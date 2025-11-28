Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

28 nov (Reuters) -

*EMPRESAS*

* David Martínez deja el consejo de Sabadell tras el fracaso de la opa de BBVA (Reuters)

* Caixabank reduce su capital social en 61 millones de euros (Reuters)

* Telefónica recibe cinco ofertas para la venta de su filial logística Zeleris (El Economista)

* Murtra defiende la toma de decisiones “dolorosas” para que Telefónica sea eficaz y tenga escala europea (Cinco Días)

* JP Morgan reanuda la cobertura de Indra con una recomendación de "neutral" y un precio objetivo de 50 euros (Reuters)

* Indra arranca con Hispasat su plan de 'M&A', con EM&E en el horizonte (Expansión)

* OHLA registra una pérdida neta de 45,6 millones de euros a nueve meses (Reuters)

* Nextil firma un acuerdo de asociación con Maxum para el programa NextGreen (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que su Gobierno "suspenderá de forma permanente" la inmigración procedente de todos los "países del tercer mundo", tras un ataque cerca de la Casa Blanca que atribuyó a fallos en el control de inmigración de la era Biden (Reuters)

* El Gobierno de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, aprobó el viernes un presupuesto suplementario de 117.000 millones de dólares para este ejercicio fiscal con el fin de financiar un paquete de medidas de estímulo masivo, que se financiará en su mayor parte mediante la emisión de nueva deuda (Reuters)

* Los parlamentarios de Alemania están a punto de aprobar un gasto de 2.900 millones de euros (3.400 millones de dólares) en 11 contratos de adquisición militar, que incluyen drones, rifles y misiles, acuerdos que en gran medida se destinarán a fabricantes nacionales, según informó Bloomberg News el viernes (Reuters)

* Una interrupción en el operador bursátil CME Group el viernes detuvo la negociación en su popular plataforma de divisas y en futuros que abarcaban divisas, materias primas, bonos del Tesoro y acciones, lo que congeló una serie de índices de referencia a medida que los corredores retiraban productos (Reuters)

*AGENDA*

MERCADOS

* Media sesión en el mercado en EEUU por el Día de Acción de Gracias.

EMPRESAS

* Mapfre – Dividendo de 0,0704 euros por acción. Fecha de abono.

* Bankinter – Dividendo de 0,3012 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Representantes del Riksbank, la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, la Oficina Nacional de la Deuda y el Gobierno se reúnen para una sesión del Consejo de Estabilidad Financiera (0830 GMT).

* El supervisor del BCE Patrick Montagner interviene en un evento (0910 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) de la UE en Bruselas.

* El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe con honores militares al primer ministro de Eslovenia, Robert Golob (1030 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, oct: Previsto 0,0; Anterior 0,2.

* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, oct: Previsto -1,6; Anterior -1,0.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real, oct: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas interanual real, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,2.

* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, oct: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 0845 Francia – PIB trimestral final, 3TR: Previsto 0,5; Anterior 0,5.

* 0845 Francia – PIB interanual final, 3TR: Anterior 0,9.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual, nov: Previsto 1,0; Anterior 0,8.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual, nov: Previsto 0,0; Anterior 0,1.

* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar, nov: Previsto 1,0; Anterior 0,9.

* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, nov: Previsto 0,0; Anterior 0,1.

* 0845 Francia – Revisión de empleo no agrícola, 3TR: Anterior -0,3.

* 0845 Francia – Precios al productor mensual, oct: Anterior -0,2.

* 0845 Francia – Precios al productor interanual, oct: Anterior 0,1.

* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, nov: Previsto 2,9; Anterior 3,2.

* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, nov: Previsto 2,9; Anterior 3,1.

* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, nov: Previsto -0,2; Anterior 0,5.

* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, nov: Previsto 0,1; Anterior 0,7.

* 0900 España – Ventas minoristas interanual, oct: Anterior 4,2.

* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, nov: Previsto 5.000; Anterior -1.000.

* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, nov: Anterior 2.910.000.

* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, nov: Previsto 6,3; Anterior 6,3.

* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, nov: Anterior 2.973.000.

* 1000 España – Balance de cuenta corriente, sep: Anterior 5.080.000.000.

* 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, oct: Anterior 3.082.000.

* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, nov: Previsto -0,3; Anterior 0,3.

* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, nov: Previsto 2,4; Anterior 2,3.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual, nov: Previsto -0,6; Anterior 0,3.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual, nov: Previsto 2,4; Anterior 2,3.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 1 punto, un 0,02%, los del índice alemán DAX subían 5 puntos, un 0,02%, y los del británico FTSE 100 subían 14,5 puntos, un 0,15%, a las 0643 GMT.

* Las bolsas asiáticas se encaminan a terminar un noviembre complicado en un terreno más estable mientras las esperanzas resucitadas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos ayudaban a calmar el nerviosismo por las altas valoraciones bursátiles, lo que provocaba un crecimiento de los bonos del Tesoro por cuarto mes consecutivo.

* Los futuros del Brent apenas variaban el viernes mientras los inversores mantenían la atención sobre las conversaciones para una paz entre Rusia y Ucrania y el resultado de la reunión de la OPEP+ el domingo en busca de pistas de posibles cambios en una oferta que ha pesado sobre los precios.

