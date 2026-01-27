Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

27 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Telefónica anuncia la emisión de bonos por 1.000 millones de euros (Reuters)

* Santander prepara 40.000 millones para los accionistas (Expansión)

* Digi acelera en su OPV y contrata a Uría y Linklaters para la parte legal (Cinco Días)

* El incendio de la refinería de Repsol en Cartagena está bajo control (Reuters)

* Naturgy refuerza el poder de la consejera coordinadora en pleno baile accionarial (Expansión)

* Sedgman, de CIMIC, dirigirá el estudio de un proyecto de tierras raras en Australia (Reuters)

* Acciona amplía el contrato de permuta financiera de retorno absoluto hasta el 1,49% de su capital social (Reuters)

* David McClelland es nombrado responsable del negocio de autos de Santander en Estados Unidos (Reuters)

* Renta 4 aumenta un 67,7% su beneficio neto en el cuarto trimestre (Reuters)

* Airtificial firma tres contratos en Marruecos, Tailandia y Rumanía (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* India y la Unión Europea cierran un acuerdo comercial histórico que representará una cuarta parte de la economía mundial, según dijo el primer ministro indio, Narendra Modi, en un momento en que ambas partes buscan protegerse de las volátiles relaciones con Estados Unidos (Reuters)

* El primer ministro Keir Starmer viajará a China, es la primera visita de un líder británico en ocho años, en un intento por reparar las relaciones con la segunda economía más grande del mundo y reducir su dependencia de unos Estados Unidos cada vez más impredecibles (Reuters)

* El presidente Donald Trump anunció el lunes que aumentará los aranceles sobre las importaciones estadounidenses de automóviles y otros productos surcoreanos, culpando al poder legislativo del país por retrasar la promulgación de un acuerdo alcanzado el año pasado (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 28 de enero)

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece palabras de bienvenida en un acto conmemorativo con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. (1700 GMT)

* El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 18 y 19 de diciembre. (2350 GMT)

OTROS EVENTOS

* Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, y Jean-Noël Barrot, su homólogo francés, mantienen conversaciones sobre las relaciones bilaterales y la situación regional, incluida Siria y Gaza, en Ankara.

* Sergio Mattarella, presidente de Italia, inicia una visita de Estado a Emiratos Árabes Unidos destinada a afianzar los lazos entre ambos países.

* Federico X y la reina María de Dinamarca realizan una visita de Estado a Estonia. (Hasta el 28 de enero)

* Petteri Orpo, primer ministro de Finlandia, visita China. (0200 GMT)

* Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, interviene en una conferencia de la Federación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas (DIHK). (0900 GMT)

* Los ministros de Finanzas del G7 mantienen una reunión por videoconferencia centrada en el apoyo continuado a Ucrania y en asegurar cadenas de suministro estratégicas, especialmente de tierras raras. (1200 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Confianza del consumidor, ene: Anterior 90.

* 0900 España – Tasa de desempleo, 4TR: Anterior 10,45.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 24 ene: Anterior 5,5.

* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, nov: Anterior 0,4.

* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, nov: Anterior 1,7.

* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, nov: Anterior 436,7.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, nov: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior -0,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, nov: Previsto 1,2; Anterior 1,3.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, ene: Previsto 90,9; Anterior 89,1.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, ene: Anterior -7.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, ene: Anterior -6.

* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, ene: Anterior -11.

* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, ene: Anterior -3,3.

* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, ene: Anterior 0,1.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 19 ene.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 22 puntos, hasta los 5.998, los futuros del FTSE sumaban 19 puntos, hasta los 10.166 y los futuros del DAX alemán ganaban 43 puntos, hasta los 25.096, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas avanzaban en un clima de expectativas optimistas de los inversores ante la avalancha de resultados de grandes empresas estadounidenses, aunque la incertidumbre provocada por las últimas medidas arancelarias del presidente Donald Trump sobre Corea del Sur limitaba los avances generales y provocó un repunte del oro y la plata.

* Los precios del petróleo caían, mientras los inversores permanecían atentos a la reanudación del suministro desde Kazajistán, pero las caídas se veían limitadas debido a que una fuerte tormenta invernal afectó a la producción de crudo y a las refinerías de la costa del golfo de Estados Unidos.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)