Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

Telefónica tiene el visto bueno de su núcleo duro de accionistas a la compra de Vodafone (El Confidencial)

La CNMC ya prepara con BBVA la vigilancia de los compromisos si sale la opa al Sabadell (El Confidencial)

El Gobierno y ERC comienzan a negociar sobre la gestión aeroportuaria catalana (El País)

Telepizza vende su negocio en México y Ecuador para dejar atrás la reestructuración (El Confidencial)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que iba a despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por supuestas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, una decisión sin precedentes que podría poner a prueba los límites del poder presidencial sobre el organismo independiente de política monetaria en caso de que se lleve a los tribunales (Reuters)

El Gobierno de Estados Unidos está considerando imponer sanciones a responsables de la Unión Europea o de los países miembros responsables de implementar el histórico Reglamento de Servicios Digitales del bloque comunitario, dijeron dos fuentes cercanas al asunto, ante las quejas de EEUU de que la ley censura a los estadounidenses e impone costes a las empresas tecnológicas estadounidenses (Reuters)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló el lunes con sus homólogos europeos y abordó los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania, informó el Departamento de Estado (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla ante la Cámara de Comercio del condado de Montgomery. (1230 GMT)

Catherine Mann, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa como ponente en una conferencia conmemorativa del centenario de la fundación del Banco de México titulada "La evolución institucional de los bancos centrales: proporcionar estabilidad y adaptarse al cambio". (1600 GMT)

Reunión del Comité Ejecutivo del Riksbank, el banco central de Suecia. (0700 GMT)

El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 19 de agosto. (0730 GMT)

OTROS EVENTOS

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al primer ministro de Canadá, Mark Carney, (0800 GMT) y al primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.

Loc Country/ RIC Indicator Name Period Reu Prior

al Region ters

Time Poll

08: France FRCONC=ECI Consumer Aug 89

45 Confidence

14: United USDGN=ECI Durable Goods Jul -4,0% -9,4%

30 States

14: United USDGXT=ECI Durables Jul 0,2% 0,2%

30 States Ex-Transport

14: United USDGND=ECI Durables Jul -9,4%

30 States Ex-Defense MM

14: United USNDXA=ECI Nondefe Cap Jul 0,3% -0,8%

30 States Ex-Air

14: United USREDY=ECI Redbook YY 23 Aug, 5,9%

55 States w/e

15: United USHPIM=ECI Monthly Home Jun -0,2%

00 States Price MM

15: United USHPIY=ECI Monthly Home Jun 2,8%

00 States Price YY

15: United USHPID=ECI Monthly Home Jun 434,4

00 States Price Index

15: United USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM Jun -0,1% -0,3%

00 States SA

15: United USSHP=ECI CaseShiller 20 MM Jun 0,4%

00 States NSA

15: United USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY Jun 2,2% 2,8%

00 States NSA

16: United USCONC=ECI Consumer Aug 96,4 97,2

00 States Confidence

16: United USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Aug -20

00 States Index

16: United USRFDS=ECI Rich Fed, Aug 2

00 States Services Index

16: United USRFD=ECI Rich Fed Mfg Aug -18

00 States Shipments

16: United USTXS=ECI Texas Serv Sect Aug 2,0

30 States Outlook

16: United USTXR=ECI Dallas Fed Aug 6,3

30 States Services Revenues

22: United USOIAC=ECI API wkly crude 18 Aug,

30 States Stk w/e

22: United USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 18 Aug,

30 States w/e

22: United USOIAD=ECI API Wkly dist.

30 States

18 Aug, 30 States CI Stk w/e 22: United USOIAR=E API Wkly crude 18 Aug, 30 States CI runs w/e

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 31 puntos, hasta los 5419; los del FTSE perdían 37,5 puntos, hasta los 9314,5 y los del DAX alemán caían 117 puntos, hasta los 24.187, a las 0430 GMT. * El promedio de acciones Nikkei, de Japón, cayó a un mínimo de dos semanas, mientras que el yen se fortalecía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidiera a Lisa Cook, la primera mujer afroamericana en servir como gobernadora de la Reserva Federal. * Los precios del petróleo bajaban tras subir casi un 2% en la sesión anterior mientras los operadores seguían de cerca la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania por el posible impacto en el suministro de combustible de la región. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)