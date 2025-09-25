Buenos días en los mercados: informe de preapertura

25 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Aena convoca a Ryanair y al resto de aerolíneas con el temor a fuertes alzas de tarifas de fondo (El Confidencial); Wizz Air ve las tarifas de Aena "competitivas" y estudia ampliar sus operaciones en España (El Confidencial)

* Minor Hotels Europe & Americas dejará de cotizar en las bolsas españolas (Reuters)

* Neinor Homes propone la adquisición de hasta el 100% de Aedas Homes (Reuters)

* Duro Felguera encauza un acuerdo con Sepi y bancos para evitar el concurso (El Economista)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* Los comentarios de Donald Trump respaldando a Kiev para que recupere todo su territorio en poder de Rusia han provocado una mezcla de alivio y sospecha de que el presidente de Estados Unidos está dispuesto a dejar que Europa asuma la responsabilidad de apoyar a Ucrania (Reuters)

* Los miembros del Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea están considerando suelos de precios para promover la producción de tierras raras, así como impuestos sobre algunas exportaciones chinas para incentivar la inversión, dijeron a Reuters cuatro fuentes con conocimiento de las discusiones (Reuters)

* El Gobierno del presidente Donald Trump dijo el miércoles que estaba implementando formalmente el acuerdo comercial de Estados Unidos con la Unión Europea, confirmando que una tasa arancelaria del 15% para automóviles y autopartes de la UE comenzó el 1 de agosto y enumerando exenciones arancelarias para productos farmacéuticos genéricos, aeronaves y piezas de aeronaves (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Unicaja Banco - Dividendo de 0,0660 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES

* El gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia y dirigente del BCE, Peter Kazimir, habla sobre política monetaria y presenta las últimas previsiones económicas del banco central eslovaco. (0645 GMT)

* Evaluación de la política monetaria del Banco Nacional Suizo (BNS) con rueda de prensa. (0730 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas en el Crain's Power Lunch, "La Reserva Federal y la economía: tendencias para el oeste de Míchigan", en Grand Rapids, Míchigan. (1220 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre "La perspectiva desde la calle" (política monetaria, perspectivas económicas y bancarias) ante la Mid-Sized Bank Coalition of America. (1300 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da la bienvenida en la Cuarta Conferencia Anual sobre los Roles Internacionales del Dólar estadounidense, organizada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la Junta de la Reserva Federal.

(1300 GMT)

* La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, habla sobre "Supervisión y Regulación" en la Conferencia híbrida sobre la Calidad de los Mercados Financieros 2025. (1400 GMT)

* El gobernador de la Reserva Federal Michael Barr participa en una conversación sobre "Pruebas de Estrés Bancario" ante el Peterson Institute for International Economics. (1700 GMT)

* El Banco de la Reserva Federal de Dallas publica el texto de las declaraciones de su presidenta, Lorie Logan, antes de la clausura del Panel de la Semana de Colaboración de Economistas Investigadores del Banco de la Reserva Federal de Richmond. (1740 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una conversación en el Western Bankers Forum 2025 de la Fed de San Francisco, en Salt Lake City, Utah. (1930 GMT)

* Reunión del Consejo General del BCE (virtual). OTROS EVENTOS

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, en la Casa Blanca, donde se espera que cierren acuerdos comerciales y militares. * El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, se reúne en Tallin con Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia. * El comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, recibe en Bruselas al ministro de Hacienda ucraniano, Serhiy Marchenko. * Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la UE, pronuncia el discurso inaugural de la Cumbre Empresarial UE-ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia. * El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, se reúne con el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos en Münster. (1045 GMT)

* Elección presidencial y a la Asamblea Nacional en Seychelles.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior

