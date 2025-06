Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

26 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Acciona Energía confirma que ha recibido ofertas por activos con una potencia de 440 MW (Reuters) * Dragados, filial de ACS, compra Fleischmann (Reuters) * ACS entra en Beverly Hills en un complejo de US$4300 millones (Expansión) * BBVA aprueba una emisión de valores convertibles de hasta 1500 millones de euros (Reuters) * California vota contra la Sepi en la junta de Indra (Expansión) * Shell niega estar en conversaciones para comprar BP tras el artículo del WSJ (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que probablemente buscaría un acuerdo de Irán para poner fin a sus ambiciones nucleares en las conversaciones de la próxima semana y atribuyó el rápido fin de la guerra entre Israel y Teherán a los ataques estadounidenses contra Irán (Reuters) * Los líderes de la OTAN respaldaron el miércoles el gran aumento del gasto en defensa que había exigido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reafirmaron su compromiso de defenderse mutuamente de los ataques tras una breve cumbre en Países Bajos (Reuters) * Los planes arancelarios del Gobierno de Trump podrían causar solo un salto puntual en los precios, pero el riesgo de que puedan causar una inflación más persistente es lo suficientemente grande como para que el banco central sea cauteloso al considerar nuevos recortes de tipos, dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante una comisión del Senado de Estados Unidos (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Ebro Foods - Dividendo de 0,2300 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de Andrea Rosen, jefa de inteligencia de mercado y análisis del Banco de Inglaterra, en una conferencia sobre política monetaria. (1045 GMT) * Discurso de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el 150.º aniversario del Münchner Opernfestspiele en Múnich. (1830 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre la economía ante la Asociación de Economía Empresarial de Nueva York, en Nueva York. (1200 GMT) * Discurso principal del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en la Conferencia Anual Global de las Cámaras de Comercio Británicas bajo el título "¿Dónde está el crecimiento?". (1100 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, da las palabras de apertura antes de la Cumbre de Política Monetaria 2025 "Construyendo Comunidades Fuertes y Sostenibles" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Cleveland. (1300 GMT) * Reunión del Consejo General del BCE en Berlín. (Virtual) OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo Europeo en Bruselas. (Hasta el 27 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment Jul -19,3 -19,9 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades Jun -27 14:30 United States USCPR=ECI Corporate Profits Revised Q1 -3,6% 14:30 United States USDGN=ECI Durable Goods May 8,5% -6,3% 14:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport May 0,0% 0,2% 14:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM May -7,5% 14:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air May 0,1% -1,5% 14:30 United States USGDPF=ECI GDP Final Q1 -0,2% -0,2% 14:30 United States USGFSF=ECI GDP Sales Final Q1 -2,9% 14:30 United States USGSPF=ECI GDP Cons Spending Final Q1 1,2% 14:30 United States USDGEF=ECI GDP Deflator Final Q1 3,7% 3,7% 14:30 United States USCPPF=ECI Core PCE Prices Fnal Q1 3,4% 3,4% 14:30 United States USPCEF=ECI PCE Prices Final Q1 3,6% 14:30 United States USPXFF=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (F) Q1 3,3% 14:30 United States USSXEF=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (F) Q1 4,1% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 21 Jun, w/e 245k 245k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 21 Jun, w/e 245,50k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 14 Jun, w/e 1,950M 1,945M 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index May -0,25 14:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance May -88,50B -86,97B 14:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv May 0,2% 14:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv May 0,3% 16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index May 71,3 16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM May 0,1% -6,3% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 20 Jun, w/e 95B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 20 Jun, w/e 95B 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Jun -10 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Jun -3 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 26 Jun 65.256.507.700,00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 26 Jun 4,060% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 26 Jun 3,150 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 26 Jun 48,910% 19:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 26 Jun 44.000.042.300,00 19:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 26 Jun 4,194% 19:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 26 Jun 2,690 19:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 26 Jun 55,870% MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 6 puntos, hasta los 5279, los del DAX alemán ganaban 19 puntos, hasta los 23.653, y los del FTSE perdían 17,5 puntos, hasta los 8724, a las 0430 GMT. * El Nikkei japonés alcanzaba su nivel más alto desde febrero, mientras el periodo de calma en Oriente Próximo animó a los inversores a recomprar activos de mayor riesgo, en particular acciones de chips y otras empresas de alta tecnología. * Los precios del petróleo subían ligeramente, ampliando las ganancias del día anterior, en un momento en que una reducción mayor de la esperada en las reservas de crudo de EEUU señalaba una firme demanda y los inversores se mantenían cautelosos sobre el alto el fuego entre Irán e Israel y la estabilidad en Oriente Próximo. 