Buenos días en los mercados: informe de preapertura

29 oct (Reuters) -

Santander eleva el beneficio un 7,8% en el tercer trimestre gracias a las comisiones (Reuters)

Endesa aumenta un 22% su beneficio a nueve meses (Reuters)

Redeia reduce un 13,7% su beneficio atribuido en el tercer trimestre (Reuters)

Las eléctricas admiten los límites de la nuclear para evitar un apagón (Cinco Días)

Ferrovial aumenta un 6,2% los ingresos y un 4,8% el ebitda a septiembre (Reuters)

Enagás completa la adquisición del 51% de Axent Infraestructuras (Reuters)

Criteria y Santander invertirán en el megafondo tecnológico europeo (Expansión)

"Colonial podrá elevar un 30% su beneficio y dividendo en cuatro años" (Pere Viñolas, CEO de Colonial, en entrevista con Expansión)

ENCE registra pérdidas de 15,1 millones de euros y lanza un plan de eficiencia (Reuters)

Vidrala reduce un 2,6% el ebitda y un 7,6% las ventas a septiembre (Reuters)

Naturgy pide 5000 millones extra por las redes de gas (Expansión)

Sacyr se refuerza en Chile con otro peaje (Expansión)

Prisa registra pérdidas netas de 20 millones de euros en el tercer trimestre (Reuters)

Cirsa amortiza 615 millones de euros de sus bonos con vencimiento en 2027 (Reuters)

Nvidia pagará US$1000 millones por una participación del 2,9% en Nokia (Reuters)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump aterrizó en Corea del Sur para la última etapa de su viaje por Asia, confiado en lograr una tregua en la guerra comercial con el presidente de China Xi Jinping, tras las conversaciones con el mandatario surcoreano Lee Jae-myung (Reuters)

Se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles, en un momento en el que los responsables monetarios interpretan la economía estadounidense basándose en datos limitados que, sin embargo, han mantenido en primer plano la preocupación por la fortaleza del mercado laboral (Reuters)

La empresa estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense esta semana, dijeron dos fuentes comerciales, las primeras compras del país de la cosecha estadounidense de este año antes de la cumbre de esta semana de los líderes Donald Trump y Xi Jinping (Reuters)

El Gobierno de EEUU ha dado garantías por escrito de que las filiales alemanas de la compañía rusa Rosneft quedarán exentas de las nuevas sanciones energéticas porque los activos ya no están bajo control ruso, dijo el ministro de Economía alemán (Reuters)

Festivo en Hong Kong.

Santander publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.

Endesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.

Aena publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.

Redeia publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Naturgy publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Ebro Foods publica resultados trimestrales. Inmobiliaria del Sur publica resultados trimestrales. DESA - Dividendo de 0,2810 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES El Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria (hasta el 30 de octubre). El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo inicia una reunión de dos días en Florencia. El gobernador del Banco de Italia se une al presidente y al vicepresidente del BCE en la rueda de prensa (hasta el 30 de octubre). El gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Christian Hawkesby, habla sobre la importancia crucial de la independencia operativa de los bancos centrales y destaca la necesidad de colaboración para facilitar el bienestar económico de los neozelandeses (0330 GMT). El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial y publica su Informe de Política Monetaria (1345 GMT). El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de un comunicado (1800 GMT) y una rueda de prensa del presidente del organismo (1830 GMT). OTROS EVENTOS El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, visita Suiza para reforzar los lazos comerciales y de innovación (hasta el 30 de octubre). El presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirá con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, antes de la cumbre de la APEC en Gyeongju. También pronunciará un discurso de apertura en el almuerzo de directores ejecutivos de la APEC y participará en una cena de trabajo de líderes de EEUU y la APEC. El primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, y su homólogo australiano, Anthony Albanese, mantienen conversaciones bilaterales al margen de la 47ª Cumbre de Líderes de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia (0300 GMT). Elecciones a la Segunda Cámara de Países Bajos. Elecciones a la presidencia y la Asamblea Nacional de Tanzania. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Per Reu Prior al /Region Name iod ter Tim s e Pol l 09: Spain ESGDFQ Estimated Q3 0.6 0,8% 00 =ECI GDP QQ% 09: Spain ESGDFY Estimated Q3 3.0 3,1% 00 =ECI GDP YY% 09: Spain ESRSLY Retail Sales Sep 4,5% 00 =ECI YY 10: United GBCRED BOE Consumer Sep 1.5 1692 millones 30 Kingdom =ECI Credit 00B 10: United GBMTG= Mortgage Sep 4.1 4308 millones 30 Kingdom ECI Lending 00B 10: United GBMTGA Mortgage Sep 64. 64.680k 30 Kingdom =ECI Approvals 000 k 10: United GBM4=E M4 Money Sep 0.4% 30 Kingdom CI Supply 12: United USMGA= MBA Mortgage 24 -0.3% 00 States ECI Applications Oct , w/e 12: United USMGM= Mortgage 24 316.2 00 States ECI Market Index Oct , w/e 12: United USMGPI MBA Purchase 24 157.3 00 States =ECI Index Oct , w/e 12: United USMGR= Mortgage 24 1214.7 00 States ECI Refinance Oct Index , w/e 12: United USMG=E MBA 30-Yr 24 6.37% 00 States CI Mortgage Oct Rate , w/e 13: United USGBAL Adv Goods Sep -90 30 States =ECI Trade .00 Balance B 13: United USAWIN Wholesale Sep 30 States =ECI Inventories Adv 13: United USARIN Retail Sep 30 States =ECI Inventories Ex-Auto Adv 15: United USNAR= Pending Sep 74.7 00 States ECI Homes Index 15: United USNCH= Pending Sep 1.0 4.0% 00 States ECI Sales Change% MM 15: United USOILC EIA Wkly 24 -0.961M 30 States =ECI Crude Stk Oct , w/e 15: United USOILD EIA Wkly 24 -1.479M 30 States =ECI Dist. Stk Oct , w/e 15: United USOILG EIA Wkly 24 -2.147M 30 States =ECI Gsln Stk Oct , w/e 15: United USOIRU EIA Wkly 24 2,9% 30 States =ECI Refn Util Oct , w/e 19: United USFOMC Fed Funds 29 3.7 4-4.25 00 States =ECI Tgt Rate Oct 5-4 19: United USIOR= Fed Int On 29 4,15% 00 States ECI Excess Oct Reserves 19: United US5YNT 2Y FRN Total 29 28.000.093,6 00 States =ECI Accp Oct 00.000 19: United US5YNH 2Y FRN HY 29 0,200% 00 States =ECI Oct 19: United US5YNB 2Y FRN BTC 29 3.150 00 States =ECI Ratio Oct 19: United US5YNA 2Y FRN HAP 29 44.420% 00 States =ECI Oct *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. *MERCADOS FINANCIEROS* * Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 9 puntos, hasta los 5700,0, los del FTSE se mantenían planos, hasta los 9736,5, y los del DAX alemán caían 82 puntos, hasta los 24.298,0, a las 0530 GMT. * Las bolsas asiáticas recibían el impulso de Wall Street ante una nueva oleada de optimismo sobre la inteligencia artificial, mientras los inversores se preparaban para una jornada ajetreada con la reunión de la Reserva Federal y los resultados de los pesos pesados del sector tecnológico. * Los precios del petróleo cotizaban a la baja, prolongando una caída de tres días, ante las dudas sobre la eficacia de las sanciones a Rusia y un posible aumento de la producción de la OPEP+. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL