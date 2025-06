Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

27 jun (Reuters) - *EMPRESAS* * Un tribunal español deja en suspenso las multas a Ryanair y Norwegian Air por las tasas de maletas de cabina (Reuters) * Indra prevé duplicar los ingresos en defensa (Cinco Días); Indra se lanza a fabricar armamento y duplicará sus pedidos en Defensa (Expansión) * Iberdrola triplicará su inversión en redes en Reino Unido hasta los 12.420 millones (El Economista) * S&P estudia la posibilidad de rebajar la calificación de la deuda de Redeia tras el apagón (Reuters) Meliá sella alianzas bancarias para afianzar su cartera hotelera y crecer (Expansión) * BBVA traspasa 3500 millones de riesgo en consumo y grandes empresas y 314 millones en hipotecas (El Confidencial) * Telefónica y Vodafone rechazan la oferta de Vauban por su red de fibra por 800 millones (El Confidencial) * OHLA cobrará 45 millones en Catar a la espera del laudo del Hospital de Sidra (Expansión) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Los líderes de la Unión Europea debatieron nuevas propuestas de Estados Unidos sobre un acuerdo comercial en una cumbre celebrada el jueves en Bruselas, en la que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no descartó que las negociaciones arancelarias pudieran fracasar y afirmó que "todas las opciones siguen sobre la mesa" (Reuters) * Los beneficios industriales de China volvieron a registrar un fuerte descenso en mayo respecto al año anterior, al ralentizarse la actividad de las fábricas ante las tensiones económicas más generales y la frágil tregua comercial con Estados Unidos (Reuters) * Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con China sobre cómo agilizar los envíos de tierras raras a EEUU, según informó el jueves un responsable de la Casa Blanca, en medio de los esfuerzos por poner fin a una guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Ebro Foods - Dividendo de 0,2300 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de Andrea Rosen, jefa de inteligencia de mercado y análisis del Banco de Inglaterra, en una conferencia sobre política monetaria. (1045 GMT) * Discurso de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el 150.º aniversario del Münchner Opernfestspiele en Múnich. (1830 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre la economía ante la Asociación de Economía Empresarial de Nueva York, en Nueva York. (1200 GMT) * Discurso principal del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en la Conferencia Anual Global de las Cámaras de Comercio Británicas bajo el título "¿Dónde está el crecimiento?". (1100 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, da las palabras de apertura antes de la Cumbre de Política Monetaria 2025 "Construyendo Comunidades Fuertes y Sostenibles" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Cleveland. (1300 GMT) * Reunión del Consejo General del BCE en Berlín (virtual). OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo Europeo en Bruselas. (Hasta el 27 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Countr RIC Indicator Name Perio Reute Prior l y/Regi d rs Time on Poll 08:0 German DECO GfK Consumer Jul -19,3 -19,9 0 y NS=E Sentiment CI 12:0 United GBCB CBI Jun -27 0 Kingdo IS=E Distributive m CI Trades 14:3 United USCP Corporate Q1 -3,6% 0 States R=EC Profits I Revised 14:3 United USDG Durable Goods May 8,5% -6,3% 0 States N=EC I 14:3 United USDG Durables May 0,0% 0,2% 0 States XT=E Ex-Transport CI 14:3 United USDG Durables May -7,5% 0 States ND=E Ex-Defense MM CI 14:3 United USND Nondefe Cap May 0,1% -1,5% 0 States XA=E Ex-Air CI 14:3 United USGD GDP Final Q1 -0,2% -0,2% 0 States PF=E CI 14:3 United USGF GDP Sales Q1 -2,9% 0 States SF=E Final CI 14:3 United USGS GDP Cons Q1 1,2% 0 States PF=E Spending Final CI 14:3 United USDG GDP Deflator Q1 3,7% 3,7% 0 States EF=E Final CI 14:3 United USCP Core PCE Q1 3,4% 3,4% 0 States PF=E Prices Fnal CI 14:3 United USPC PCE Prices Q1 3,6% 0 States EF=E Final CI 14:3 United USPX PCE Ex Fd, Eng Q1 3,3% 0 States FF=E & Hsg (F) CI 14:3 United USSX PCE Svs Exl Q1 4,1% 0 States EF=E Eng & Hsg (F) CI 14:3 United USJO Initial 21 245k 245k 0 States B=EC Jobless Clm Jun, I w/e 14:3 United USJO Jobless Clm 21 245,50k 0 States BA=E 4Wk Avg Jun, CI w/e 14:3 United USJO Cont Jobless 14 1,950 1,945M 0 States BN=E Clm Jun, M CI w/e 14:3 United USCF National May -0,25 0 States NA=E Activity Index CI 14:3 United USGB Adv Goods May -88,5 -86,97B 0 States AL=E Trade Balance 0B CI 14:3 United USAW Wholesale May 0,2% 0 States IN=E Inventories CI Adv 14:3 United USAR Retail May 0,3% 0 States IN=E Inventories CI Ex-Auto Adv 16:0 United USNA Pending Homes May 71,3 0 States R=EC Index I 16:0 United USNC Pending Sales May 0,1% -6,3% 0 States H=EC Change MM I 16:3 United USOI EIA-Nat Gas 20 95B 0 States LN=E Chg Bcf Jun, CI w/e 16:3 United USNG Nat Gas-EIA 20 95B 0 States IF=E Implied Flow Jun, CI w/e 17:0 United USKC KC Fed Jun -10 0 States MF=E Manufacturing CI 17:0 United USKC KC Fed Jun -3 0 States CI=E Composite CI Index 17:3 United US4W 4W Bill Auc - 26 65.256.5 0 States AT=E TA Jun 07.700,0 CI 0 17:3 United US4W 4W Bill Auc - 26 4,060% 0 States AH=E HR Jun CI 17:3 United US4W 4W Bill Auc - 26 3,150 0 States AB=E BTC Jun CI 17:3 United US4W 4W Bill Auc - 26 48,910% 0 States AA=E HAP Jun CI 19:0 United USRM 7Y Note Auc - 26 44.000.0 0 States AT=E TA Jun 42.300,0 CI 0 19:0 United USRM 7Y Note Auc - 26 4,194% 0 States AH=E HY Jun CI 19:0 United USRM 7Y Note Auc - 26 2,690 0 States AB=E BTC Jun CI 19:0 United USRM 7Y Note Auc - 26 55,870% 0 States AA=E HAP Jun CI *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 26 puntos, hasta los 5287, los del FTSE sumaban 3,5 puntos, hasta los 8767,5, y los del DAX alemán ganaban 139 puntos, hasta los 23.887, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas alcanzaron su nivel más alto en más de tres años al seguir el repunte de Wall Street, aunque el dólar sufrió por la preocupación sobre la independencia de la Reserva Federal y las expectativas de un recorte de tipos antes de lo previsto anteriormente. * Los precios del petróleo subían a medida que la temporada estival de conducción aumentaba la demanda de combustible en Estados Unidos, aunque se preveía que bajaran esta semana, al mantenerse el alto el fuego entre Irán e Israel y disminuir la preocupación por los riesgos de suministro en Oriente Próximo. 