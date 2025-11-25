Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

25 nov (Reuters) -

EMPRESAS

Telefónica propone despedir a más de 5.000 trabajadores en España, según sindicatos (Reuters)

Telefónica y Cellnex impugnan el concurso para la red de fibra de la Generalitat adjudicado a Sirt y Huawei (El País)

Mapfre refinanciará un tercio de su deuda a inicios de 2026 y fraccionará sus emisiones (El Economista)

Gotham City descarta tener que indemnizar a Grifols (Expansión)

Berenberg rebaja Solaria de "comprar" a "mantener" y eleva el precio objetivo de US$12,5 a US$19 (Reuters)

Viscofan aprueba un programa de recompra de acciones de hasta US$30 millones (Reuters)

Viscofan afirma que no se impusieron multas por infracciones medioambientales en la planta de Danville, EEUU (Reuters)

Air Europa se guarda un plan B por si Bruselas frena la entrada de Turkish con el 26% (Cinco Días)

Air Europa se suma a las compañías que cancelan vuelos a Venezuela (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el lunes la relación con China como "extremadamente sólida" tras una llamada con el presidente chino, Xi Jinping, quien le dijo a Trump que el "retorno de Taiwán a China" es una parte clave de la visión de Pekín sobre el orden mundial (Reuters)

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, mantuvo conversaciones con responsables rusos en Abu Dabi, según informó un cargo estadounidense a Reuters, en un nuevo esfuerzo del Gobierno del presidente Donald Trump por negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania (Reuters)

La empresa francesa de sondeos Odoxa predijo por primera vez que el líder de extrema derecha Jordan Bardella, de 30 años, ganaría las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2027, independientemente de quiénes fueran sus oponentes (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

Aedas Homes publica resultados del primer semestre.

Cirsa publica resultados del tercer trimestre.

BANCOS CENTRALES

El banco central de Dinamarca publica su informe de estabilidad financiera (0730 GMT).

Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, y Gabriel Makhlouf y Olaf Sleijpen, miembros del Consejo de Gobierno, intervienen en una conferencia sobre bancos centrales en Irlanda (0900 GMT).

Charla informal de Sharon Donnery, representante en el Consejo de Supervisión del BCE, en la Climate Finance Week Ireland 2025 "Supervisar el riesgo natural: regulación y transición", organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Dublín, Irlanda. (1400 GMT)

Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, pronuncia el discurso principal en la Conferencia sobre el Sistema Financiero 2025 del Banco Central de Irlanda (1400 GMT).

OTROS EVENTOS

Conferencia anual de la patronal alemana BDA. Participan el canciller, Friedrich Merz, la ministra de Economía, Katherina Reiche, y el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil (0950 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

0800 Alemania – PIB detallado trimestral ajustado, 3TR: Previsto 0,0%; Anterior 0,0%.

0800 Alemania – PIB detallado interanual sin desestacionalizar, 3TR: Anterior 0,3%.

0800 Alemania – PIB detallado interanual ajustado, 3TR: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

0845 Francia – Confianza del consumidor, nov: Previsto 90; Anterior 90.

1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, nov: Anterior -27.

1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, sep: Anterior 191,6.

1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, sep: Previsto 2,7%; Anterior 2,6%.

1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior -0,1%.

1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, sep: Previsto 2,7%; Anterior 2,8%.

1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior -0,1%.

1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, sep: Anterior 2,8%.

1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, sep: Anterior 0,3%.

1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, sep: Previsto 0,4%; Anterior 0,6%.

1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, sep: Previsto 0,4%; Anterior 0,7%.

1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, sep: Anterior 0,7%.

1430 Estados Unidos – Control minorista, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,7%.

1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 22 nov.

1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, sep: Anterior 0,4%.

1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, sep: Anterior 2,3%.

1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, sep: Anterior 435,3.

1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, sep: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.

1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, sep: Anterior -0,6%.

1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, sep: Previsto 1,4%; Anterior 1,6%.

1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, ago: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, nov: Previsto 93,5; Anterior 94,6.

1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas, oct: Anterior 74,8.

1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes, oct: Anterior 0,0%.

1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, nov: Anterior -4,0.

1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, nov: Anterior 4,0.

1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, nov: Anterior 4,0.

1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, nov: Anterior -9,4.

1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, nov: Anterior -6,4.

2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 17 nov.

2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 17 nov.

2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 17 nov.

2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 17 nov.

MERCADOS FINANCIEROS

Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 11 puntos, a los 5.536, los del FTSE perdían 14,5 puntos, hasta los 9.566, y los del DAX alemán caían 44 puntos, hasta los 23.255, a las 0530 GMT.

Los mercados bursátiles asiáticos subían ante la creciente esperanza de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en diciembre, mientras que los inversores se lanzaron a comprar acciones tecnológicas globales, haciendo caso omiso de la preocupación sobre el sobrecalentamiento del sector.

Los precios del petróleo descendían, en un clima de preocupación sobre el exceso de oferta con respecto a la demanda el próximo año, que superó la inquietud sobre el mantenimiento de las sanciones a los envíos rusos, mientras las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania siguen sin llegar a una conclusión.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)