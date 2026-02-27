Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

27 feb (Reuters) -

*EMPRESAS*

* Grifols prevé un aumento de un 25% en el ebitda de 2026 mientras continúa reduciendo la deuda (Reuters)

* Acerinox reduce su beneficio en el cuarto trimestre ante la baja demanda y la presión sobre los precios (Reuters)

* Cellnex registra una pérdida neta de 361 millones de euros en el ejercicio 2025 (Reuters)

* Amadeus obtiene un ebitda por encima de las expectativas del mercado en el cuarto trimestre (Reuters)

* Sacyr aumenta un 2% las ventas y un 46% el beneficio ajustado en 2025 (Reuters)

* Colonial aumenta el beneficio un 12% en 2025 (Reuters)

* IAG anuncia la devolución a los accionistas de 1.500 millones de euros de exceso de caja (Reuters)

* Iberdrola emite bonos verdes por 600 millones de euros (Reuters)

* Aena invertirá 1.800 millones de euros en los aeropuertos de las Islas Canarias entre 2027 y 2031 (Reuters)

* Solaria ve muy cerca su objetivo de ebitda para 2026, de 331 millones de euros, tras incrementarlo un 32% en 2025 (Reuters)

* Solaria firma un PPA a 40 años con Merlin Properties para centros de datos en Madrid (Reuters)

* Merlin Properties aumenta un 8,3% las rentas por alquileres en 2025 (Reuters)

* FCC aumenta las ventas un 6,9% en 2025, pero el beneficio cae un 62% tras escisión de activos (Reuters)

* Telefónica despeja la venta de México tras un fallo judicial (Expansión)

* El Gobierno defiende su inversión en Telefónica ante las críticas de la oposición por la caída en Bolsa (El País)

* Telefónica elige hoy al comprador de su icónico edificio de Gran Vía (El Economista)

* Andbank acepta la oferta de Neinor y despeja la opa a los minoritarios de Aedas (El Confidencial)

* Paramount Skydance se impone en la batalla por Warner Bros Discovery tras la negativa de Netflix a mejorar su oferta (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* La afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que Irán tendrá pronto un misil capaz de alcanzar Estados Unidos no está respaldada por los informes de inteligencia estadounidenses y parece exagerada, según tres fuentes familiarizadas con dichos documentos, lo que pone en duda parte de su argumento para un posible ataque contra la República Islámica (Reuters)

* Pakistán bombardeó durante la noche objetivos del Gobierno talibán en las principales ciudades de Afganistán, según funcionarios de ambos países. El ministro de Defensa paquistaní describió el enfrentamiento como una “guerra abierta” (Reuters)

* Funcionarios ucranianos y estadounidenses se reunieron el jueves en Ginebra para conversar sobre la reconstrucción de la posguerra pese a un estancamiento en las negociaciones con Rusia, y los dirigentes en Kiev esperaban finalizar detalles clave de un acuerdo en una reunión trilateral a principios del próximo mes (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* Amadeus publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Cellnex publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* IAG publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Acerinox publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Arteche publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Ercros publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* FCC publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Global Dominion publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Prosegur publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Reig Jofre publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Técnicas Reunidas publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Tubacex publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Merlin Properties publica resultados anuales.

* CAF publica resultados anuales.

* Libertas 7 publica resultados anuales.

* Nicolás Correa publica resultados anuales.

* Baviera publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Renta Corporación publica resultados anuales tras el cierre del mercado.

* Aedas Homes – Finaliza el periodo de aceptación de la OPA.

BANCOS CENTRALES

* Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, participa en un panel sobre la economía de Reino Unido y EEUU. (1300 GMT)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, feb 2026: Previsto -15,0; Anterior -16,0.

* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, ene 2026: Anterior -0,1.

* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, ene 2026: Anterior -2,3.

* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, ene 2026: Previsto 0,3; Anterior -0,6.

* 0845 Francia – PIB trimestral final, 4TR 2025: Anterior 0,2.

* 0845 Francia – PIB interanual final, 4TR 2025: Anterior 1,1.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual, feb 2026: Previsto 0,7; Anterior 0,4.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual, feb 2026: Previsto 0,5; Anterior -0,4.

* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar, feb 2026: Previsto 0,8; Anterior 0,3.

* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, feb 2026: Previsto 0,5; Anterior -0,3.

* 0845 Francia – Revisión de empleo no agrícola, 4TR 2025: Anterior -0,1.

* 0845 Francia – Precios al productor mensual, ene 2026: Anterior 0,2.

* 0845 Francia – Precios al productor interanual, ene 2026: Anterior -2,0.

* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, feb 2026: Previsto 2,3; Anterior 2,4.

* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, feb 2026: Previsto 2,2; Anterior 2,3.

* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, feb 2026: Previsto 0,3; Anterior -0,8.

* 0900 España – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, feb 2026: Anterior -0,4.

* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, feb 2026: Previsto 2,0; Anterior 0,0.

* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, feb 2026: Anterior 3,085.

* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, feb 2026: Previsto 6,3; Anterior 6,3.

* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, feb 2026: Anterior 2,976.

* 1000 España – Balance de cuenta corriente, dic 2025: Anterior 0,21.

* 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, ene 2026: Anterior 3.117,4.

* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, feb 2026: Previsto 0,5; Anterior 0,1.

* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, feb 2026: Previsto 2,0; Anterior 2,1.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual, feb 2026: Previsto 0,5; Anterior -0,1.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual, feb 2026: Previsto 2,1; Anterior 2,1.

* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, ene 2026: Anterior 194,3.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, ene 2026: Previsto 2,6; Anterior 3,0.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, ene 2026: Previsto 0,3; Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, ene 2026: Previsto 3,0; Anterior 3,3.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, ene 2026: Previsto 0,3; Anterior 0,7.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, ene 2026: Anterior 3,5.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, ene 2026: Anterior 0,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI de Chicago, feb 2026: Previsto 52,8; Anterior 54,0.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, dic 2025: Previsto 0,3; Anterior 0,5.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 8 puntos, hasta 6.178; los futuros del FTSE avanzaban 31 puntos, hasta 10.865, y los del DAX alemán ganaban 22 puntos, hasta 25.335, a las 0530 GMT.

* Las bolsas asiáticas operaban con pocos cambios en una sesión volátil, mientras las dudas sobre las valoraciones del sector tecnológico lastraban a los mercados y las tensiones en Oriente Medio mantenían en vilo al sector de los combustibles fósiles.

* Los precios del petróleo avanzaban moderadamente, con los inversores pendientes de la evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear del miembro de la OPEP.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)