Buenos días en los mercados: informe de preapertura

Turner, de ACS, construirá el nuevo estadio de los Philadelphia 76ers y los Philadelphia Flyers (Reuters)

Aena y Ferrovial, atentas a la carrera por la privatización del quinto aeropuerto de Italia (Cinco Días)

Línea Directa obtiene un beneficio neto a nueve meses de 59,7 millones de euros (Reuters)

Metrovacesa factura 267 millones de euros en nueve meses (Reuters)

Digi ficha a Barclays, Santander y UBS para su salida a Bolsa en España (Expansión)

Londres cancela la autovía de FCC de 1950 millones junto a Stonehenge (Expansión)

Altos cargos económicos de China y Estados Unidos acordaron el domingo el marco de un acuerdo comercial que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, decidirán esta semana y que suspendería los aranceles estadounidenses más elevados y los controles chinos a la exportación de tierras raras, según informaron responsables estadounidenses (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió hacia Tokio, donde tenía previsto reunirse con el emperador de Japón y la recién elegida primera ministra, Sanae Takaichi, como parte de un viaje por Asia destinado a garantizar acuerdos comerciales, inversiones y un aumento del gasto en defensa (Reuters)

El partido del presidente de Argentina, Javier Milei, se impuso en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que le otorgaron un respaldo para seguir adelante con su reforma radical de la economía, a pesar del descontento generalizado con sus profundas medidas de austeridad (Reuters)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había "garantizado" que ambos países llegarían a un acuerdo sobre comercio durante una reciente reunión entre ambos mandatarios (Reuters)

Línea Directa Aseguradora publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.

Metrovacesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.

Anneli Tuominen, supervisora del Banco Central Europeo, interviene en un seminario sobre gobernanza bancaria organizado conjuntamente por el BCE y el IUE. (0915 GMT)

Liz Oakes, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, participa en un panel del Banco de Portugal sobre ciberseguridad. (1430 GMT)

El papa León XIV visita Turquía en su primer viaje al extranjero. (Hasta el 30 de octubre)

El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Japón.

(Hasta el 29 de octubre) DATOS MACROECONÓMICOS Local /Región Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior Time Poll 10:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Sep 2,8% 2,9% Annual Grwth 10:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Sep 2,5% Households 10:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Sep 3,0% Non-Fin 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Oct 87,9 87,7 Climate New 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Oct 85,5 85,7 Conditions New 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Oct 89,9 89,7 Expectations New 12:00 France FRUEMP=ECI Unemp Class-A Sep 3.021,8k SA 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Oct -29 Distributive Trades 13:30 United States USDGN=ECI Durable Goods Sep 13:30 United States USDGXT=ECI Durables Sep Ex-Transport 13:30 United States USDGND=ECI Durables Sep Ex-Defense MM 13:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Sep Ex-Air 15:30 United States USTEX=ECI Dallas Fed Mfg Oct -8,70 Bus Idx 16:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - 27 Oct 79.668.482.400 TA 16:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - 27 Oct 3,660% HR 16:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - 27 Oct 3,020 BTC 16:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - 27 Oct 56,970% HAP 18:00 United States US3YNT=ECI 2Y Note Auc - 27 Oct 69.000.044.300,00 TA 18:00 United States US3YNH=ECI 2Y Note Auc - 27 Oct 3,571% HY 18:00 United States US3YNB=ECI 2Y Note Auc - 27 Oct 2,510 BTC 18:00 United States US3YNA=ECI 2Y Note Auc - 27 Oct 85,190% HAP 18:00 United States US5YTT 5Y Note Auc - 27 Oct 70.000. 00 States =ECI TA 3200,00 18: United US5YTH 5Y Note Auc - 27 Oct 3,710% 00 States =ECI HY 18: United US5YTB 5Y Note Auc - 27 Oct 2,340 00 States =ECI BTC 18: United US5YTA 5Y Note Auc - 27 Oct 41,920% 00 States =ECI HAP 19: United US3MAT 3M Bill Auc - 27 Oct 88.980. 00 States =ECI TA 319.300 19: United US3MAH 3M Bill Auc - 27 Oct 3,810% 00 States =ECI HR 19: United US3MAB 3M Bill Auc - 27 Oct 3,010 00 States =ECI BTC 19: United US3MAA 3M Bill Auc - 27 Oct 80,350% 00 States =ECI HAP *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 24 puntos, hasta los 5704, los futuros del FTSE sumaban 17 puntos, hasta los 9689,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 102 puntos, hasta los 24.436, a las 0530 GMT. * Las bolsas asiáticas subían y el dólar fluctuaba, después de que los indicios de distensión en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos impulsaran el apetito por el riesgo, en un sólido comienzo de una semana que estará marcada por las reuniones de los bancos centrales y los resultados de las megacapitalizaciones. * Los precios del petróleo avanzaban, después de que responsables económicos de Estados Unidos y China esbozaran un marco para un acuerdo comercial, lo que aliviaba los temores de que los aranceles y las restricciones a las exportaciones entre los dos principales consumidores de petróleo del mundo pudieran afectar al crecimiento económico mundial. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)