caída mayor de lo esperado de las reservas de crudo estadounidenses. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)