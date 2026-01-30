Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

30 ene (Reuters) -

*EMPRESAS*

* El beneficio neto de Caixabank cae un 2,9% en el cuarto trimestre lastrado por el impuesto a la banca (Reuters)

* Repsol sondea a inversores ante el impulso de Trump al negocio petrolero (Cinco Días)

* BBVA busca movilizar 4.000 millones de capital riesgo entre grandes fortunas (Expansión)

* Indra firma un acuerdo con Nav Canada para suministrar tecnología de formación en tráfico aéreo (Reuters)

* Indra plantea que los Escribano cedan poder en el proceso de fusión (Expansión)

* Talgo nombra a José Antonio Jainaga Gómez nuevo presidente (Reuters)

* Jefferies sube Aena de "mantener" a "comprar" (Reuters)

* Los bonistas de Inmobiliaria del Sur aprueban bonos sénior garantizados por 30 millones de euros (Reuters)

* Ferrovial se postula para construir el nuevo aeropuerto Donald Trump (Expansión)

* Apple prevé un fuerte crecimiento de las ventas gracias a la recuperación de la demanda del iPhone en Asia (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que tiene la intención de anunciar el viernes su elección para sustituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que intensifica las especulaciones de que el nombramiento recaerá en el exgobernador de la Fed Kevin Warsh (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Reino Unido de que no se involucrara en negocios con Pekín, mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, elogiaba los beneficios económicos de restablecer las relaciones con China durante una visita al país (Reuters)

* Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron el jueves incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas del bloque, lo que sitúa a los poderosos guardias en una categoría similar a la del Estado Islámico y Al Qaeda y marca un cambio simbólico en el enfoque de Europa hacia los líderes iraníes (Reuters)

*AGENDA*

EMPRESAS

* CaixaBank publica resultados del cuarto trimestre de 2025.

* Iberdrola publica avance de resultados del cuarto trimestre tras el cierre del mercado.

* Naturhouse Health – Dividendo de 0,1000 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, pronuncia el discurso de apertura en el Foro sobre Unión de Ahorro e Inversión organizado por PSO Knowledge y Portugal Fintech (0800 GMT).

* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, participa en una conferencia en Handelsbanken en Malmö y comenta la última decisión sobre los tipos de interés (1130 GMT).

* Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, interviene en el evento Dreier-Club Abend (1730 GMT).

* Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria y participa en un coloquio en el 32º Almuerzo de Perspectivas Empresariales del Center for Business and Economic Research de la Universidad de Arkansas (1830 GMT).

* Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión y miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, habla sobre "Política monetaria y supervisión y regulación" ante la Escuela de Banca del Suroeste de la SMU Cox: 161.ª Asamblea para Directores Bancarios, en Oahu, Hawái (2200 GMT).

OTROS EVENTOS

* Abás Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, ofrece una rueda de prensa con su homólogo turco, Hakan Fidan, en Estambul.

* José Antonio Kast, presidente electo de Chile, llega a El Salvador como parte de su gira por Centroamérica.

* Shinjiro Koizumi, ministro de Defensa de Japón, se reúne con su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back, en Yokosuka.

* Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, recibe en Berlín a Inga Ruiniene, primera ministra de Lituania (0900 GMT).

* Radosław Sikorski, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Polonia, y Xavier Bettel, ministro de Exteriores de Luxemburgo, ofrecen una rueda de prensa conjunta en Varsovia para tratar relaciones bilaterales y asuntos europeos (1345 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0730 Francia – Gasto del consumidor mensual, dic: Previsto -0,4; Anterior -0,3.

* 0730 Francia – PIB preliminar trimestral, 4TR: Previsto 0,2; Anterior 0,5.

* 0730 Francia – PIB preliminar interanual, 4TR: Previsto 1,2; Anterior 0,9.

* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, dic: Previsto -0,4; Anterior 0,5.

* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, dic: Previsto -2,6; Anterior -1,9.

* 0845 Francia – Precios al productor mensual, dic: Anterior 1,1.

* 0845 Francia – Precios al productor interanual, dic: Anterior -3,3.

* 0900 España – PIB estimado trimestral, 4TR: Previsto 0,6; Anterior 0,6.

* 0900 España – PIB estimado interanual, 4TR: Previsto 2,7; Anterior 2,8.

* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, ene: Previsto 2,4; Anterior 3,0.

* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, ene: Previsto 2,3; Anterior 2,9.

* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, ene: Previsto -0,8; Anterior 0,3.

* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, ene: Previsto -0,3; Anterior 0,3.

* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, ene: Previsto 4.000; Anterior 3.000.

* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, ene: Anterior 2.910.000.

* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, ene: Previsto 6,3; Anterior 6,3.

* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, ene: Anterior 2.977.000.

* 1000 Alemania – PIB avance trimestral ajustado, 4TR: Previsto 0,2; Anterior 0,0.

* 1000 Alemania – PIB avance interanual sin desestacionalizar, 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1000 Alemania – PIB avance interanual ajustado, 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1000 España – Balance de cuenta corriente, nov: Anterior 7.180.000.000.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE, dic: Previsto 1.700.000.000; Anterior 2.077.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, dic: Previsto 4.500.000.000; Anterior 4.490.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, dic: Previsto 64.800; Anterior 64.530.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, dic: Anterior 0,8.

* 1100 Eurozona – PIB preliminar avance interanual, 4TR: Previsto 1,2; Anterior 1,4.

* 1100 Eurozona – PIB preliminar avance trimestral, 4TR: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, dic: Previsto 6,3; Anterior 6,3.

* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, ene: Previsto 0,0; Anterior 0,0.

* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, ene: Previsto 2,0; Anterior 1,8.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual, ene: Previsto -0,2; Anterior 0,2.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual, ene: Previsto 2,0; Anterior 2,0.

* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, dic: Anterior 193,4.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, dic: Previsto 2,7; Anterior 3,0.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, dic: Previsto 2,9; Anterior 3,0.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior 0,0.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, dic: Anterior 3,5.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, dic: Anterior 0,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI de Chicago, ene: Previsto 44,0; Anterior 43,5.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 33 puntos, hasta los 5.934, los futuros del FTSE sumaban 15,5 puntos, hasta los 10.170,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 124 puntos, hasta los 24.518 a las 0530 GMT.

* Las bolsas bajaban en su mayoría, mientras que el dólar y los rendimientos de los bonos se disparaban, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que había confirmado su elección para el nuevo presidente de la Reserva Federal, con informaciones que apuntaban a Kevin Warsh como el probable candidato.

* Los precios del petróleo descendían desde máximos de varios meses, aunque se encaminan hacia sus ganancias más sustanciales en años, en un momento en que la prima de riesgo se disparó debido a un posible ataque de Estados Unidos a Irán que podría interrumpir el suministro.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)