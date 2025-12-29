Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

( )

* Telefónica planea recortes en sus “embajadores de marca” y patrocinios (El Economista)

* Rosauro Varo comunica a Murtra su renuncia a los consejos de Telefónica España y Movistar+ (El Confidencial)

* CaixaBank crea una unidad para controlar todos sus proyectos de IA (Expansión)

* El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que él y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estaban "muy cerca, quizá muy cerca" de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque reconoció que el destino de la región de Dombás sigue siendo una cuestión clave sin resolver (Reuters)

* China realizó el lunes ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, desplegando tropas, buques de guerra, aviones de combate y artillería para sus ejercicios "Misión Justicia 2025", mientras la isla movilizaba a sus soldados y exhibía armamento fabricado en Estados Unidos para ensayar la repulsión de un ataque (Reuters)

* Los responsables de política monetaria del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés incluso después de la subida de diciembre, y uno de ellos pidió que se realizaran subidas cada pocos meses, según se desprende de un resumen de opiniones, lo que pone de relieve su preocupación por las presiones inflacionistas (Reuters)

* Se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulse avances en el estancado alto el fuego en Gaza cuando se reúna con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el lunes para mantener conversaciones que incluirán las preocupaciones de Israel sobre Hezbolá en Líbano e Irán (Reuters)

* Benjamín Netanyahu se reúne con Donald Trump, presidente de EEUU, para discutir los próximos pasos del alto el fuego en Gaza.

* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas, nov: Anterior 76,3.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes, nov: Previsto 1,0; Anterior 1,9.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, dic: Anterior -10,4.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 15 dic: Previsto -2.600.000; Anterior -1.274.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 15 dic: Previsto -850.000; Anterior 1.712.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 15 dic: Previsto 1.100.000; Anterior 4.808.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 15 dic: Previsto 0,0; Anterior 0,3.

* 1800 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 15 dic.

* 1800 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 15 dic: Anterior -167.000.000.000.

* Los futuros del Euro Stoxx 50 subían 13 puntos, un 0,23%, los del índice alemán DAX subían 38 puntos, un 0,16% y los del británico FTSE 100 subían 20,5 puntos, un 0,21% a las 0600 GMT.

* Las bolsas asiáticas alcanzaban el lunes su máximo en seis semanas, mientras que el dólar se mantenía cerca de su mínimo en casi tres meses ante las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés el próximo año, lo que también ha provocado una fuerte subida de los metales preciosos.

* Los precios del petróleo subían el lunes, mientras los inversores sopesaban el resultado de las conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, así como las tensiones en Oriente Próximo que podrían perturbar la oferta.

