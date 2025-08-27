Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

27 ago (Reuters) -

EMPRESAS

Acciona analiza la compra de Fletcher, el líder de la construcción en Nueva Zelanda (Cinco Días)

NYSEG, de Iberdrola, invertirá US$122 millones en modernizar la subestación Meyer de Dansville, EEUU (Reuters)

Acciona puja por el plan privado de agua de Arizona de 1000 millones (Expansión)

La muerte de la matriarca de Meliá activa un blindaje de cinco años de la hotelera (Cinco Días)

Illa descarta crear una filial de Aena en Cataluña (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

La duplicación de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los productos procedentes de India hasta un 50% entró en vigor el miércoles, tal y como estaba previsto, lo que ha agravado las tensiones entre las dos democracias más grandes del mundo y socios estratégicos (Reuters)

La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook presentará una demanda para impedir que el presidente de EEUU, Donald Trump, la despida, según informó el martes un abogado de la responsable del banco central, iniciando lo que podría ser una prolongada batalla legal sobre los esfuerzos de la Casa Blanca por influir en la política monetaria del país (Reuters)

Autoridades de Estados Unidos y Rusia discutieron varios acuerdos energéticos al margen de las negociaciones de este mes para lograr la paz en Ucrania, según cinco fuentes cercanas (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, pronuncia un discurso ante la Cámara de Comercio de Greensboro en el almuerzo "Estado de nuestra comunidad 2025" (1645 GMT)

OTROS EVENTOS

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, visitan Moldavia. * El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, inicia una visita de trabajo de dos días a Alemania. (Hasta el 28 de agosto)

Reunión ministerial de Energía de la APEC, en Busán, Corea del Sur. (Hasta el 28 de agosto)

Elecciones al Senado de Egipto. * 82º Festival Internacional de Cine de Venecia.

(Hasta el 6 de septiembre) DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Period Reuters Prior

l /Region Name Time Poll

08:0 Germany DECONS GfK Consumer Sep -22,0 -21,5

0 =ECI Sentiment

12:0 France FRUEMP Unemp Class-A Jul 2.980,6k

0 =ECI SA

12:0 United GBCBIS CBI Aug -34

0 Kingdom =ECI Distributive

Trades

13:0 United USMGA= MBA Mortgage 22 -1,4%

0 States ECI Applications Aug,

w/e

13:0 United USMGM= Mortgage 22 277,1

0 States ECI Market Index Aug,

w/e

13:0 United USMGPI MBA Purchase 22 160,3

0 States =ECI Index Aug,

w/e

13:0 United USMGR= Mortgage 22 926,1

0 States ECI Refinance Aug,

Index w/e

13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 22 6,68%

0 States CI Mortgage Rate Aug,

w/e

16:3 United USOILC EIA Wkly 22 -1,72 -6,014M

0 States =ECI Crude Stk Aug, 5M

w/e

16:3 United USOILD EIA Wkly 22 1,305 2,343M

0 States =ECI Dist.

Stk Aug, M w/e 16:30 United USOILG EIA Wkly Gsln 22 -2,57 -2,720M States =ECI Stk Aug, 5M w/e 16:30 United USOIRU EIA Wkly Refn 22 -0,5% 0,2% States =ECI Util Aug, w/e 19:00 United US3YNT 2Y Note Auc - 27 Aug 69.000.188.400,00 States =ECI TA 19:00 United US3YNH 2Y Note Auc - 27 Aug 3,920% States =ECI HY 19:00 United US3YNB 2Y Note Auc - 27 Aug 2,620 States =ECI BTC 19:00 United US3YNA 2Y Note Auc - 27 Aug 58,430% States =ECI HAP 19:00 United US5YTT 5Y Note Auc - 27 Aug 70.000.034.400,00 States =ECI TA 19:00 United US5YTH 5Y Note Auc - 27 Aug 3,983% States =ECI HY 19:00 United US5YTB 5Y Note Auc - 27 Aug 2,310 States =ECI BTC 19:00 United US5YTA 5Y Note Auc - 27 Aug 67,800% States =ECI HAP 20:00 United US5YNT 2Y FRN Total 27 Aug 30.000.002.000,000 States =ECI Accp 20:00 United US5YNH 2Y FRN HY 27 Aug 0,159% States =ECI 20:00 United US5YNB 2Y FRN BTC 27 Aug 2,810 States =ECI Ratio 20:00 United US5YNA 2Y FRN HAP 27 Aug 33,430% States =ECI MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 20 puntos, hasta los 5416, los futuros del FTSE ganaban 48,5 puntos, hasta los 9323, y los futuros del DAX alemán subían 57 puntos, hasta los 24.283, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas se mantenían estables a la espera del informe de resultados de Nvidia, líder en inteligencia artificial, que determinará el apetito de riesgo a corto plazo, mientras que el dólar se mostraba débil ante el nerviosismo de los inversores tras los ataques a la autonomía de la Reserva Federal. * Los precios del petróleo se estabilizaban, tras caer en la sesión anterior, mientras el mercado esperaba novedades sobre la guerra en Ucrania y los inversores sopesaban los nuevos y elevados aranceles estadounidenses a India, el tercer mayor consumidor de crudo del mundo. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)