Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

26 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Zegona negocia con Telefónica y Orange crear una firma de red móvil (RANco) compartida (Expansión)

* Telefónica trabaja con Google, Microsoft, AWS y Oracle para proteger la 'nube' en España (El ⁠Economista)

* Santander recibe una multa de ⁠más de 40 millones de euros por incidencias en Openbank (Bloomberg)

* Santander ficha al CEO de la plataforma de pagos de BBVA (Expansión)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* India planea reducir los aranceles sobre los coches importados de la ⁠Unión Europea del ‌110% al ​40%, en la mayor apertura hasta la fecha del vasto mercado del país, mientras ambas partes se acercan a ​un pacto de libre comercio que podría llegar este martes (Reuters)

* El político del Partido Laborista británico Andy Burnham vio frustrado ‌el domingo su intento de volver al Parlamento, y los diputados ‌de la izquierda del partido acusaron al primer ministro ​Keir Starmer y a sus aliados de una maniobra política para apartar a un posible rival en la lucha por el liderazgo (Reuters)

* Un documento estadounidense sobre garantías de seguridad para Ucrania está completamente listo y Kiev está esperando el momento y el lugar para su firma, dijo el domingo el presidente Volodímir Zelenski, lo que indica que en las conversaciones del fin de semana con Rusia en Abu Dabi se habían logrado algunos avances (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* Martin Kocher, gobernador del banco central de Austria, pronuncia un discurso en la London School of Economics ⁠sobre el papel que puede desempeñar la economía del comportamiento en la política monetaria (1500 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Asuntos Generales de la UE.

* Friedrich ​Merz, canciller de Alemania, acoge la tercera Cumbre internacional del mar del Norte en Hamburgo, con varios jefes de Estado y de Gobierno y sus ministros de Energía.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Pernoctaciones, dic: Anterior 20.301.411.

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, ene: Anterior 87,6.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo , ene: Anterior 85,6.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, ene: Anterior 89,7.

* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional , nov: Anterior -0,21.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, nov: Previsto 0,5; Anterior -2,2.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte , ⁠nov: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual , nov: Anterior -1,5.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes ​de capital no defensa excluyendo aeronaves, nov: Anterior 0,5.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed , ene: Anterior -10,9.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 10 puntos, hasta los 5.945, los futuros del FTSE subían 2,5 puntos, hasta los 10.127 y los futuros del DAX alemán caían ‍56 puntos, hasta los 24.900, a las 0530 GMT.

* El oro superó los 5.000 dólares por onza, impulsado por los flujos de seguridad en un contexto de debilidad del dólar, tras una semana turbulenta en la que la tensión sobre Groenlandia e Irán inquietó a los inversores, mientras los mercados permanecían en vilo tras las violentas subidas del yen.

* Los precios del petróleo apenas variaban, tras subir más de un 2% ​en la sesión anterior, en un momento en que la preocupación sobre el suministro mantenía a raya los índices de referencia a pesar de las interrupciones en la producción en las principales regiones productoras de crudo de Estados Unidos.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs ‍yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)