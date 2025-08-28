Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

28 ago (Reuters) -

EMPRESAS

ACS atrae a Service Stream para la venta de su filial de transporte en Australia por US$560 millones (El Economista)

Cox y AMEA desarrollarán una planta desalinizadora de agua marina en Angola (Reuters)

Ryanair tensa el pulso con el Gobierno con un recorte de un millón de plazas en invierno por las tarifas de Aena (Cinco Días)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Las acciones de Nvidia cayeron el miércoles, mientras el futuro de su negocio en China pende de un hilo en un contexto de guerra comercial entre Washington y Pekín (Reuters)

El principal negociador comercial de Japón canceló una visita a Estados Unidos en el último momento, lo que retrasó aún más las conversaciones destinadas a ultimar un paquete de inversiones de US$550.000 millones ofrecido por Tokio a cambio de un alivio de los aranceles punitivos (Reuters)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, asistirán a un desfile militar en Pekín, lo que supondrá la primera aparición pública de ambos dirigentes junto al presidente de China, Xi Jinping, en una muestra de desafío colectivo ante la presión occidental (Reuters)

AGENDA

MERCADOS

Logista paga un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 de 0,56 euros por acción.

BANCOS CENTRALES

El responsable de política monetaria del BCE y gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, pronuncia un discurso en Helsinki. (0800 GMT)

El gobernador de la Junta de la Reserva Federal, Christopher Waller, habla sobre las perspectivas económicas antes de una cena del Club Económico de Miami. (2200 GMT)

OTROS EVENTOS

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, recibe con honores militares en Berlín a su homóloga española, Margarita Robles. (1230 GMT)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asiste al 25º Consejo de Ministros Franco-Alemán, en Toulon. (Hasta el 29 de agosto)

El presidente de Alemania, Frank Walter Steinmeier, recibe en Berlín al presidente de Bulgaria, Rumen Radev. (0800 GMT)

Reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Bruselas. (Hasta el 29 de agosto)

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, mantiene conversaciones bilaterales con su homólogo japonés, Gen Nakatani, en Tokio, seguidas de una rueda de prensa conjunta.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe en Brasilia al presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior

l /Region Name rs

Time Poll

10:0 Euro EUM3=E Money-M3 Jul 3,5% 3,3%

0 Zone CI Annual Grwth

10:0 Euro EULHH= Loans to Jul 2,2%

0 Zone ECI Households

10:0 Euro EULNF= Loans to Jul 2,7%

0 Zone ECI Non-Fin

11:0 Euro EUBUSC Business Aug -0,72

0 Zone =ECI Climate

11:0 Euro EUECOS Economic Aug 96,0 95,8

0 Zone =ECI Sentiment

11:0 Euro EUBUSS Industrial Aug -10,0 -10,4

0 Zone =ECI Sentiment

11:0 Euro EUSERS Services Aug 3,9 4,1

0 Zone =ECI Sentiment

11:0 Euro EUCONS Consumer Aug -15,5 -15,5

0 Zone =ECI Confid.

Final 11:00 Euro EUCOIN Cons Infl Aug 25,1 Zone =ECI Expec 11:00 Euro EUINSP Selling Price Aug 9,2 Zone =ECI Expec 14:30 United USCPP= Corporate Q2 -3,3% States ECI Profits Prelim 14:30 United USGDPP GDP 2nd Q2 3,1% 3,0% States =ECI Estimate 14:30 United USGFSP GDP Sales Q2 6,3% States =ECI Prelim 14:30 United USGSPP GDP Cons Q2 1,4% States =ECI Spending Prelim 14:30 United USDGEP GDP Deflator Q2 2,0% 2,0% States =ECI Prelim 14:30 United USCPPP Core PCE Q2 2,6% 2,5% States =ECI Prices Prelim 14:30 United USPCEP PCE Prices Q2 2,1% States =ECI Prelim 14:30 United USPXFP PCE Ex Fd, Q2 2,2% States =ECI Eng & Hsg (P) 14:30 United USSXEP PCE Svs Exl Q2 2,3% States =ECI Eng & Hsg (P) 14:30 United USJOB= Initial 23 Aug, 230k 235k States ECI Jobless Clm w/e 14:30 United USJOBA Jobless Clm 23 Aug, 226,25k States =ECI 4Wk Avg w/e 14:30 United USJOBN Cont Jobless 16 Aug, 1,970 1,972M States =ECI Clm w/e M 16:00 United USNAR= Pending Homes Jul 72,0 States ECI Index 16:00 United USNCH= Pending Sales Jul -0,1% -0,8% States ECI Change MM 16:30 United USOILN EIA-Nat Gas 22 Aug, 13B States =ECI Chg Bcf w/e 16:30 United USNGIF Nat Gas-EIA 22 Aug, 13B States =ECI Implied Flow w/e 17:00 United USKCMF KC Fed Aug -3 States =ECI Manufacturing 17:00 United USKCCI KC Fed Aug 1 States =ECI Composite Index 17:30 United US4WAT 4W Bill Auc - 28 Aug 100.270. 0 States =ECI TA 704.000, 00 17:3 United US4WAH 4W Bill Auc - 28 Aug 4,300% 0 States =ECI HR 17:3 United US4WAB 4W Bill Auc - 28 Aug 2,610 0 States =ECI BTC 17:3 United US4WAA 4W Bill Auc - 28 Aug 0,080% 0 States =ECI HAP 19:0 United USRMAT 7Y Note Auc - 28 Aug 44.000.4 0 States =ECI TA 63.000,0 0 19:0 United USRMAH 7Y Note Auc - 28 Aug 4,092% 0 States =ECI HY 19:0 United USRMAB 7Y Note Auc - 28 Aug 2,790 0 States =ECI BTC 19:0 United USRMAA 7Y Note Auc - 28 Aug 75,530% 0 States =ECI HAP MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 10 puntos, hasta los 5412, los futuros del FTSE sumaban 15,5 puntos, hasta los 9289,5, y los futuros del DAX alemán ganaban 51 puntos, hasta los 24.142, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas se tambaleaban, después de que los excelentes resultados de Nvidia, empresa líder en inteligencia artificial, se vieran contrarrestados por la preocupación sobre las perspectivas de su negocio en China, mientras que el dólar se mantenía inestable, mientras los inversores apostaban por una bajada de los tipos de interés a corto plazo. * Los precios del petróleo caían, en un momento en que los inversores sopesaban las perspectivas de la demanda de combustible en Estados Unidos ante el fin de la temporada de verano y evaluaban los posibles cambios en el suministro de crudo, mientras India se enfrenta a los severos aranceles estadounidenses por importar petróleo ruso. Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)