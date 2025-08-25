Buenos días en los mercados - Informe de preapertura
- 1 minuto de lectura'
25 ago (Reuters) -
EMPRESAS
Iberdrola cierra un contrato de compraventa de energía en Estados Unidos para dos proyectos eólicos (El Economista)
Sabadell estudia sacar al mercado la plataforma tecnológica de TSB (Expansión)
Masorange ultima un acuerdo con Endesa para su negocio eléctrico (Expansión)
Air Europa pide a Turkish un consejero para apoyar la estrategia y el crecimiento (La Vanguardia)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que las subidas salariales se están extendiendo más allá de las grandes empresas y que es probable que sigan acelerándose debido a la rigidez del mercado laboral y mostró su optimismo ante la posibilidad de una nueva subida de los tipos de interés (Reuters)
Ucrania lanzó el domingo un ataque con drones contra Rusia, lo que provocó una fuerte caída de la capacidad de un reactor de una de las mayores centrales nucleares rusas y un gran incendio en la importante terminal de exportación de combustible de Ust-Luga, según informaron fuentes oficiales rusas (Reuters)
Las protestas antiinmigración continuaron el domingo en todo Reino Unido frente a los hoteles que alojan a solicitantes de asilo, un día después de que la policía se viera obligada a separar a manifestantes y contramanifestantes en múltiples ciudades a medida que se recrudecían las tensiones en torno a las políticas de inmigración (Reuters)
AGENDA
MERCADOS
Festivo en Inglaterra y Gales. Mercado abierto en España. BANCOS CENTRALES
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia un discurso y participa en una mesa redonda en la Conferencia del Centenario del Banco de México. (1915 GMT)
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso inaugural ante la Conferencia del Centenario del Banco de México. (2315 GMT)
OTROS EVENTOS
200º aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Per Reuter Prior
al /Region iod s Poll
Tim
e
10: Germany DEBUS= Ifo Business Aug 88,3 88,6
00 ECI Climate New
10: Germany DEBUCS Ifo Curr Aug 86,0 86,5
00 =ECI Conditions New
10: Germany DEBUES Ifo Aug 90,0 90,7
00 =ECI Expectations
New
14: United USBPR= Build Permits R Jul 1,354M
00 States ECI Numb
14: United USBPRP Build Permits R Jul -2,8%
00 States =ECI Chg MM
14: United USCFNA National Jul -0,10
30 States =ECI Activity Index
16: United USHNS= New Home Jul 0,625M 0,627M
00 States ECI Sales-Units
16: United USHNSP New Home Sales Jul 0,6%
00 States =ECI Chg MM
16: United USTEX= Dallas Fed Mfg Aug 0,90
30 States ECI Bus Idx
17: United US6MAT 6M Bill Auc - 25 76.433
30 States =ECI TA 25 Aug .166.8
00
17: United US6MAH 6M Bill Auc - 25 3,945%
30 States =ECI HR Aug
17: United US6MAB 6M Bill Auc - 25 2,950
30 States =ECI BTC Aug
17: United US6MAA 6M Bill Auc - 25 75,090
30 States =ECI HAP Aug%
20: United US3MAT 3M Bill Auc - 25 85.856
00 States =ECI TA Aug .639.5
00
20: United US3MAH 3M Bill Auc - 25 4,130%
00 States =ECI HR Aug
20: United US3MAB 3M Bill Auc - 25 2,700
00 States =ECI BTC Aug
20: United US3MAA 3M Bill Auc - 25 51,220
00 States =ECI HAP Aug%
*MERCADOS FINANCIEROS*
* Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 18 puntos, hasta los 5485, y los del DAX alemán caían 87 puntos, hasta los 24.330, a las 0430 GMT.
* Los mercados bursátiles asiáticos subían mientras los inversores acogían con cautela la probable reanudación de los recortes de los tipos de interés en Estados Unidos, al tiempo que esperaban que los resultados de Nvidia, la superestrella de la inteligencia artificial, ayudaran esta semana a justificar las estratosféricas valoraciones del sector.
Los precios del petróleo subían después de que Ucrania intensificara sus ataques contra Rusia, lo que aviva el temor a que se interrumpa el suministro de crudo ruso, mientras que las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos impulsaban las perspectivas de crecimiento mundial y la demanda de combustible. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)
Otras noticias de Ucrania
- 1
Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Citan a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta por la huida de uno de los acusados del caso de las coimas en Discapacidad
- 3
Lanzan una moto inédita para el mercado argentino con una peculiar característica
- 4
Escándalo en la AmeriCup: Argentina cayó ante República Dominicana y los jugadores terminaron a las piñas