Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

26 nov (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Telefónica propone reducir plantilla en 6.088 empleados, según UGT (Reuters)

* Ferrovial anuncia un dividendo adicional de 55,6 millones de euros (Reuters)

* eDreams confirma su previsión de lograr un crecimiento del 29% en el ebitda ajustado en el ejercicio fiscal 2026 (Reuters)

* Indra, Hyperion y Nazca comprometen 1.500 millones para invertir en defensa (Expansión)

* Unicaja planea repartir todo el beneficio de 2026 y 2027 en dividendos (El Confidencial)

* Clínica Baviera obtiene un beneficio neto de 28,3 millones de euros en el tercer trimestre (Reuters)

* Miquel y Costas pagará un dividendo bruto de 0,11 euros por acción el 17 de diciembre y pondrá en marcha su séptimo programa de recompra (Reuters)

* La empresa china CATL inicia la construcción de una gran planta de baterías en España, a la que llevará a sus propios trabajadores (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Es probable que la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, anuncie este miércoles nuevas subidas de impuestos por valor de decenas de miles de millones de libras en un presupuesto que pone en juego su credibilidad tanto ante los inversores en bonos como ante los legisladores que exigen más gasto social (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó el martes de la fecha límite del jueves para que Ucrania aceptara un plan de paz respaldado por Estados Unidos y restó importancia a un informe según el cual el negociador estadounidense Steve Witkoff había asesorado a los rusos sobre cómo plantearle el tema (Reuters)

* El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el martes que el sistema de gestión de los tipos de interés de la Reserva Federal está en dificultades y debe simplificarse (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* HBX Group publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Mapfre – Dividendo de 0,0704 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anuncia su decisión sobre el tipo de efectivo oficial (OCR) y publica su Informe de Política Monetaria (0100 GMT).

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank. (0800 GMT)

* La gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, ofrece un discurso para la junta en Fellesforbundet. (1000 GMT)

* El consejero del BCE Boris Vujcic interviene en una conferencia de Danske Bank. (1400 GMT)

* El economista jefe del BCE, Philip Lane, participa en una charla en la conferencia "Perspectivas del Mercado Global" organizada por Santander CIB. (1605 GMT)

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronuncia un discurso de aceptación en la ceremonia del Premio Transatlántico 2025 de la Steuben-Schurz-Gesellschaft. (1700 GMT)

* La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1900 GMT)

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, realiza una visita de dos días a Baréin. (Hasta el 27 de noviembre)

* El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a Malasia.

* La ministra de Finanzas de Reino Unido, Rachel Reeves, presenta el discurso presupuestario en el Parlamento.

* La OCDE presenta su Estudio Económico de España. (1100 GMT)

* El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visita España. (Hasta el 28 de noviembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 21 nov: Anterior -5,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 21 nov: Anterior 316,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 21 nov: Anterior 168,7.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria, semana 21 nov: Anterior 1.156,8.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 21 nov: Anterior 6,37.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, sep: Previsto 0,3; Anterior 2,9.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, sep: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, sep: Anterior 1,9.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, sep: Previsto 0,2; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 22 nov: Previsto 225.000; Anterior 220.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 22 nov: Anterior 224.250.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 15 nov: Previsto 1.969.000; Anterior 1.974.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 21 nov: Anterior -3.426.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 21 nov: Anterior 171.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 21 nov: Anterior 2.327.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 21 nov: Anterior 0,6.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 40 puntos, hasta los 5.621, los futuros del FTSE sumaban 24,5 puntos, hasta los 9.662,5 y los futuros del DAX alemán aumentaban 167 puntos, hasta los 23.672, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas avanzaban, siguiendo las ganancias de Wall Street, mientras los datos económicos, más débiles de lo esperado, alimentaban las expectativas de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en su reunión de política monetaria del próximo mes.

* Los precios del petróleo subían, tras caer a su mínimo mensual en la sesión anterior, aunque el exceso de oferta esperado y un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania limitaban los avances.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

