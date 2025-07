Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

29 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Unicaja reduce un 2,4% su beneficio neto en el segundo trimestre (Reuters) * Acciona aumenta un 353% su beneficio neto atribuible en el primer semestre (Reuters) * Acciona Energía aumenta un 604% su beneficio neto atribuible en el primer semestre (Reuters) * Cox logra un crédito de 3000 millones de Citi, JP Morgan, Bank of America y Santander (El Confidencial) * El Santander estudia dar un gran salto en EE UU y duplicar los activos en dos años (El País) * Telefónica Brasil aumenta un 10% su beneficio neto en el segundo trimestre (Reuters) * Acciona Energía vende parques eólicos de 440 MW por 530 millones de euros (Reuters) * JP Morgan rebaja Cellnex a "neutral" desde "sobreponderar"; recorta el precio objetivo a 44,5 euros desde 53,5 euros (Reuters) * Santander compra una participación minoritaria en cuatro empresas españolas del grupo Gestamp (Reuters) * Gestamp obtiene un beneficio neto de 75 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * CAF alcanza un beneficio neto de 73 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Ezentis emite un nuevo tramo de 220 obligaciones convertibles por 1,1 millones de euros (Reuters) * Federico Domenech, de Vocento, vende la sede de Las Provincias por 7,6 millones de euros (Reuters) * Semapa compra el 100% de Imedexa por 148 millones de euros (Reuters) * Vodafone aspira a quedarse con Finetwork por 10 millones de euros (Cinco Días) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó el lunes un nuevo plazo de 10 o 12 días para que Rusia haga progresos hacia el fin de la guerra en Ucrania o se enfrente a consecuencias, subrayando la frustración con el presidente ruso, Vladimir Putin, por el conflicto que ya dura tres años y medio (Reuters) * Francia denunció el lunes el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y lo definió como una "sumisión", aunque otros países de la UE respaldaron mayoritariamente el pacto, que reconocieron desigual, pero que evita una guerra comercial con Washington perjudicial para la economía (Reuters) * Altos responsables económicos de Estados Unidos y China se reunieron el lunes en Estocolmo durante más de cinco horas de conversaciones encaminadas a resolver las dilatadas disputas económicas en el centro de una guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, con el fin de prorrogar una tregua de tres meses (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Endesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Unicaja publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Ebro Foods publica resultados trimestrales. * Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Sacyr publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Grifols publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU inicia su reunión de dos días sobre los tipos de interés (hasta el 30 de julio). OTROS EVENTOS * El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al rey Abdullah de Jordania en Berlín. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 09: Spain ESGDFQ Estimated GDP Q2 0.6% 0.6% 00 =ECI QQ 09: Spain ESGDFY Estimated GDP Q2 2.8% 00 =ECI YY 09: Spain ESRSLY Retail Sales YY Jun 4.8% 00 =ECI 10: United GBCRED BOE Consumer Jun 1.200 B 0.859B 30 Kingdom =ECI Credit 10: United GBMTG= Mortgage Jun 2.054B 30 Kingdom ECI Lending 10: United GBMTGA Mortgage Jun 62.500k 63.032k 30 Kingdom =ECI Approvals 10: United GBM4=E M4 Money Supply Jun 0.2% 30 Kingdom CI 12: France FRUEMP Unemp Class-A Jun 3002.2k 00 =ECI SA 14: United USGBAL Adv Goods Trade Jun -98.40B -96.42B 30 States =ECI Balance 14: United USAWIN Wholesale Jun -0.3% 30 States =ECI Inventories Adv 14: United USARIN Retail Jun 0.2% 30 States =ECI Inventories Ex-Auto Adv 14: United USREDY Redbook YY 26 5.1% 55 States =ECI Jul, w/e 15: United USHPIM Monthly Home May -0.4% 00 States =ECI Price MM 15: United USHPIY Monthly Home May 3.0% 00 States =ECI Price YY 15: United USHPID Monthly Home May 434.9 00 States =ECI Price Index 15: United USSHPN CaseShiller 20 May -0.2% -0.3% 00 States =ECI MM SA 15: United USSHP= CaseShiller 20 May 0.8% 00 States ECI MM NSA 15: United USSHPQ CaseShiller 20 May 3.0% 3.4% 00 States =ECI YY NSA 16: United USCONC Consumer Jul 95.8 93.0 00 States =ECI Confidence 16: United USJOLT JOLTS Job Jun 7.550 M 7.769M 00 States =ECI Openings 16: United USTXS= Texas Serv Sect Jul -4.4 30 States ECI Outlook 16: United USTXR= Dallas Fed Jul -4.1 30 States ECI Services Revenues 19: United USRMAT 7Y Note Auc - 29 44.000.000.200,00 00 States =ECI TA Jul 19: United USRMAH 7Y Note Auc - 29 4.022% 00 States =ECI HY Jul 19: United USRMAB 7Y Note Auc - 29 2.530 00 States =ECI BTC Jul 19: United USRMAA 7Y Note Auc - 29 2.430% 00 States =ECI HAP Jul 20: United US5YNT 2Y FRN Total 29 28.000.029.900,000 00 States =ECI Accp Jul 20: United US5YNH 2Y FRN HY 29 0.157% 00 States =ECI Jul 20: United US5YNB 2Y FRN BTC 29 2.790 00 States =ECI Ratio Jul 20: United US5YNA 2Y FRN HAP 29 65.530% 00 States =ECI Jul 22: United USOIAC API wkly crude 21 30 States =ECI Stk Jul, w/e 22: United USOIAG API Wkly gsln 21 30 States =ECI stk Jul, w/e 22: United USOIAD API Wkly dist. 30 21 30 States =ECI Stk Jul, w/e 22: United USOIAR API Wkly crude 21 30 States =ECI runs Jul, w/e *Mercados financieros* * Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 11 puntos, un 0,21%; los del índice alemán DAX subían 44 puntos, un 0,18% y los del británico FTSE 100 subían 20 puntos, un 0,22%, a las 0500 GMT. * Las acciones asiáticas bajaban el martes mientras el euro mantenía sus pérdidas, al tiempo que los inversores ponderaban el lado negativo del acuerdo comercial entre EEUU y la UE y la realidad de que los aranceles punitivos estaban aquí para quedarse y de que iban a tener implicaciones no deseadas para el crecimiento y la inflación. * Los precios del petróleo caían el martes ante la incertidumbre sobre las perspectivas económicas mundiales tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, y mientras los inversores esperaban la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense. 