Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

24 nov (Reuters) -

EMPRESAS

* La brasileña Neoenergia vende la central hidroeléctrica de Dardanelos a EDF por US$463 millones (Reuters)

* Iberdrola Francia venderá su cartera terrestre a Technique Solaire (Reuters)

* Portugal afirma que sólo tres grandes aerolíneas europeas mostraron interés en la privatización de TAP (Reuters)

* FCC y Sener se unen para competir por el tren ligero de Austin por US$2.800 millones (El Economista)

* RBC rebaja Solaria de "sobreponderar" a "igual a sector" y eleva el precio objetivo de US$14 a US$18 (Reuters)

* RBC eleva Inditex de "igual a sector" a "sobreponderar" y eleva el precio objetivo de US$49 a US$52 (Reuters)

* El Santander trabaja para ampliar su oferta de criptomonedas a clientes de banca privada (Cinco Días)

* El Santander fusiona filiales en Brasil para simplificar la estructura y ganar eficiencia (El Economista)

* El Consejo de Neinor Homes mantendrá el precio de la oferta de 21,335 euros por acción por Aedas (Reuters)

* Florentino Pérez dice que el Real Madrid estudia abrirse a inversores externos (Reuters)

* BHP renuncia a su último intento por comprar Anglo American (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Estados Unidos y Ucrania se disponían a seguir trabajando en un plan para poner fin a la guerra con Rusia tras acordar modificar la propuesta anterior, que se consideraba demasiado favorable a Moscú (Reuters)

* Ministros de la Unión Europea instarán este lunes a los principales responsables comerciales estadounidenses a que apliquen en mayor medida el acuerdo comercial entre la UE y EEUU firmado en julio, por ejemplo, reduciendo los aranceles estadounidenses sobre el acero de la UE y eliminándolos para productos de la UE como el vino y las bebidas alcohólicas (Reuters)

* Israel mató al máximo responsable militar del grupo miliciano Hezbolá en un ataque aéreo perpetrado el domingo en un barrio periférico del sur de Beirut, según informó el ejército israelí, a pesar de la tregua negociada por Estados Unidos hace un año (Reuters)

* El presidente de una asociación patronal británica acusará este lunes a la ministra de Finanzas del país, Rachel Reeves, de ignorar a los empresarios en cuestiones como los costes energéticos y las reformas laborales, y la instará a tomar "decisiones difíciles" en los presupuestos de esta semana (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Adolfo Domínguez publica resultados del primer semestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Intervención del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone en la Cassa Depositi e Prestiti (1100 GMT).

* Discurso de Frank Elderson (BCE) en el taller organizado por BCE-NGFS "Naturaleza en desaparición, riesgo en aumento: una perspectiva de los bancos centrales y los organismos de supervisión sobre la degradación de los ecosistemas" (1245 GMT).

* Discurso de Christine Lagarde (BCE) en el Bratislava AI Forum, dentro del evento de alto nivel de la OCDE por el 25º aniversario de "Mejores políticas para vidas mejores" (1445 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE-Unión Africana en Angola. (Hasta el 25 de noviembre)

* Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) de la UE en Bruselas.

* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Praga (0915 GMT).

* Rueda de prensa conjunta del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, en Estocolmo (1030 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, nov: Previsto 88,5; Anterior 88,4.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, nov: Previsto 85,5; Anterior 85,3.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, nov: Previsto 91,0; Anterior 91,6.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, nov.

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 43 puntos, un 0,78%, los del índice alemán DAX sumaban 196 puntos, un 0,85%, y los del británico FTSE 100 ganaban 54,5 puntos, un 0,57%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas mundiales comenzaban con buen pie una semana llena de acontecimientos, en un momento en que los inversores se animaban ante las crecientes expectativas de una bajada de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre, a pesar de que los responsables monetarios siguen divididos al respecto.

* Los precios del petróleo se tomaban un respiro tras la caída de alrededor del 3% de la semana pasada, mientras los inversores sopesaban las posibilidades de una bajada de los tipos de interés en Estados Unidos frente a la perspectiva de un acuerdo entre Rusia y Ucrania, que podría liberar más oferta rusa mediante una flexibilización de las sanciones.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)