Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

*EMPRESAS*

* Un juez de EEUU permite a Iberdrola reanudar el proyecto eólico marino en Massachusetts, rechazando la suspensión de Trump (Reuters)

* Ignis ficha a Citi para sacar a Bolsa sus renovables (Expansión)

* Telefónica lanza una red de minicentros de datos en España (Expansión)

* Indra baraja alternativas a la fusión para controlar (Expansión)

* Turner, de ACS, inicia la construcción de un laboratorio en EEUU por valor de US$1.700 millones (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes que el valor del dólar era "excelente" cuando se le preguntó si creía que había bajado demasiado, lo que aumentó la presión sobre la moneda estadounidense, que alcanzó su mínimo en cuatro años (Reuters)

* El Gobierno francés sobrevivió el martes a dos mociones de censura en el Parlamento por su decisión de aprobar la parte de gastos del presupuesto de 2026 sin dar la última palabra a la Asamblea Nacional (Reuters)

* Se espera que la UE sancione esta semana a unas 20 personas y entidades iraníes en virtud de sus normas sobre derechos humanos, pero no se prevé que añada a la Guardia Revolucionaria de Irán a su lista de organizaciones terroristas debido a la oposición de Francia, según informaron el martes fuentes oficiales (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* HBX publica resultados del primer trimestre antes de la apertura de mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank celebra reunión de política monetaria en la que el Consejo Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluido el tipo oficial (0800 GMT).

* Frank Elderson, miembro del Consejo del BCE, presenta su declaración inicial en la audiencia de nombramiento ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo (1000 GMT).

* El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial y publica su Informe de Política Monetaria (1445 GMT).

* Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, ofrece una presentación en la 4.ª Reunión de la Red de Mujeres de los Baden-Baden Entrepreneur Talks (BBUG) (1800 GMT).

* El Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés) anuncia su decisión sobre los tipos de interés y publica su comunicado (1900 GMT).

* Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ofrece una rueda de prensa (1930 GMT).

OTROS EVENTOS

* António Costa, presidente del Consejo Europeo, realiza una visita oficial a Vietnam. (Hasta el 29 de enero)

* Panamá alberga el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

* Federico X y María, reyes de Dinamarca, realizan una visita de Estado a Lituania. (Hasta el 29 de enero)

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, recibe a Ilie Bolojan, primer ministro de Rumanía (1300 GMT).

* Friedrich Merz y Ilie Bolojan ofrecen una rueda de prensa tras su reunión en la cancillería de Berlín (1400 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, feb: Previsto -26; Anterior -26,9.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 23 ene: Anterior 14,1.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 23 ene: Anterior 397,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 23 ene: Anterior 194,1.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 23 ene: Anterior 1.580,8.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 23 ene: Anterior 6,16.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 23 ene: Previsto 1.450.000; Anterior 3.602.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 23 ene: Previsto -1.550.000; Anterior 3.348.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 23 ene: Previsto 126.000; Anterior 5.977.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 23 ene: Previsto -0,3; Anterior -2.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 6 puntos hasta los 6.009, los futuros del FTSE subían 8 puntos hasta los 10.207 y los futuros del DAX alemán ganaban 7 puntos hasta los 25.016 a las 0530 GMT.

* El dólar se tomó un respiro después de que la venta masiva se convirtiera en una debacle cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, pareció restar importancia a la reciente debilidad de la moneda de reserva mundial, mientras que las bolsas alcanzaban máximos históricos gracias al optimismo sobre los resultados empresariales.

* Los precios del petróleo seguían subiendo debido a la persistente preocupación por la oferta, después de que una tormenta invernal interrumpiera la producción y las exportaciones de crudo de EEUU, mientras que las tensiones en Oriente Próximo proporcionaban un apoyo adicional.

