Buenos días en los mercados: informe de preapertura

29 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* Indra explora la compra de Tecnobit a Oesía (Expansión)

* Bioreciclaje de Cádiz, Enagás Renovable y Waga Energy se asocian para la producción de gas natural renovable en España (Reuters)

* Sacyr reclama 112 millones al Gobierno de Colombia en dos arbitrajes internacionales (El Confidencial)

* lphavalue eleva la recomendación de Elecnor de "vender" a "añadir" y el precio objetivo de 20,7 a 26,6 euros (Reuters)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El partido gobernante de Moldavia, pro Unión Europea, se impuso cómodamente a su rival cercano a Rusia al confirmarse el lunes los resultados definitivos, lo que supone un alivio para el Gobierno del país, que trata de mantenerse fuera de la órbita de Moscú (Reuters)

* Rusia lanzó cientos de drones y misiles contra Kiev y otras partes de Ucrania a primera hora del domingo, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a decenas, en uno de los ataques más intensos contra la capital desde que comenzó la guerra (Reuters)

* Antes de una reunión entre los parlamentarios y el presidente Donald Trump, los líderes republicanos del Congreso de Estados Unidos trataron el domingo de culpar a los demócratas de un estancamiento antes de un plazo inminente para aprobar una legislación que evite un cierre de la Administración y los instó a acordar un proyecto de ley a corto plazo para ganar algo de tiempo (Reuters)

* España recibió el viernes un doble impulso por parte de las agencias de calificación crediticia Moody's y Fitch, que se unieron a S&P Global para elevar la calificación del país, citando la mejora de su economía y su mercado laboral (Reuters)

AGENDA

BANCOS CENTRALES

* Discurso del miembro del consejo del Banco de Japón Asahi Noguchi en una reunión de la Cámara de Comercio e Industria de Sapporo. (0530 GMT)

* Madis Müller, Martins Kazaks y Piero Cipollone, responsables de política monetaria del Banco Central Europeo, intervienen en la Conferencia sobre el Euro Digital del Báltico. (0730 GMT)

* El Riksbank, el banco central sueco, publica las actas de la reunión de política monetaria del 22 de septiembre de 2025. (0730 GMT)

* Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, participa en un intercambio de puntos de vista sobre política monetaria con la Asociación de Bancos Alemanes. (0900 GMT)

* El vicegobernador del Banco de Inglaterra Dave Ramsden interviene en un panel del BCE sobre la inflación. (1200 GMT)

* El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, y el vicegobernador del Banco de Inglaterra David Ramsden participan en una mesa redonda en la conferencia del BCE "Inflación: Impulsores y Dinámicas 2025".

(1200 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participa en un panel antes de la "Conferencia sobre Inflación: Impulsores y Dinámicas 2025", organizada por el Banco Central Europeo (BCE) y el Centro de Investigación sobre la Inflación y el Banco de la Reserva Federal de Cleveland. (1200 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en una conversación organizada por el Instituto de Tecnología de Rochester. (1730 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, interviene antes del evento "El pasado, presente y futuro de la Reserva Federal", con los expresidentes del Banco de la Reserva Federal de San Luis James Bullard y Thomas Melzer. (1730 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera una conversación sobre la economía, los viajes aéreos y el liderazgo de Atlanta con el consejero delegado de Delta Air Lines, Ed Bastian, como parte de la serie "Voces Destacadas" de la Fed de Atlanta. (2200 GMT) * El Banco de Japón publica el resumen de las opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política monetaria del 18 y 19 de septiembre. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, pronuncia un discurso en la conferencia del Partido Laborista. * Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Francia y Alemania ofrecen una declaración de prensa conjunta desde el Palacio Belweder, destacando la cooperación trilateral en el marco del Triángulo de Weimar. (0700 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS

Local

Time

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

10:30

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

Count

ry/Re

gion

Spain

Spain

Spain

Spain

Spain

United

Kingdom

United

Kingdom

United

Kingdom

United

Kingdom

Euro

Zone

Euro

Zone

Euro

Zone

Euro

Zone

Euro

Zone

RIC

ESHI

ESCP

ESHC

ESCP

ESRS

GBCR

GBMT

GBMT

GBM4

EUBU

EUEC

EUBU

EUSE

EUCO

Indicator Name

HICP Flash YY

CPI YY Flash

HICP Flash MM

CPI MM Flash

Retail Sales

BOE Consumer

Credit

Mortgage

Lending

Mortgage

Approvals

M4 Money

Supply

Business

Climate

Economic

Sentiment

Industrial

Sentiment

Services

Sentiment

Consumer

Confid.

Peri

od

Sep

Sep

Sep

Sep

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep

Re

ut

er

s

Po

ll

Prior

4.7%

1.622B

4.522B

65.352k

0.1%

-0.72

95.2

-10.3

3.6

-14.9

-0.72

95.2

-10.3

3.6

-14.9

*MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 24 puntos, hasta los 5534, los del FTSE sumaban 34,5 puntos, hasta los 9362,5, y los del DAX alemán ganaban 88 puntos, hasta los 23.952, a las 0430 GMT. * La mayoría de las bolsas subían en Asia y el dólar bajaba, mientras los inversores se preparaban para un posible cierre de la Administración estadounidense, que a su vez retrasaría la publicación del dato de empleo de septiembre y otros indicadores. * Los precios del petróleo retrocedían después de que la región iraquí del Kurdistán reanudara las exportaciones de crudo a través de Turquía durante el fin de semana y de que la OPEP+ planeara otra subida de la producción de petróleo en noviembre, lo que aumentaría la oferta mundial. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)