Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

26 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Ferrovial supera las previsiones de ingresos de 2025 gracias a un sólido desempeño en Norteamérica (Reuters)

* El consejero delegado de Indra afirma que "no hay duda" de que el proyecto europeo FCAS fabricará al menos un avión (Reuters); Indra prevé ingresos superiores a 7.000 millones de euros en 2026 en moneda constante (Reuters)

* ‌La británica O2, propiedad de Telefónica y Liberty Global, lanza el ‌primer servicio de ⁠telefonía móvil por satélite de Europa (Reuters)

* La cadena hotelera española Meliá eleva su beneficio un 24% gracias a mayores tarifas en habitaciones de lujo (Reuters)

* La retribución total de Botín en el Santander sube un 34,6% en 2025, hasta 18,54 millones de euros (Reuters)

* ACS dispara su beneficio neto un 25%, impulsado por su negocio en Estados Unidos (Reuters)

* Naturgy advierte de que compromisos de compra de ​gas natural licuado ruso por ⁠valor de 13.000 millones de dólares ⁠podrían verse afectados por el veto de la UE (Reuters)

* Realia ganó 131 millones de euros en 2025, un 71% más (Reuters)

* Ebro Foods reduce las ventas un 5,2% en 2025, pero incrementa un 4,0% el ​beneficio operativo (Reuters)

* Los resultados y proyecciones de Nvidia superan las previsiones, pero Wall Street quiere una mayor devolución de efectivo (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Irán y Estados Unidos celebrarán el jueves en Ginebra una nueva ronda de conversaciones ‌con el objetivo de resolver su prolongado conflicto nuclear y evitar nuevos ataques estadounidenses contra Irán tras una escalada militar (Reuters)

* El ​presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el miércoles que él y el presidente de EEUU, Donald Trump, ​acordaron que la próxima sesión de conversaciones trilaterales en marzo sobre un acuerdo bélico debería conducir a una reunión de los líderes de los países (Reuters)

* Las fuerzas cubanas mataron a cuatro personas e hirieron a otras seis que iban a bordo de una lancha rápida de Florida que entró en aguas cubanas el miércoles, y abrió fuego contra una patrulla local, informó el Gobierno en un momento de elevada tensión con Estados Unidos (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Redeia publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Fluidra publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Amrest publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* DIA publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Ecoener publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* eDreams publica resultados a ​nueve meses antes de la apertura del mercado.

* Faes Farma publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Cirsa publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* CIE Automotive publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Amper publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Solaria publica resultados anuales.

* Atresmedia publica resultados anuales.

* Audax ⁠publica resultados anuales.

* Squirrel Media publica resultados anuales.

* Vocento publica resultados anuales.

* Acciona publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Acciona Energía publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Colonial publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Sacyr publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* ‌Grifols publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* OHLA publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Viscofan publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Elecnor publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Merlin Properties publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Inmobiliaria del Sur publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Logista – Dividendo complementario de 1,4500 euros por acción. Fecha de abono.

* Logista – Dividendo extraordinario de 0,0800 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Hajime Takata, miembro de la junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales (0130 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece una declaración introductoria en la audiencia de ECON ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (0830 GMT).

* Clare Lombardelli y Nathaniel Benjamin, del Banco de Inglaterra, participan en un acto sobre las mujeres en la economía (0900 GMT).

* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, declara ante la Comisión Bancaria del Senado de EEUU en una audiencia sobre la actualización de ‌los reguladores prudenciales (1500 GMT).

OTROS EVENTOS

* La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne con el primer ministro de Rumanía.

* Consejo de Asuntos Generales de la UE (Cohesión).

* El primer ministro de Canadá inicia una ⁠gira por India, Australia y Japón para reforzar la cooperación en comercio, energía, tecnología y defensa. (Hasta el 7 de marzo)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3 , ene: Previsto 2,9; Anterior 2,8.

* 1000 Eurozona – ‌Préstamos a hogares, ene: Anterior 3,0.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, ene: Anterior 3,0.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, feb: Anterior -0,41.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, feb: Previsto 99,8; Anterior 99,4.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, feb: Previsto -6,1; ⁠Anterior -6,8.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, feb: Previsto 7,5; Anterior 7,2.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final , feb: Previsto -12,2; Anterior -12,2.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor , feb: ⁠Anterior 24,1.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta , feb: Anterior 10,0.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 21 feb: Previsto 215.000; Anterior 206.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 21 feb: Anterior 219.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 14 feb: Previsto 1.858.000; Anterior 1.869.000.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 20 feb: Anterior -144.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 20 feb: Anterior -144.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City , feb: Anterior -2,0.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City , feb: Anterior 0,0.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 perdían ‌14 puntos, hasta los 6.167, los del FTSE retrocedían 8 unidades, hasta los 10.773, y los del DAX ​alemán caían 46 puntos, hasta los 25.166, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas avanzaban después de que los alentadores resultados de Nvidia calmaran las preocupaciones sobre la incertidumbre generada por la inteligencia artificial y el aumento de los costes, mientras que el yen estaba de capa caída, lastrado por las perspectivas de los tipos de interés en Japón.

* Los precios del petróleo avanzaban a medida que los inversores evaluaban si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán lograrían evitar un conflicto militar que podría provocar interrupciones en el suministro, aunque las ganancias se veían limitadas ante la acumulación de ‌inventarios de crudo en EEUU.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)