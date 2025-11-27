Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(.)

EMPRESAS

* Sacyr acuerda la venta de tres concesiones en Colombia por US$1.600 millones (Reuters)

* Repsol negocia fusionar su actividad en el mar del Norte con TotalEnergies (Cinco Días)

* "Cellnex invertirá hasta €3.000 millones en compra de suelo" (entrevista con Marco Patuano, presidente de Cellnex, en Expansión)

* Iberdrola y Starwood agitan la puja en ‘data centers’ con US$6.000 millones (Expansión)

* Colonial prepara el aterrizaje en el mercado alemán de oficinas (Cinco Días)

* El ICO y Banco Sabadell México firman acuerdo por US$70 millones (Reuters)

* Grenergy obtiene un beneficio neto de €10,4 millones en el tercer trimestre (Reuters)

* La CNMV autoriza la opa voluntaria por las acciones de Aedas Homes presentada por Neinor (Reuters)

* Iberpapel pagará un dividendo bruto de €0,43 por acción el 12 de diciembre (Reuters)

* La planta de CATL-Stellantis en España creará hasta 4.000 puestos de trabajo (Reuters)

* Indra firma un memorando de entendimiento con S2grupo para desarrollar capacidades de ciberdefensa (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, anunció el miércoles un presupuesto con un fuerte aumento de impuestos que supondrá más carga fiscal para los trabajadores, las personas que ahorran para su jubilación y los inversores, con el fin de darse más margen para cumplir sus objetivos de reducción del déficit (Reuters)

* Rusia no hará grandes concesiones en el plan de paz para Ucrania, según dijo el miércoles un alto cargo ruso, después de que se filtrara una grabación de una llamada en la que participaba el enviado estadounidense Steve Witkoff y en la que se revelaba que había aconsejado a Moscú sobre cómo plantearle la cuestión a Donald Trump (Reuters)

* Un enorme incendio que aún sigue ardiendo en un complejo de apartamentos de Hong Kong, que ha causado la muerte de al menos 44 personas y dejado cerca de 300 desaparecidos, podría haber sido provocado por una empresa constructora "gravemente negligente" que utilizó materiales inseguros, según informó la policía el jueves (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

* Cierre del mercado en EEUU, Día de Acción de Gracias.

EMPRESAS

* Grenergy publica resultados de nueve meses antes de la apertura del mercado.

* OHLA publica resultados de nueve meses tras el cierre del mercado.

* IAG – Dividendo de €0,0480 por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Discurso del miembro de la Junta del BoJ Asahi Noguchi en un encuentro con líderes locales en Oita (0130 GMT).

* Palabras introductorias de Piero Cipollone (BCE) en la reunión del Euro Cyber Resilience Board para infraestructuras financieras paneuropeas (0830 GMT).

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, interviene en el 24º Congreso de Directivos CEDE (1045 GMT).

* La supervisora del BCE Anneli Tuominen interviene en un evento (1400 GMT).

* El supervisor del BCE Pedro Machado interviene en un evento (1545 GMT).

* La responsable del Banco de Inglaterra Megan Greene interviene en la 18ª Conferencia Anual de Goodbody (1600 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones legislativas en San Vicente y las Granadinas.

* El papa León XIV visita Turquía. (Hasta el 30 de noviembre)

* El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe al primer ministro de Estonia, Kristen Michal, con honores militares (1400 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, dic: Previsto -23,2; Anterior -24,1.

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, oct: Previsto 2,8; Anterior 2,8.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, oct: Anterior 2,6.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, oct: Anterior 2,9.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, nov: Anterior -0,46.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, nov: Previsto 97,0; Anterior 96,8.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, nov: Previsto -8,0; Anterior -8,2.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, nov: Previsto 4,4; Anterior 4,0.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, nov: Previsto -14,2; Anterior -14,2.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, nov: Anterior 21,9.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, nov: Anterior 7,5.

MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro STOXX 50 se mantenían sin cambios en 5.658, los futuros del FTSE perdían 10,5 puntos, hasta situarse en 9.706, y los futuros del DAX alemán ganaban 29 puntos, hasta alcanzar los 23.772, a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas subían el jueves y el dólar se debilitaba ante las crecientes expectativas de una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal el próximo mes, mientras que el yen se mantenía bajo vigilancia por posibles intervenciones, con los operadores sopesando la posibilidad de una subida de los tipos antes de fin de año.

* Los precios del petróleo caían el jueves, ante las expectativas de un alto el fuego entre Ucrania y Rusia que podría allanar el camino para el levantamiento de las sanciones occidentales contra el suministro ruso, aunque se prevé que el volumen de operaciones siga siendo escaso debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

