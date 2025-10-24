Buenos días en los mercados: informe de preapertura

24 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* Airbus, Thales y Leonardo abren la puerta a Indra de su gigante espacial (Expansión); Indra negocia en exclusiva con Teknei la venta de su negocio de externalización de servicios empresariales por 100 millones (Expansión)

* Neinor Homes lanza una ampliación de capital de 140 millones de euros con un descuento del 6,4% (Reuters)

* Viscofan aumenta el beneficio un 3,7% en el tercer trimestre, con un incremento de las ventas del 4,3% (Reuters)

* Telefónica conectará con 5G las plantas de Repsol en España (Expansión)

* Meliá Hotels anuncia un nuevo hotel de lujo en la Patagonia argentina para 2028 (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la próxima semana con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de un viaje a Asia, informó este jueves la Casa Blanca, confirmando el encuentro que había sido puesto en duda tras una escalada de las tensiones comerciales (Reuters)

* El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se mantuvo desafiante el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicara sanciones a las dos mayores petroleras rusas para presionar al líder del Kremlin con el fin de que ponga fin a la guerra en Ucrania, una medida que hizo subir los precios mundiales del petróleo un 5% (Reuters)

* Donald Trump dijo el jueves que todas las conversaciones comerciales con Canadá se dieron por terminadas, tras calificar de "fraudulento" un anuncio del Gobierno de Ontario en el que el expresidente fallecido Ronald Reagan hablaba negativamente sobre los aranceles (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Naturhouse Health - Dividendo ordinario de 0,1000 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en una charla titulada "El nuevo marco de las finanzas internacionales" organizada por Il Mattino en Nápoles, Italia. (0800 GMT)

* Martin Kocher, gobernador del Banco Nacional de Austria y dirigiente monetario del BCE, interviene en una feria para accionistas minoristas austriacos en Viena. (1130 GMT)

* El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, pronuncia un discurso de aceptación al recibir el premio Pádraig Ó hUiginn. (1330 GMT)

* El Banco de la Reserva Federal de Cleveland publica el IPC medio de septiembre. (1500 GMT)

* La Junta de la Reserva Federal celebra una reunión abierta para debatir propuestas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas públicas de su marco de pruebas de estrés y para solicitar comentarios sobre los escenarios para la prueba de estrés de supervisión de 2026. (1800 GMT)

OTROS EVENTOS

* El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, recibe a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con motivo de la visita del mandatario a la sede de la ASEAN.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viaja a Londres para asistir a una reunión de la "coalición de los dispuestos".

El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, visita Bruselas para firmar un acuerdo de Asociación y Cooperación Reforzada con la UE.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, realiza una visita oficial a Vietnam por invitación del presidente Luong Cuong. (Hasta el 25 de octubre)

Elecciones presidenciales en Irlanda.

Datos macroeconómicos Loc Country RIC Indicator Name Per Reuter Prior al /Region iod s Poll Tim e 01: United GBGFK= GfK Consumer Oct -20 -19 01 Kingdom ECI Confidence 08: United GBRSL= Retail Sales MM Sep -0,2% 0,5% 00 Kingdom ECI 08: United GBRSX= Retail Sales Sep -0,6% 0,8% 00 Kingdom ECI Ex-Fuel MM 08: United GBRSLY Retail Sales YY Sep 0,4% 0,7% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRSXY Retail Sales Sep 0,7% 1,2% 00 Kingdom =ECI Ex-Fuel YY 08: France FRCONC Consumer Oct 87 87 45 =ECI Confidence 09: Spain ESUNR= Unemployment Q3 10,29% 00 ECI Rate 09: France FRPMIF HCOB Mfg Flash Oct 48,2 48,2 15 =ECI PMI 09: France FRPMSF HCOB Services Oct 48,7 48,5 15 =ECI Flash PMI 09: France FRPMCF HCOB Composite Oct 48,4 48,1 15 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMIF HCOB Mfg Flash Oct 49,5 49,5 30 =ECI PMI 09: Germany DEPMSF HCOB Services Oct 51,0 51,5 30 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMCF HCOB Composite Oct 51,5 52,0 30 =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMMF HCOB Mfg Flash Oct 49,8 49,8 00 Zone =ECI PMI 10: Euro EUPMSF HCOB Services Oct 51,1 51,3 00 Zone =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMCF HCOB Composite Oct 51,0 51,2 00 Zone =ECI Flash PMI 10: United GBPMCF Flash Composite Oct 50,6 50,1 30 Kingdom =ECI PMI 10: United GBPMMF Flash Oct 46,6 46,2 30 Kingdom =ECI Manufacturing PMI 10: United GBPMSF Flash Services Oct 51,0 50,8 30 Kingdom =ECI PMI 14: United USCPF= Core CPI MM, SA Sep 0,3% 0,3% 30 States ECI 14: United USCPFY Core CPI YY, Sep 3,1% 3,1% 30 States =ECI NSA 14: United USCPN= CPI Index, NSA Sep 325,03 323,97 30 States ECI 6 6 14: United USCPNX Core CPI Index, Sep 329,79 30 States =ECI SA 3 14: United USCPI= CPI MM, SA Sep 0,4% 0,4% 30 States ECI 14: United USCPNY CPI YY, NSA Sep 3,1% 2,9% 30 States =ECI 14: United USEARN Real Weekly Sep -0,1% 30 States =ECI Earnings MM 14: United USCPIW CPI Wage Earner Sep 317,30 30 States =ECI 6 15: United USMPMP S&P Global Mfg Oct 52,0 52,0 45 States =ECI PMI Flash 15: United USMPSP S&P Global Svcs Oct 53,5 54,2 45 States =ECI PMI Flash 15: United USPMCF S&P Global Comp Oct 53,9 45 States =ECI PMI Flash 16: United USUMSF U Mich Oct 55,0 55,0 00 States =ECI Sentiment Final 16: United USUMCF U Mich Oct 61,0 00 States =ECI Conditions Final 16: United USUMF= U Mich Oct 51,2 00 States ECI Expectations Final 16: United USUM1F U Mich 1Yr Inf Oct 4,6% 00 States =ECI Final 16: United USUM5F U Mich 5-Yr Inf Oct 3,7% 00 States =ECI Final 17: United USCCPI Cleveland Fed Sep 0,3% 00 States =ECI CPI *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 9 puntos, hasta los 5689; los del FTSE sumaban 1,5 puntos, hasta los 9621; y los del DAX alemán ganaban 28 puntos, hasta los 24.338, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas iban en ascenso gracias a los beneficios de Wall Street y a los indicios de un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y China, mientras que los precios del petróleo bajaban tras las nuevas sanciones de Estados Unidos a proveedores rusos. * Los precios del petróleo caían, recortando parte de la subida del día anterior, pero manteniéndose en camino de una ganancia semanal, mientras las nuevas sanciones de EEUU a las dos mayores petroleras de Rusia por la guerra en Ucrania alimentaban las preocupaciones sobre la oferta. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)