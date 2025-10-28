Buenos días en los mercados: informe de preapertura

28 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* El Estado acude a las recompras de CaixaBank para no subir del 18% (Cinco Días)

* Indra prepara el relevo de al menos dos miembros del consejo (Cinco Días)

* Telefónica se adjudica el contrato de ciberseguridad de RedIRIS por 12,8 millones (Cinco Días)

* Escribano se reúne con el dueño de Prisa en plena guerra accionarial con SAPA (El Confidencial)

* Sacyr se hace fuerte en Italia con los grandes proyectos de Meloni (Expansión)

* Amper hará una torre móvil de control aéreo en Arabia (Expansión)

* Amazon tiene previsto recortar hasta 30.000 puestos de trabajo corporativos a partir del martes, en un momento en que la empresa está reduciendo gastos y compensando el exceso de contratación durante el pico de demanda de la pandemia, según tres personas familiarizadas con el asunto (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El partido independentista catalán Junts acordó el lunes retirar su apoyo al Gobierno izquierdista de España, complicando aún más su capacidad para aprobar los presupuestos y otras leyes (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió efusivamente a la primera mujer primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en Tokio, y acogió con satisfacción su compromiso de acelerar el aumento del gasto militar y la firma de acuerdos sobre comercio y minerales críticos (Reuters)

* Los inversores afrontan las negociaciones comerciales de esta semana entre los líderes estadounidenses y chinos con una sensación de "déjà vu", animados por las declaraciones que apuntan a una posible tregua, pero temerosos de que el acuerdo real pueda ofrecer mucho menos motivos para celebrar (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Ence publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES

* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU inicia su reunión de dos días sobre los tipos de interés. (Hasta el 29 de octubre)

* La primera vicegobernadora del Banco de Suecia, Aino Bunge, habla sobre la situación económica y la política monetaria actual en un acto organizado por Styrelseakademien, en Borås, Suecia. (0645 GMT)

OTROS EVENTOS

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, realiza una visita oficial a Astaná por invitación del presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev. (Hasta el 29 de octubre)

* Los reyes Federico y María de Dinamarca inician su visita de Estado a Letonia. (Hasta el 29 de octubre)

* La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, pronuncia un discurso y participa en el panel de apertura de la jornada de Comercio Exterior, centrada en las oportunidades para el comercio exterior alemán en medio de las tensiones geopolíticas.

(0830 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior /Region d Poll Time 08: Germany DECONS GfK Consumer Nov -22,0 -22,3 00 =ECI Sentiment 13: United USREDY Redbook YY 25 5,0% 55 States =ECI Oct, w/e 14: United USHPIM Monthly Home Aug -0,1% 00 States =ECI Price MM 14: United USHPIY Monthly Home Aug 2,3% 00 States =ECI Price YY 14: United USHPID Monthly Home Aug 433,4 00 States =ECI Price Index 14: United USSHPN CaseShiller 20 Aug -0,1% -0,1% 00 States =ECI MM SA 14: United USSHP= CaseShiller 20 Aug -0,3% 00 States ECI MM NSA 14: United USSHPQ CaseShiller 20 Aug 1,8% 00 States =ECI YY NSA 15: United USCONC Consumer Oct 93,5 94,2 00 States =ECI Confidence 15: United USRFDM Rich Fed Comp. Oct -17 00 States =ECI Index 15: United USRFDS Rich Fed, Oct 1 00 States =ECI Services Index 15: United USRFD= Rich Fed Mfg Oct -20 00 States ECI Shipments 15: United USTXS= Texas Serv Sect Oct -5,6 30 States ECI Outlook 15: United USTXR= Dallas Fed Oct -2,4 30 States ECI Services Revenues 16: United US2YNT 12M Bill Auc - 28 52.872. 30 States =ECI TA Oct 725.000 16: United US2YNH 12M Bill Auc - 28 3,540% 30 States =ECI HR Oct 16: United US2YNB 12M Bill Auc - 28 2,920 30 States =ECI BTC Oct 16: United US2YNA 12M Bill Auc - 28 70,110% 30 States =ECI HAP Oct 18: United USRMAT 7Y Note Auc - 28 44.000. 00 States =ECI TA Oct 5700 ,00 18: United USRMAH 7Y Note Auc - 28 3,953% 00 States =ECI HY Oct 18: United USRMAB 7Y Note Auc - 28 2,400 00 States =ECI BTC Oct 18: United USRMAA 7Y Note Auc - 28 64,630% 00 States =ECI HAP Oct 21: United USOIAC API wkly crude 20 30 States =ECI Stk Oct, w/e 21: United USOIAG API Wkly gsln 20 30 States =ECI stk Oct, w/e 21: United USOIAD API Wkly dist. 20 30 States =ECI Stk Oct, w/e 21: United USOIAR API Wkly crude 20 30 States =ECI runs Oct, w/e *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 bajaban 13 puntos hasta los 5704, los futuros del FTSE subían 5,5 puntos hasta los 9688 y los futuros del DAX alemán caían 54 puntos hasta los 24.343, a las 0530 GMT. * Las acciones asiáticas consolidaron el martes sus recientes y cuantiosas ganancias, ya que las esperanzas de un deshielo en las tensiones comerciales mundiales mantenían vivo el apetito por el riesgo, mientras que la racha alcista de las acciones tecnológicas confiaba en una tanda excepcional de resultados de las empresas de gran capitalización esta semana. * Los precios del petróleo bajaban ligeramente, mientras el plan de la OPEP de aumentar la producción contrarrestó el optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre EEUU y China, en un momento en que los inversores también evaluaban la eficacia de las sanciones a Rusia. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)