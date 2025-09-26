Buenos días en los mercados: informe de preapertura

(.)

26 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* ACS negocia dar entrada a GIP en su filial de centros de datos (El Economista)

* Indra acelera con la compra de Escribano para no perder paso en el plan de defensa (Cinco Días); Indra ficha al gurú electoral del PP para engrasar la compra de Escribano (El Confidencial)

* Santander Brasil anuncia nuevo programa de recompra de acciones y ADRs por hasta 1% de su capital (Reuters)

* TCI exige a Aena que no ceda gestión en los aeropuertos a las autonomías (Expansión)

* Acciona entra en la puja por el mayor puerto de Chile (Expansión)

* BBVA México anuncia colocación de certificados bursátiles por 17.354 millones de pesos en tres tramos (Reuters)

* Digi vive su primera huelga con sabotajes y cortes de conexión (Cinco Días)

* El Consejo de Administración de Duro Felguera aprueba el plan de reestructuración (Reuters)

* CAF prevé ser incluida en un informe de la ONU sobre un proyecto en Jerusalén (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves una nueva ronda de aranceles punitivos sobre una amplia gama de bienes importados, incluidas tasas del 100% sobre medicamentos de marca y del 25% sobre camiones pesados, que entrarán en vigor la próxima semana (Reuters)

* La economía de Estados Unidos creció más rápido de lo estimado previamente en el segundo trimestre gracias al fuerte gasto de los consumidores y la inversión empresarial, aunque el impulso parece estar desacelerándose a medida que los efectos de los aranceles y la incertidumbre política comienzan a notarse (Reuters)

* El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó el jueves un decreto en el que declaraba que su plan para vender las operaciones estadounidenses de TikTok, de propiedad china, a inversores estadounidenses y mundiales abordará los requisitos de seguridad nacional en una ley de 2024 (Reuters)

* La Comisión Europea planea imponer aranceles de entre el 25% y el 50% al acero chino y productos afines en las próximas semanas, según el diario económico alemán Handelsblatt, que cita a altos cargos de Bruselas (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* Discurso principal de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, seguido de un panel en la conferencia conjunta BCE-CEPR-Bocconi organizada por la Universidad Bocconi en Milán. (0700 GMT)

* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el acto "Conferencia 40 años de Fedea: los retos de la economía española" en Madrid. (1100 GMT)

* Reunión del consejo general del Riksbank. (1100 GMT)

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla ante el Peterson Institute for International Economics, en Washington.

(1300 GMT)

La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, participa en la conversación "Enfoque de la toma de decisiones de política monetaria", organizada por el Forecasters' Club de Nueva York. (1700 GMT)

OTROS EVENTOS

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se reúne en Hanói con su homólogo vietnamita, Nguyen Hong Dien. * El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, ofrece una rueda de prensa en Hanói tras reunirse con altos dirigentes de Vietnam en el marco de un viaje al Sudeste Asiático. (1030 GMT)

El primer ministro de India, Narendra Modi, visita EEUU para una sesión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country/ RIC Indicator Name Perio Reute Prior al Region d rs Tim Poll e 09: Spain ESGDPQ= GDP Final QQ Q2 0,7% 00 ECI 09: Spain ESGDPY= GDP YY Q2 2,8% 00 ECI 14: United USGPY=E Personal Income Aug 0,3% 0,4% 30 States CI MM 14: United USGPCR= Personal Aug 0,3% 30 States ECI Consump Real MM 14: United USGPCS= Consumption, Aug 0,4% 0,5% 30 States ECI Adjusted MM 14: United USPCEM= Core PCE Price Aug 0,3% 30 States ECI Index MM 14: United USPCE2= Core PCE Price Aug 2,9% 30 States ECI Index YY 14: United USPCE=E PCE Price Index Aug 0,2% 30 States CI MM 14: United USPCEY= PCE Price Index Aug 2,6% 30 States ECI YY 15: United USDALL= Dallas Fed PCE Aug 1,9% 00 States ECI 16: United USUMSF= U Mich Sep 55,4 00 States ECI Sentiment Final 16: United USUMCF= U Mich Sep 61,2 00 States ECI Conditions Final 16: United USUMF=E U Mich Sep 51,8 00 States CI Expectations Final 16: United USUM1F= U Mich 1Yr Inf Sep 4,8% 00 States ECI Final 16: United USUM5F= U Mich 5-Yr Inf Sep 3,9% 00 States ECI Final *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 19 puntos, hasta los 5465; los del FTSE sumaban 21 unidades, hasta los 9279,5 y los del DAX alemán ganaban 46 puntos, hasta los 23.694, a las 0430 GMT. * Las bolsas en Asia retrocedían, con las compañías farmacéuticas muy afectadas después de que el presidente estadounidense Donald Trump revelara una nueva ronda de aranceles punitivos y mientras los operadores recortaban las apuestas de fuertes recortes de tipos en EEUU tras unos datos económicos más fuertes de lo esperado. * Los precios del petróleo subían y se encaminaban a su mayor alza desde principios de junio, mientras los ataques de Ucrania a la infraestructura energética rusa empujaban a Moscú a restringir las exportaciones de combustible y a recortar la producción de crudo. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)