l /Region d rs

Time Poll

08:0 Germany DECONS GfK Consumer Oct -23,3 -23,6

0 =ECI Sentiment

08:4 France FRCONC Consumer Sep 87 87

5 =ECI Confidence

10:0 Euro EUM3=E Money-M3 Annual Aug 3,3% 3,4%

0 Zone CI Grwth

10:0 Euro EULHH= Loans to Aug 2,4%

0 Zone ECI Households

10:0 Euro EULNF= Loans to Aug 2,8%

0 Zone ECI Non-Fin

12:0 United GBCBIS CBI Sep -32

0 Kingdom =ECI Distributive

Trades

14:3 United USCPR= Corporate Q2 2,0%

0 States ECI Profits Revised

14:3 United USDGN= Durable Goods Aug -0,5% -2,8%

0 States ECI

14:3 United USDGXT Durables Aug 0,0% 1,0%

0 States =ECI Ex-Transport

14:3 United USDGND Durables Aug -2,5%

0 States =ECI Ex-Defense MM

14:3 United USNDXA Nondefe Cap Aug -0,1% 1,1%

0 States =ECI Ex-Air

14:3 United USGDPF GDP Final Q2 3,3% 3,3%

0 States =ECI

14:3 United USGFSF GDP Sales Final Q2 6,8% 6,8%

0 States =ECI

14:3 United USGSPF GDP Cons Q2 1,6%

0 States =ECI Spending Final

14:3 United USDGEF GDP Deflator Q2 2,0% 2,0%

0 States =ECI Final

14:3 United USCPPF Core PCE Prices Q2 2,5% 2,5%

0 States =ECI Fnal

14:3 United USPCEF PCE Prices Q2 2,0% 2,0%

0 States =ECI Final

14:3 United USPXFF PCE Ex Fd, Eng Q2 2,2%

0 States =ECI & Hsg (F)

14:3 United USSXEF PCE Svs Exl Eng Q2 2,1%

0 States =ECI & Hsg (F)

14:3 United USJOB= Initial Jobless 20 235k 231k

0 States ECI Clm Sep,

w/e

14:3 United USJOBA Jobless Clm 4Wk 20 240,00k

0 States =ECI Avg Sep,

w/e

14:3 United USJOBN Cont Jobless 13 1,935 1,920M

0 States =ECI Clm Sep, M

w/e

14:3 United USGBAL Adv Goods Trade Aug -95,2 -102,84

0 States =ECI Balance 0B B

14:3 United USAWIN Wholesale Aug 0,2% 0,1%

0 States =ECI Inventories Adv

14:3 United USARIN Retail Aug 0,1%

0 States =ECI Inventories

Ex-Auto Adv

16:0 United USEHS= Existing Home Aug 3,96M 4,01M

0 States ECI Sales

16:0 United USEHSP Exist.

Home Aug 2,0% 0 States =ECI Sales% Chg 16:3 United USOILN EIA-Nat Gas Chg 19 90B 0 States =ECI Bcf Sep, w/e 16:3 United USNGIF Nat Gas-EIA 19 90B 0 States =ECI Implied Flow Sep, w/e 17:0 United USKCMF KC Fed Sep 0 0 States =ECI Manufacturing 17:0 United USKCCI KC Fed Sep 1 0 States =ECI Composite Index 17:3 United US4WAT 4W Bill Auc - 25 100.283 0 States =ECI TA Sep .646.30 0,00 17:3 United US4WAH 4W Bill Auc - 25 4,040% 0 States =ECI HR Sep 17:3 United US4WAB 4W Bill Auc - 25 2,710 0 States =ECI BTC Sep 17:3 United US4WAA 4W Bill Auc - 25 24,140% 0 States =ECI HAP Sep 19:0 United USRMAT 7Y Note Auc - 25 44.000. 0 States =ECI TA Sep 019.600 ,00 19:0 United USRMAH 7Y Note Auc - 25 3,925% 0 States =ECI HY Sep 19:0 United USRMAB 7Y Note Auc - 25 2,490 0 States =ECI BTC Sep 19:0 United USRMAA 7Y Note Auc - 25 19,000% 0 States =ECI HAP Sep *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban un punto, hasta los 5480, los del FTSE perdían 21 unidades, hasta los 9283,5, y los del DAX alemán ganaban 22 puntos, hasta los 23.840, a las 0430 GMT. * El Nikkei japonés subía, mientras los inversores buscaban acciones baratas, pero otras bolsas de Asia se tomaban un respiro el jueves tras su reciente repunte, ya que los inversores se posicionaban para flujos de fin de mes y trimestre, mientras que el yen japonés tocaba nuevos mínimos frente al euro y un franco suizo en alza. * Los precios del petróleo retrocedían en los mercados asiáticos, desde los máximos de siete semanas alcanzados en la sesión anterior, mientras algunos inversores retiraban dinero de la mesa debido a la incertidumbre en torno a las perspectivas de la oferta y la demanda. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)