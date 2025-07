Buenos días en los mercados: Informe de preapertura

28 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Telefónica mantiene conversaciones exclusivas para vender su unidad mexicana a Beyond ONE, según fuentes (Reuters) * AXA gana US$908 millones en un juicio contra Santander en Reino Unido por seguros de protección de pagos (Reuters) * Cox presenta una oferta a Iberdrola por su negocio en México por 4000 millones (El Confidencial) * César González-Bueno (Sabadell): "Integrar las plataformas BBVA-Sabadell implicará una pérdida de 1000 millones"; "Si no la hubiésemos vendido (TSB), habríamos tenido que invertir sustancialmente" (El Economista) * La CNMC impone una nueva multa de 20 millones a Telefónica por la venta de móviles (Cinco Días) * Turkish seduce a los Hidalgo en medio de la auditoría de Lufthansa por Air Europa (El Economista) * Técnicas Reunidas se adjudica un contrato para una planta de amoniaco verde en Arabia Saudí (Reuters) * Soltec convoca a una junta extraordinaria para resolver el plan de reestructuración (Reuters) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Estados Unidos alcanzó el domingo un acuerdo comercial marco con la Unión Europea e impuso un arancel de importación del 15% a la mayoría de los productos de la Unión Europea —la mitad del tipo arancelario con el que había amenazado— y evitó una guerra comercial más grave entre los dos aliados, que representan casi un tercio del comercio mundial (Reuters) * Los riesgos para las perspectivas de inflación de la eurozona siguen estando equilibrados, mientras que los cambios registrados desde junio se compensan en gran medida entre sí, según declaró Piero Cipollone, miembro del consejo del Banco Central Europeo, en una entrevista concedida a un periódico (Reuters) * El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, amenazó el sábado con torpedear el nuevo presupuesto septenal de la Unión Europea a menos que Bruselas desbloquee todos los fondos comunitarios suspendidos (Reuters) * La Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) detectó que 21 bancos e instituciones financieras que operan en el país son probables responsables de fijar comisiones relacionadas con el pago diferido de tarjetas de crédito, según un documento elaborado por el organismo (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Acciona publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Acciona Energía publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Elecnor publica resultados trimestrales. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Per Reu Prior al y/Regi Name iod ter Tim on s e Poll 12: United GBCBIS CBI Jul -46 00 Kingdo =ECI Distributive m Trades 16: United USTEX= Dallas Fed Jul -12,70 30 States ECI Mfg Bus Idx 17: United US6MAT 6M Bill Auc 28 75.810 30 States =ECI - TA Jul .659.300 17: United US6MAH 6M Bill Auc 28 4,115% 30 States =ECI - HR Jul 17: United US6MAB 6M Bill Auc 28 3,060 30 States =ECI - BTC Jul 17: United US6MAA 6M Bill Auc 28 81,600 30 States =ECI - HAP Jul% 19: United US3YNT 2Y Note Auc 28 69.000 00 States =ECI - TA Jul .018.700,00 19: United US3YNH 2Y Note Auc 28 3,786% 00 States =ECI - HY Jul 19: United US3YNB 2Y Note Auc 28 2,580 00 States =ECI - BTC Jul 19: United US3YNA 2Y Note Auc 28 4,180% 00 States =ECI - HAP Jul 19: United US5YTT 5Y Note Auc 28 70.000 00 States =ECI - TA Jul .079.000,00 19: United US5YTH 5Y Note Auc 28 3,879% 00 States =ECI - HY Jul 19: United US5YTB 5Y Note Auc 28 2,360 00 States =ECI - BTC Jul 19: United US5YTA 5Y Note Auc 28 6,320% 00 States =ECI - HAP Jul 20: United US3MAT 3M Bill Auc 28 85.157 00 States =ECI - TA Jul .260.300 20: United US3MAH 3M Bill Auc 28 4,240% 00 States =ECI - HR Jul 20: United US3MAB 3M Bill Auc 28 2,980 00 States =ECI - BTC Jul 20: United US3MAA 3M Bill Auc 28 25,240 00 States =ECI - HAP Jul% *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 54 puntos, hasta los 5428, los futuros del FTSE ganaban 46,5 puntos, hasta los 9159,5, y los futuros del DAX alemán avanzaban 239 puntos, hasta los 24.559, a las 0430 GMT. * Las bolsas mundiales subían y el euro se fortalecía, después de que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea mejorara el ánimo y aportara algo de claridad en una semana de reuniones clave de política monetaria de la Reserva Federal y el Banco de Japón. Los precios del petróleo avanzaban después de que Estados Unidos cerrara un acuerdo comercial con la Unión Europea y pudiera ampliar la pausa arancelaria con China, lo que alivió las preocupaciones de que el aumento de los impuestos pudiera perjudicar la actividad económica y limitar la demanda de combustible. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)