Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

29 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* CVC refinancia su deuda en Naturgy y cobra el dividendo (Cinco Días)

* Escribano opta por avanzar en la fusión de Indra y EM&E pese a las dudas de Moncloa (El Confidencial)

* La CNMV autoriza la opa de Neinor sobre Aedas (Reuters)

* REE paga 370.000 euros a grandes empresas por cortarles dos horas la luz (Expansión)

* Aena licita su publicidad con un negocio de 1.000 millones (Expansión)

* Izertis completa una colocación acelerada con ampliación de capital (Reuters)

* Solaria obtiene la aprobación para un proyecto de 81 MW en Italia (Reuters)

* Cementos Molins celebrará junta el 20 de febrero para aprobar la adquisición de Secil (Reuters)

* SAP registra ingresos en línea con las estimaciones al mantenerse el gasto de las empresas (Reuters)

* Samsung prevé que la escasez de chips persista y advierte de dificultades para el sector de la telefonía móvil tras triplicar sus beneficios (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* La Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés el miércoles, ante lo que el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, describió como una economía sólida y una disminución de los riesgos tanto para la inflación como para el empleo, una perspectiva que podría indicar una larga espera antes de cualquier nueva reducción de los costes de financiación (Reuters)

* El primer ministro británico, Keir Starmer, le dijo al presidente chino, Xi Jinping, que quería construir una "relación sofisticada" con el objetivo de impulsar el crecimiento y la seguridad, lo que supone un gran avance en las relaciones tras años de acritud (Reuters)

* Los ingresos fiscales del Gobierno federal y los gobiernos estatales de Alemania aumentaron en 2025 en comparación con el año anterior, pero no alcanzaron el incremento previsto por el consejo de expertos fiscales del país (Reuters)

* India reducirá inmediatamente los aranceles sobre los automóviles europeos de alta gama del 110% al 30% en virtud de su nuevo acuerdo comercial con la UE, lo que abrirá el mercado a fabricantes de automóviles de lujo como BMW y Mercedes-Benz (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* DIA publica avance de ventas del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* Sacyr – Dividendo de 0,0490 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank, el banco central sueco, publica la decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés oficial, y la Actualización de Política Monetaria de enero de 2026 (0830 GMT).

* Ole Christian Bech-Moen, director ejecutivo de política monetaria del Banco de Noruega, pronuncia un discurso en el seminario de Samfunnsøkonomenes (0900 GMT).

* El Riksbank celebra una rueda de prensa sobre la decisión de política monetaria de diciembre (1000 GMT).

* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, participa en una charla en el evento Casa del Euro sobre simplificación (1200 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, interviene de forma remota en el Foro de Año Nuevo en Roma (1430 GMT).

OTROS EVENTOS

* Grecia acoge una cumbre sobre energía en Atenas.

* Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

* Xi Jinping, presidente de China, mantiene una reunión bilateral con Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

* Li Qiang, primer ministro de China, mantiene una reunión bilateral con Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido.

* Los ministros de Exteriores de la ASEAN celebran un retiro en Filipinas central para intercambiar puntos de vista sobre asuntos regionales e internacionales y fijar la agenda del bloque para el año.

* Emmanuel Macron, presidente de Francia, se reúne con Mahamat Déby, presidente de Chad, en París.

* Theresa Lazaro, secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, ofrece una rueda de prensa tras el retiro de ministros de la ASEAN en Manila (0515 GMT).

* Nikos Dendias, ministro de Defensa de Grecia, se reúne con Catherine Vautrin, ministra de Defensa de Francia, a bordo de una fragata de fabricación francesa cerca de Atenas para reforzar la cooperación militar y la seguridad en el Mediterráneo oriental. Tras la reunión, ofrecerán declaraciones conjuntas a la prensa (0930 GMT).

* Vladimir Putin, presidente de Rusia, recibe al jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, para mantener conversaciones en el Kremlin (1200 GMT).

* Friedrich Merz, canciller de Alemania, recibe a Inga Ruginiene, primera ministra de Lituania, en Berlín (1200 GMT) y ofrecen una rueda de prensa (1300 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Ventas minoristas interanual, dic: Anterior 6,0%.

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual de M3, dic: Previsto 3,0%; Anterior 3,0%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, dic: Anterior 2,9%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, dic: Anterior 3,1%.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, ene: Anterior -0,56.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, ene: Previsto 97,0; Anterior 96,7.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, ene: Previsto -8,1; Anterior -9,0.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, ene: Previsto 6,0; Anterior 5,6.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, ene: Previsto -12,4; Anterior -12,4.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, ene: Anterior 26,7.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, ene: Anterior 10,9.

* 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, dic: Anterior 3.129.300.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , nov: Previsto -40.500.000.000; Anterior -29.400.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 24 ene: Previsto 205.000; Anterior 200.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 24 ene: Anterior 201.500.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 17 ene: Previsto 1.860.000; Anterior 1.849.000.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios revisados, 3TR: Previsto -1,9%; Anterior -1,9%.

* 1430 Estados Unidos – Productividad revisada, 3TR: Previsto 4,9%; Anterior 4,9%.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado, nov: Anterior 5,3%.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, nov: Anterior 0,5%.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, nov: Anterior 6,6%.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves mensual revisado, nov: Anterior 0,7%.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual, nov: Previsto 1,6%; Anterior -1,3%.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual, nov: Anterior -0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, nov.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, nov: Anterior -0,4%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 23 ene.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 23 ene.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 4 puntos, un 0,07%, los del índice alemán DAX bajaban 83 puntos, un 0,33% y los del británico FTSE 100 subían 18 puntos, un 0,18% a las 0600 GMT.

* Las acciones tecnológicas asiáticas parecían prolongar el jueves su racha alcista de un mes, con un optimismo intacto de cara a los resultados de Apple, mientras que el dólar seguía inestable a pesar del apoyo verbal de funcionarios estadounidenses y europeos.

* Los precios del petróleo subían más de un 1,5% en las operaciones asiáticas, prolongando las ganancias por tercer día consecutivo el jueves, ante la creciente preocupación de que Estados Unidos pueda llevar a cabo un ataque militar contra Irán, uno de los principales productores de Oriente Próximo, lo que podría interrumpir el suministro de la región.

