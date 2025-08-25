Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

25 ago (Reuters) -

EMPRESAS

Iberdrola cierra un contrato de compraventa de energía en Estados Unidos para dos proyectos eólicos (El Economista)

Sabadell estudia sacar al mercado la plataforma tecnológica de TSB (Expansión)

Masorange ultima un acuerdo con Endesa para su negocio eléctrico (Expansión)

Air Europa pide a Turkish un consejero para apoyar la estrategia y el crecimiento (La Vanguardia)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que las subidas salariales se están extendiendo más allá de las grandes empresas y que es probable que sigan acelerándose debido a la rigidez del mercado laboral y mostró su optimismo ante la posibilidad de una nueva subida de los tipos de interés (Reuters)

Ucrania lanzó el domingo un ataque con drones contra Rusia, lo que provocó una fuerte caída de la capacidad de un reactor de una de las mayores centrales nucleares rusas y un gran incendio en la importante terminal de exportación de combustible de Ust-Luga, según informaron fuentes oficiales rusas (Reuters)

Las protestas antiinmigración continuaron el domingo en todo Reino Unido frente a los hoteles que alojan a solicitantes de asilo, un día después de que la policía se viera obligada a separar a manifestantes y contramanifestantes en múltiples ciudades a medida que se recrudecían las tensiones en torno a las políticas de inmigración (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

Festivo en Inglaterra y Gales. Mercado abierto en España. BANCOS CENTRALES

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia un discurso y participa en una mesa redonda en la Conferencia del Centenario del Banco de México. (1915 GMT)

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso inaugural ante la Conferencia del Centenario del Banco de México. (2315 GMT)

OTROS EVENTOS

200º aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay.

DATOS MACROECONÓMICOS

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 18 puntos, hasta los 5485, y los del DAX alemán caían 87 puntos, hasta los 24.330, a las 0430 GMT.

* Los mercados bursátiles asiáticos subían mientras los inversores acogían con cautela la probable reanudación de los recortes de los tipos de interés en Estados Unidos, al tiempo que esperaban que los resultados de Nvidia, la superestrella de la inteligencia artificial, ayudaran esta semana a justificar las estratosféricas valoraciones del sector.

Los precios del petróleo subían después de que Ucrania intensificara sus ataques contra Rusia, lo que aviva el temor a que se interrumpa el suministro de crudo ruso, mientras que las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos impulsaban las perspectivas de crecimiento mundial y la demanda de combustible. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años

