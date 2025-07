Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

25 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Sepi y Jainaga buscan pasar del 30% en Talgo sin opa (Expansión) * Repsol hace un recorte de 174 millones en Venezuela por el hachazo de Trump (El Confidencial) * Almirall eleva un 16,6% el beneficio gracias al crecimiento de las ventas (Reuters) * Indra quiere una posible adquisición para desarrollar un negocio de drones enfocado en defensa (Bloomberg); Indra crece en defensa con la compra del negocio de drones de Aertec (Expansión) * Colonial aumenta un 17% el beneficio recurrente en el primer semestre (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * La Comisión Europea afirmó el jueves que una solución comercial negociada con Estados Unidos está al alcance, mientras que los miembros de la Unión Europea votaron a favor de aprobar aranceles de represalia sobre 93.000 millones de euros en productos estadounidenses en caso de que las negociaciones fracasen (Reuters) * El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios los tipos de interés el jueves y ofreció una valoración moderadamente optimista de la economía de la eurozona, lo que suscitó dudas entre los inversores sobre una mayor flexibilización de la política monetaria, incluso cuando las amenazas arancelarias de Estados Unidos ensombrecen las perspectivas (Reuters) * Reino Unido y la India firmaron el jueves un acuerdo de libre comercio durante la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, el cual pretende reducir los aranceles sobre productos que van desde los textiles hasta el whisky y los automóviles y permitir un mayor acceso al mercado para las empresas (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Neinor Homes publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Almirall publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Reig Jofre publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Renta Corp publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. OTROS EVENTOS * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Escocia para una visita privada. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country/R RIC Indicator Name Perio Reut Prio Time egion d ers r Poll 01:01 United GBGFK=E GfK Consumer Jul -20 -18 Kingdom CI Confidence 08:00 United GBRSL=E Retail Sales MM Jun 1,2% -2,7 Kingdom CI% 08:00 United GBRSX=E Retail Sales Jun 1,2% -2,8 Kingdom CI Ex-Fuel MM% 08:00 United GBRSLY= Retail Sales YY Jun 1,8% -1,3 Kingdom ECI% 08:00 United GBRSXY= Retail Sales Jun 2,0% -1,3 Kingdom ECI Ex-Fuel YY% 08:45 France FRCONC= Consumer Jul 88 88 ECI Confidence 10:00 Euro Zone EUM3=EC Money-M3 Annual Jun 3,7% 3,9% I Grwth 10:00 Euro Zone EULHH=E Loans to Jun 2,0% CI Households 10:00 Euro Zone EULNF=E Loans to Jun 2,5% CI Non-Fin 10:00 Germany DEBUS=E Ifo Business Jul 89,0 88,4 CI Climate New 10:00 Germany DEBUCS= Ifo Curr Jul 86,7 86,2 ECI Conditions New 10:00 Germany DEBUES= Ifo Jul 91,1 90,7 ECI Expectations New 12:00 France FRUEMP= Unemp Class-A Jun 3.00 ECI SA 2,2k 14:30 United USDGN=E Durable Goods Jun -10, 16,4 States CI 8%% 14:30 United USDGXT= Durables Jun 0,1% 0,5% States ECI Ex-Transport 14:30 United USDGND= Durables Jun 15,5 States ECI Ex-Defense MM% 14:30 United USNDXA= Nondefe Cap Jun 0,2% 1,7% States ECI Ex-Air MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 2 puntos, hasta los 5378, los futuros del FTSE perdían 3 puntos, hasta los 9135 y los futuros del DAX alemán caían 23 puntos, hasta los 24.372, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas retrocedían tras sus máximos recientes, con los mercados japoneses alejándose de su récord histórico, mientras los inversores recogían beneficios antes de una semana crucial que incluye la fecha límite de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una serie de reuniones de bancos centrales. Los precios del petróleo subían, en un clima de optimismo sobre las negociaciones comerciales que respaldó las perspectivas tanto de la economía mundial como de la demanda de crudo y contrarrestó las noticias sobre un posible aumento del suministro de petróleo procedente de Venezuela. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)