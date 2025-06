Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

25 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Aena busca un lobista para abrirse hueco en Bruselas en medio de la disputa con Ryanair (El Confidencial) * Indra cierra la compra de la factoría de Duro Felguera en Gijón por 3,6 millones (EFE) * Neinor Homes aprueba ampliación de capital social por un importe nominal de hasta 77 millones de euros mediante la emisión de hasta 15 millones de nuevas acciones ordinarias (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Irán e Israel parecía mantenerse un día después de que ambos países señalaran que su guerra aérea había terminado, al menos por ahora (Reuters) * Los líderes de la OTAN se reúnen en La Haya para una cumbre hecha a medida para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras los aliados europeos esperan que la promesa de aumentar el gasto en defensa le lleve a disipar las dudas sobre su compromiso con la alianza (Reuters) * Las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron el martes decenas de drones ucranianos sobre regiones muy dispersas en Rusia, incluidos más de 40 sobre la región de Vorónezh, en la frontera ucraniana, según informaron autoridades rusas (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Ferrovial - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli, ofrece las palabras de apertura en la conferencia de política monetaria organizada por el Banco de Inglaterra y el instituto de análisis Centre for Cross Border Studies. (0845 GMT) * Discurso durante la cena de la miembro del Consejo de Supervisión del BCE Sharon Donnery, seguido de una sesión de preguntas y respuestas en el Foro Senior SSM organizado por A&O Shearman en Königstein. (1730 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, preside el discurso principal sobre el supuesto de condicionamiento del tipo de interés en la conferencia de política monetaria organizada por el BoE y el laboratorio de ideas Centre for Cross Border Studies. (0900 GMT) * Discurso del miembro del consejo del Banco de Japón Tamura Naoki en una reunión con líderes locales en Fukushima. (0100 GMT) * Reunión de la junta ejecutiva del Riksbank, el banco central sueco, en Estocolmo. (0700 GMT) * El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 17 de junio de 2025 en Estocolmo. (0730 GMT) * Conferencia CCBS: Transformando la política monetaria: ¿Cómo debemos pensar sobre la incertidumbre y los riesgos? (Hasta el 26 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 Francia FRCONC=ECI Consumer Confidence Jun 89 88 09:00 España ESGDPQ=ECI GDP Final QQ Q1 0,6% 0,6% 09:00 España ESGDPY=ECI GDP YY Q1 2,8% 2,8% 12:00 Francia FRUEMP=ECI Unemp Class-A SA May 3.013,4k 13:00 Estados Unidos USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 20 Jun, w/e -2,6% 13:00 Estados Unidos USMGM=ECI Mortgage Market Index 20 Jun, w/e 248,1 13:00 Estados Unidos USMGPI=ECI MBA Purchase Index 20 Jun, w/e 165,8 13:00 Estados Unidos USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 20 Jun, w/e 692,4 13:00 Estados Unidos USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 20 Jun, w/e 6,84% 14:00 Estados Unidos USBPR=ECI Build Permits R Numb May 1,393M 14:00 Estados Unidos USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM May -2,0% 16:00 Estados Unidos USHNS=ECI New Home Sales-Units May 0,693M 0,743M 16:00 Estados Unidos USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM May 10,9% 16:30 Estados Unidos USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 20 Jun, w/e -0,183M -11,473M 16:30 Estados Unidos USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 20 Jun, w/e 0,505M 0,514M 16:30 Estados Unidos USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 20 Jun, w/e 0,003M 0,209M 16:30 Estados Unidos USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 20 Jun, w/e 0,6% -1,1% 19:00 Estados Unidos US5YTT=ECI 5Y Note Auc - TA 25 Jun 70.000.006.200,00 19:00 Estados Unidos US5YTH=ECI 5Y Note Auc - HY 25 Jun 4,071% 19:00 Estados Unidos US5YTB=ECI 5Y Note Auc - BTC 25 Jun 2,390 19:00 Estados Unidos US5YTA=ECI 5Y Note Auc - HAP 25 Jun 23,120% 20:00 Estados Unidos US5YNT=ECI 2Y FRN Total Accp 25 Jun 28.000.004.100,000 20:00 Estados Unidos US5YNH=ECI 2Y FRN HY 25 Jun 0,144% 20:00 Estados Unidos US5YNB=ECI 2Y FRN BTC Ratio 25 Jun 2,950 20:00 Estados Unidos US5YNA=ECI 2Y FRN HAP 25 Jun 57,110% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 12 puntos, hasta los 5330; los futuros del DAX alemán ganaban 50 puntos, hasta los 23.825 y los futuros del FTSE se mantenían sin cambios, en los 8786,5, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas se estabilizaban, mientras el crudo rondaba mínimos de varias semanas y el alto el fuego entre Israel e Irán animaba el ánimo, a pesar de que las hostilidades amenazaban con reavivarse. * Los precios del petróleo subían mientras los inversores evaluaban la estabilidad de un alto el fuego entre Irán e Israel, pero se mantenían cerca de mínimos de varias semanas ante la perspectiva de que no se interrumpieran los flujos de crudo. 