Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

* Aena obtiene un beneficio neto de 2.140 millones de euros en el ejercicio 2025 (Reuters)

Aena espera aumentar los ingresos comerciales por pasajero en al menos un 32% para 2026 en comparación con 2019 (Reuters)

Aena propondrá un dividendo bruto de 1,09 euros por acción con cargo a 2025 (Reuters)

* Aena renovará a Lucena para ejecutar el megaplan inversor (Expansión)

* El nuevo accionista de Indra ‌alerta a la SEPI de que se erosionará el valor en Bolsa si ‌se frena ⁠la fusión con EM&E (Cinco Días)

* Naturgy vende gran parte de sus renovables en EEUU por la incertidumbre de Trump (El Confidencial)

* Grenergy obtiene un beneficio neto de 87 millones de euros en el ejercicio 2025 (Reuters)

Vidrala obtiene un beneficio neto de 209,3 millones de euros en el ejercicio 2025 (Reuters)

Ence registra una pérdida neta de 32,4 millones de euros en el cuarto trimestre (Reuters)

* Rovi obtiene un beneficio neto de 140,4 millones de euros en el ejercicio 2025 (Reuters)

* Prisa registra una caída interanual del ​21% en su beneficio ⁠neto del cuarto trimestre (Reuters)

* El consejo de administración ⁠de Prisa rechaza por unanimidad la propuesta de reestructuración (Reuters)

* João de Mello, CEO de Bondalti: "Si hoy volviéramos a lanzar una opa sobre Ercros, el precio probablemente sería inferior" (El Economista)

* Bodegas Riojanas

abre negociaciones

con sus acreedores para una reestructuración (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump, alabó su trayectoria económica durante el discurso sobre el estado de la Unión más largo de la historia, presumiendo de haber inaugurado una "edad de oro" en un intento por proyectar una imagen de éxito en un ‌momento delicado para su presidencia (Reuters)

* El canciller de Alemania, Friedrich Merz, aterrizó en Pekín con la esperanza de restablecer las relaciones bilaterales, mientras China se presenta ​como un socio económico fiable en un momento en que Europa lucha por equilibrar su alianza con Estados ​Unidos y abordar la vulnerabilidad de la cadena de suministro (Reuters)

* El Gobierno ucraniano recibió recientemente un mensaje formal y oficial del Departamento de Estado de EEUU, después de que los ataques de Ucrania al puerto ruso de Novorossiysk afectaran a los intereses estadounidenses en Kazajistán, según dijo el martes la embajadora de Ucrania en EEUU, Olha Stefanishyna (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Iberdrola publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Aena publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Laboratorios Rovi publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Vidrala publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Ebro Foods publica resultados anuales.

* ACS publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Ferrovial publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Indra publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Meliá Hotels International publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Neinor Homes publica resultados ​anuales tras el cierre del mercado.

* Banco Santander celebra su Día del Inversor.

BANCOS CENTRALES

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión no dedicada a política monetaria (virtual).

* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, visita Härnösand y analiza la economía sueca en un seminario organizado por la Cámara de Comercio de Mid Sweden. (0730 GMT)

* Pål Longva, subgobernador del Banco de Noruega, recibe el informe Norges Bank Watch ⁠2026 en BI – campus Oslo; el Centro de Economía Monetaria presentará el informe y Longva comentará sus conclusiones. (0900 GMT)

* Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, pronuncia un discurso de apertura en la Conferencia de PwC sobre crédito 2026 en Fráncfort. (0910 GMT)

* Ida Wolden Bache, gobernadora del Banco de Noruega, ofrece su discurso anual "Perspectivas económicas" ante estudiantes ‌de la Universidad de Oslo. (1300 GMT)

* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, interviene y participa en un panel en el acto anual "Estado de la región" de la Cámara del Norte de Virginia, en Tysons, Virginia. (1435 GMT)

* Jeffrey Schmid, presidente de la Reserva Federal de Kansas City, habla sobre política monetaria y perspectivas económicas en un coloquio con preguntas moderadas ante el Economic Club of Colorado, en Denver. (1600 GMT)

* Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, participa en un coloquio moderado sobre "El papel de la Reserva Federal en la región de San Luis". (1820 GMT)

OTROS EVENTOS

* Narendra Modi, primer ministro de India, realiza una visita de dos días a Israel. (Hasta el 26 de febrero)

* George Gerapetritis, ministro de Exteriores de Grecia, se reúne con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y se dirige al centro de estudios Atlantic Council. Asiste a la firma de un acuerdo entre ONEX Shipyards y Hanwha Power Systems. (Hasta el 27 de febrero)

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, realiza una visita oficial a China. (Hasta el 26 de febrero)

* Enoch Godongwana, ministro de Finanzas de Sudáfrica, presenta el presupuesto de 2026 a los ‌legisladores. (1200 GMT)

* Johann Wadephul, ministro de Exteriores de Alemania, y su homólogo belga, Maxime Prévot, comparecen ante la prensa tras unas conversaciones a puerta cerrada, previsiblemente centradas en Ucrania. (1230 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – PIB detallado trimestral ajustado , 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 ⁠Alemania – PIB detallado interanual sin desestacionalizar , 4TR: Previsto 0,6; Anterior 0,6.

* 0800 Alemania – PIB detallado interanual ajustado , 4TR: Previsto 0,4; Anterior 0,4.

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK , mar: Previsto -23,1; Anterior -24,1.

* 0845 Francia – Confianza del consumidor, feb: Previsto 90,0; Anterior 90,0.

* 1100 ‌Eurozona – IPC armonizado final mensual, ene: Previsto -0,5; Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual , ene: Previsto 1,7; Anterior 1,7.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual , ene: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos ⁠y energía final interanual, ene: Previsto 2,2; Anterior 2,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual , ene: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual , ene: Anterior 1,9.

* 1100 Eurozona – ⁠IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, ene: Previsto -1,1; Anterior -1,1.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, ene: Previsto 2,2; Anterior 2,2.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 20 feb: Anterior 2,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 20 feb: Anterior 339,0.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 20 feb: Anterior 157,1.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 20 feb: Anterior 1.375,9.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 20 feb: Anterior 6,17.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 20 feb: Previsto 1.250.000,0; Anterior -9.014.000,0.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 20 feb: Previsto -1.900.000,0; Anterior -4.566.000,0.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 20 feb: Previsto -591.000,0; Anterior -3.213.000,0.

* 1630 Estados Unidos – ‌Utilización semanal de refinería EIA , semana 20 feb: Previsto 0,6; Anterior 1,6.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 ​subían 11 puntos, hasta los 6.147, los futuros del FTSE sumaban 48 puntos, hasta los 10.718,5, y los futuros del DAX alemán ganaban 12 puntos, hasta los 25.074, a las 0530 GMT.

* Los mercados financieros asiáticos registraban fuertes subidas, en un momento en que los valores tecnológicos de toda la región se disparaban y los inversores redoblaron su apuesta por lo que consideran la inversión más segura en inteligencia artificial, mientras que el yen siguió siendo el centro de atención.

* Los precios del petróleo se mantenían cerca de sus máximos de siete meses, mientras la amenaza de un conflicto militar entre Estados Unidos e Irán que podría interrumpir el suministro siguió preocupando a los inversores ‌y las conversaciones entre las partes están previstas para el jueves.

