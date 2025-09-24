Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

(.)

24 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* El presidente de Telefónica, Marc Murtra, apuesta por fusiones “si los números tienen sentido” (Cinco Días)

* Iberdrola, Endesa y Repsol abren el primer pleito masivo por el apagón (Expansión)

* BBVA fía a Vanguard, BlackRock o Norges llegar al 30% en la opa (Cinco Días)

* Escribano contrata a Santander para afrontar la fusión con Indra (Expansión)

* OHLA refuerza su presencia en Florida con nuevos contratos por valor de US$550 millones (Reuters)

* Gestamp coloca 500 millones de euros en bonos con vencimiento en 2030 y cupón del 4,375% (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que creía que Ucrania podía recuperar todos los territorios ocupados por Rusia y que Kiev debía actuar ahora, dado que Moscú se enfrenta a "grandes" problemas económicos, en un cambio retórico repentino y sorprendente a favor de Ucrania (Reuters)

* El presidente Donald Trump dijo el martes ante las Naciones Unidas que condenaba las medidas de las potencias occidentales para reconocer un Estado palestino, mientras Estados Unidos parecía cada vez más aislado en su firme apoyo a Israel (Reuters)

* El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el martes que el banco central debía seguir equilibrando los riesgos contrapuestos de la alta inflación y el debilitamiento del mercado laboral en las próximas decisiones sobre los tipos de interés, incluso cuando sus compañeros exponían argumentos opuestos en política monetaria (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* Palabras de apertura de Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en la sesión "La IA en acción: configurando el futuro de la banca y la supervisión bancaria" de la Supervision Innovators Conference 2025. (0715 GMT)

* Discurso de Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, en la Universidad de Glasgow Business School y Adam Smith Business School ‘Choques de oferta y política monetaria’. (1630 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla sobre las perspectivas económicas en el Spencer Fox Eccles Convocation en Salt Lake City, Utah. (2010 GMT)

* El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 30 y 31 de julio. (2350 GMT)

* Reunión del Consejo de Gobierno del BCE sin decisión de política monetaria (virtual). OTROS EVENTOS

* El comisario de Economía y Productividad de la UE, Valdis Dombrovskis, mantiene una videoconferencia con el ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal. * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia un discurso en la Cumbre del Clima de la ONU 2025. * Guinea-Bisáu celebra el 52º aniversario de su independencia de Portugal.

* El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, habla sobre la estrategia de inversión de Alemania y el futuro de la UE en la Hertie School. (1430 GMT) * El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, interviene en el Council of Foreign Relations. (1830 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country/ RIC Indicator Peri Reute Prior

al Region Name od rs

Tim Poll

e

10: Germany DEBUS=E Ifo Sep 89.3 89.0

00 CI Business

Climate New

10: Germany DEBUCS= Ifo Curr Sep 86.5 86.4

00 ECI Conditions

New

10: Germany DEBUES= Ifo Sep 92.0 91.6

00 ECI Expectations

s New

13: United USMGA=E MBA 19 29%

00 States CI Mortgage Sep,

Applications w/e

s

13: United USMGM=E Mortgage 19 386.1

00 States CI Market Sep,

Index w/e

13: United USMGPI= MBA 19 174.0

00 States ECI Purchase Sep,

Index w/e

13: United USMGR=E Mortgage 19 1596.7

00 States CI Refinance Sep,

Index w/e

13: United USMG=EC MBA 30-Yr 19 6.39%

00 States I Mortgage Sep,

Rate w/e

14: United USBPR=E Build Aug 1.312M

00 States CI Permits R

Numb

14: United USBPRP= Build Aug -3.7%

00 States ECI Permits R

Chg MM

16: United USHNS=E New Home Aug 0.650 0.652M

00 States CI Sales-Units M

16: United USHNSP= New Home Aug -0.6%

00 States ECI Sales Chg

MM

16: United USOILC= EIA Wkly 19 -9.285M

30 States ECI Crude Stk Sep,

w/e

16: United USOILD= EIA Wkly 19 4.046M

30 States ECI Dist.

Stk Sep, w/e 16: United USOILG= EIA Wkly 19 -2.347M 30 States ECI Gsln Stk Sep, w/e 16: United USOIRU= EIA Wkly 19 -1.6% 30 States ECI Refn Util Sep, w/e 19: United US5YTT= 5Y Note Auc 24 70.000.057, 00 States ECI - TA Sep 500.00 19: United US5YTH= 5Y Note Auc 24 3.724% 00 States ECI - HY Sep 19: United US5YTB= 5Y Note Auc 24 2.360 00 States ECI - BTC Sep 19: United US5YTA= 5Y Note Auc 24 84.430% 00 States ECI - HAP Sep 20: United US5YNT= 2Y FRN 24 28.000.072, 00 States ECI Total Accp Sep 000.000 20: United US5YNH= 2Y FRN HY 24 0.195% 00 States ECI Sep 20: United US5YNB= 2Y FRN BTC 24 3.220 00 States ECI Ratio Sep 20: United US5YNA= 2Y FRN HAP 24 77.450% 00 States ECI Sep *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 22 puntos, hasta los 5469; los futuros del FTSE perdían 25,5 puntos, hasta los 9258 y los futuros del DAX alemán caían 84 puntos, hasta los 23.684, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas caían, siguiendo las pérdidas de Wall Street, en un momento en que las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dieron pocas indicaciones sobre la trayectoria futura de los tipos de interés y los datos económicos alimentaron las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento. * Los precios del petróleo subían por segundo día consecutivo, ya que un informe del sector mostró que las reservas de crudo de EEUU disminuyeron la semana pasada, lo que aumentó la sensación en el mercado de que se está produciendo un endurecimiento de la oferta. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)