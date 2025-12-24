Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

24 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Telefónica Tech acuerda vender sus negocios en Colombia, México y Chile a Hiberus (Reuters)

* Grifols abordará en 2026 la recompra de los centros de Scranton por 500 millones tras el ataque de Gotham (El Economista)

* Iberdrola librará al 80% el impacto de la orden de suspensión de Trump a su proyecto eólico marino (El Economista, Expansión)

* Los bancos frenan el crédito a renovables por la incertidumbre que afronta el sector (Cinco Días)

* BBVA reduce capital con la amortización de 54 millones de acciones (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Estados Unidos anunció este martes que impondrá aranceles a las importaciones chinas de semiconductores por la "irracional" búsqueda de Pekín de dominar la industria de chips, pero retrasará la medida hasta junio de 2027 (Reuters)

* Los responsables de política monetaria del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés hasta niveles considerados neutros para la economía y algunos argumentaron que hacerlo ayudaría a lograr un crecimiento estable a largo plazo, según las actas de su reunión de octubre publicadas el miércoles (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, voló en el jet privado del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein "muchas más veces de lo que se ha informado previamente", según un correo electrónico de un fiscal de Nueva York que forma parte de un nuevo lote de documentos sobre Epstein publicado el martes por el Departamento de Justicia de EEUU (Reuters)

* La Guardia Costera de Estados Unidos está esperando la llegada de fuerzas adicionales antes de intentar abordar e incautar un petrolero vinculado a Venezuela que ha estado persiguiendo desde el domingo (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Media sesión en varios mercados por Nochebuena, entre ellos en España, Francia (Euronext), Reino Unido y EEUU. Cierre del mercado en Alemania.

OTROS EVENTOS

* Responsables de defensa de Tailandia y Camboya se reunirán para debatir la posibilidad de reanudar un alto el fuego entre ambos países.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 19 dic: Anterior -3,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 19 dic: Anterior 315,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 19 dic: Anterior 176,5.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 19 dic: Anterior 1.148,3.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 19 dic: Anterior 6,38.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 20 dic: Previsto 224.000; Anterior 224.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 20 dic: Anterior 217.500.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 13 dic: Previsto 1.900.000; Anterior 1.897.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 1 punto, un 0,02%, los del índice alemán DAX subían 37 puntos, un 0,15%, y los del británico FTSE 100 caían 8 puntos, un 0,08%, a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas avanzaban el miércoles, coronando un año de fuertes ganancias impulsadas por la inteligencia artificial, mientras que materias primas como el oro y la plata prolongaban su racha alcista hasta nuevos máximos históricos a medida que 2025 se acerca a su fin.

* Los precios del petróleo se estabilizaban el miércoles, tras subir en las cinco sesiones anteriores, apoyados por el sólido crecimiento económico estadounidense y el riesgo de interrupciones en el suministro de Venezuela y Rusia.

