Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

30 mayo (Reuters) - *EMPRESAS* * Telefónica pierde el recurso para elevar la indemnización de Millicom (Cinco Días) * Sabadell llevará a cabo una reducción del 1,85% de su capital (Reuters) * Ferrovial gana otra estación de AVE de 250 millones (Expansión) * Iberdrola y Redeia abocan a los tribunales la batalla por el apagón (Expansión); Iberdrola y Red Eléctrica se señalan mutuamente por el apagón de abril (Cinco Días) * Sidenor cubre la multa de Renfe con un crédito de la Sepi y se abre las puertas a entrar en el capital de Talgo (El Economista) * Repsol rompe con IFM y hará su ecoplanta de Tarragona a pulmón y con dinero de Europa (El Confidencial) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos restableció temporalmente el jueves los aranceles del presidente Donald Trump, un día después de que un tribunal comercial dictaminara que Trump se había excedido en su autoridad al imponer los aranceles y ordenara un bloqueo inmediato de los mismos (Reuters) * La inflación subyacente en la capital japonesa alcanzó su nivel más alto en más de dos años debido a las persistentes subidas del coste de los alimentos, según los datos publicados el viernes, lo que mantiene al banco central bajo presión para que siga subiendo los tipos de interés (Reuters) * Israel aceptó la propuesta estadounidense de alto el fuego en Gaza, según la Casa Blanca, y Hamás afirmó que estaba estudiando el plan, aunque sus términos no satisfacían las demandas del grupo (Reuters) *AGENDA* EMPRESAS * Iberdrola celebra junta general de accionistas. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, da un discurso de apertura y participa en una conversación moderada antes del evento de Apreciación de Miembros de Greater Waco (0025 GMT). * Fabio Panetta, gobernador del Banco de Italia y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, pronuncia un discurso clave en la reunión anual del banco central italiano. (0830 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, da un discurso de bienvenida antes del Desafío Nacional de Economía 2025 del Consejo para la Educación Económica en Atlanta, Georgia (1620 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en un panel virtual ante el Foro Económico Nacional Reagan, en Simi Valley, California. (1745 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes de "The Interview Show with Mark Bazer" en Chicago, Illinois (2330 GMT). OTROS EVENTOS * Información posterior al presupuesto de la ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Nicola Willis. * El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, visita Ucrania para entrevistarse con su homólogo ucraniano, Andri Sibiha. También está previsto que Fidan se reúna con el presidente, Volodímir Zelenski, y con el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de la oficina presidencial de Ucrania. * Los primeros ministros de Estonia, Letonia y Lituania se reúnen en Riga. (1000 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DERSL=ECI Retail Sales MM Real Apr 0,2% -0,2% 08:00 Germany DERSLY=ECI Retail Sales YY Real Apr 1,8% 2,2% 09:00 Spain ESHICF=ECI HICP Flash YY May 2,0% 2,2% 09:00 Spain ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA May 2,0% 2,2% 09:00 Spain ESHCP=ECI HICP Flash MM May 0,0% 0,6% 09:00 Spain ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA May 0,10% 0,60% 10:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Annual Grwth Apr 3,7% 3,6% 10:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Households Apr 1,7% 10:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Non-Fin Apr 2,3% 10:00 Spain ESCURA=ECI Current Account Balance Mar 2,31B 14:00 Germany DECPP=ECI CPI Prelim MM May 0,1% 0,4% 14:00 Germany DECPPY=ECI CPI Prelim YY May 2,0% 2,1% 14:00 Germany DEHIP=ECI HICP Prelim MM May 0,1% 0,5% 14:00 Germany DEHIPY=ECI HICP Prelim YY May 2,0% 2,2% 14:30 United States USGPY=ECI Personal Income MM Apr 0,3% 0,5% 14:30 United States USGPCR=ECI Personal Consump Real MM Apr 0,7% 14:30 United States USGPCS=ECI Consumption, Adjusted MM Apr 0,2% 0,7% 14:30 United States USPCEM=ECI Core PCE Price Index MM Apr 0,1% 0,0% 14:30 United States USPCE2=ECI Core PCE Price Index YY Apr 2,5% 2,6% 14:30 United States USPCE=ECI PCE Price Index MM Apr 0,1% 0,0% 14:30 United States USPCEY=ECI PCE Price Index YY Apr 2,2% 2,3% 14:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance Apr -143,00B -163,17B 14:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv Apr 0,4% 14:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv Apr 0,4% 15:00 United States USDALL=ECI Dallas Fed PCE Apr 1,8% 15:45 United States USCPMI=ECI Chicago PMI May 45,0 44,6 16:00 United States USUMSF=ECI U Mich Sentiment Final May 51,0 50,8 16:00 United States USUMCF=ECI U Mich Conditions Final May 57,6 16:00 United States USUMF=ECI U Mich Expectations Final May 46,5 16:00 United States USUM1F=ECI U Mich 1Yr Inf Final May 7,3% 16:00 United States USUM5F=ECI U Mich 5-Yr Inf Final May 4,6% MERCADOS FINANCIEROS Los futuros del Euro STOXX 50 perdían 11 puntos, hasta los 5369, los del FTSE sumaban 13,5 unidades, hasta los 8752,5 y los del DAX alemán caían 31 puntos, hasta los 23.974, a las 0430 GMT. Las bolsas bajaban en Asia y el dólar caía con los rendimientos de los bonos del Tesoro, mientras los inversores digerían que un tribunal de apelaciones mantuviera en vigor los aranceles del presidente Donald Trump, un día después de que los mercados repuntaran por otro fallo que bloqueaba la mayoría de gravámenes a la importación. Los precios del petróleo se encaminaban a una segunda caída semanal consecutiva, lastrados por las expectativas de una nueva subida de la producción de la OPEP+ en julio y la nueva incertidumbre tras el último giro legal que mantiene en vigor los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)