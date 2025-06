Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

30 jun (Reuters) - EMPRESAS * La británica Scottish Power, propiedad de Iberdrola, inicia conversaciones para fusionarse con Ovo Energy (Sky News) * El mercado británico baraja la unión de Iberdrola con OVO (Expansión) * ACS, FCC, Cellnex y Navantia buscan entrar en el megaplán inversor británico (Expansión) * Telefónica se reserva las bazas de ampliar capital y vender el 20% del capital de su filial brasileña (El Economista) * Entrevista con Beatriz Corredor, presidenta de Redeia: "Redeia hará inversiones récord para reforzar la red" (Expansión) * Celsa se compromete con Moncloa a ampliar capital en 300 millones tras la espantada de Caixa (El Confidencial) ECONOMÍA Y POLÍTICA * Canadá suprimió a última hora del domingo su impuesto sobre los servicios digitales destinado a las empresas tecnológicas estadounidenses, horas antes de que entrara en vigor, en un intento de avanzar en las estancadas negociaciones comerciales con Estados Unidos (Reuters) * La actividad manufacturera de China se contrajo por tercer mes consecutivo en junio, según un sondeo, lo que sugiere que los directivos de las fábricas están teniendo dificultades para encontrar compradores nacionales mientras sus ventas al exterior se han visto perjudicadas en el escenario de la frágil tregua comercial con Estados Unidos (Reuters) * Los niveles de confianza de los empresarios de Reino Unido alcanzaron un nuevo máximo de nueve años este mes, ya que las empresas se mostraron más optimistas sobre las perspectivas de la economía, según una encuesta (Reuters) AGENDA EMPRESAS * Fluidra - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento. * Gestamp Automoción - Dividendo de 0,0511 euros por acción. Fecha de descuento. * IAG - Dividendo de 0,06 euros por acción. Fecha de pago. * Ebro - Dividendo de 0,23 euros por acción. Fecha de pago. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria en una videoconferencia de MNI Livestreamed Connect. * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada en el Aspen Ideas Festival 2025. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Per Reuter Prior Time /Region Name iod s Poll 08:00 Germany DEIMP Import Prices May -0,4% -1,7% =ECI MM 08:00 Germany DEIMP Import Prices May -0,8% -0,4% Y=ECI YY 08:00 Germany DERSL Retail Sales May 0,5% -1,1% =ECI MM Real 08:00 Germany DERSL Retail Sales May 3,3% 2,3% Y=ECI YY Real 08:00 United GBGDF GDP QQ Q1 0,7% 0,7% Kingdom =ECI 08:00 United GBGDF GDP YY Q1 1,3% 1,3% Kingdom Y=ECI 08:00 United GBBUI Business Q1 5,9% Kingdom =ECI Invest QQ 08:00 United GBBIF Business Q1 8,1% Kingdom =ECI invest YY 08:00 United GBCUR Current Acc Q1 -19,75 -21,028 Kingdom A=ECI GBP 0B B 10:00 Euro EUM3= Money-M3 May 4,0% 3,9% Zone ECI Annual Grwth 10:00 Euro EULHH Loans to May 1,9% Zone =ECI Households 10:00 Euro EULNF Loans to May 2,6% Zone =ECI Non-Fin 10:00 Spain ESCUR Current Apr 1,42B A=ECI Account Balance 10:30 United GBCRE BOE Consumer May 1,050B 1,580B Kingdom D=ECI Credit 10:30 United GBMTG Mortgage May 2,500B -0,759B Kingdom =ECI Lending 10:30 United GBMTG Mortgage May 59,750 60.463k Kingdom A=ECI Approvals k 10:30 United GBM4= M4 Money May 0,0% Kingdom ECI Supply 14:00 Germany DECPP CPI Prelim MM Jun 0,2% 0,1% =ECI 14:00 Germany DECPP CPI Prelim YY Jun 2,2% 2,1% Y=ECI 14:00 Germany DEHIP HICP Prelim Jun 0,3% 0,2% =ECI MM 14:00 Germany DEHIP HICP Prelim Jun 2,2% 2,1% Y=ECI YY 15:45 United USCPM Chicago PMI Jun 43,0 40,5 States I=ECI 16:30 United USTEX Dallas Fed Jun -15,30 States =ECI Mfg Bus Idx 17:30 United US6MA 6M Bill Auc - 30 70.884. States T=ECI TA Jun 503.100 17:30 United US6MA 6M Bill Auc - 30 4,120% States H=ECI HR Jun 17:30 United US6MA 6M Bill Auc - 30 2,700 States B=ECI BTC Jun 17:30 United US6MA 6M Bill Auc - 30 27,380% States A=ECI HAP Jun 20:00 United US3MA 3M Bill Auc - 30 79.225. States T=ECI TA Jun 636.500 20:00 United US3MA 3M Bill Auc - 30 4,195% States H=ECI HR Jun 20:00 United US3MA 3M Bill Auc - 30 3,490 States B=ECI BTC Jun 20:00 United US3MA 3M Bill Auc - 30 42,500% States A=ECI HAP Jun *Mercados financieros* * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 18 puntos, a 5356,0, los del FTSE perdían 1,5 unidades, a 8810,0, y los del DAX alemán ganaban 90 puntos, a 24.213,0, a las 0430 GMT. * El Nikkei japonés alcanzaba máximos de más de once meses, en un contexto de apetito de riesgo de los inversores tras el fuerte repunte de la renta variable estadounidense, impulsado por las esperanzas puestas en las negociaciones comerciales y en recortes de tipos de la Reserva Federal. * Los precios del petróleo caían al disminuir los riesgos geopolíticos en Oriente Próximo y la perspectiva de otra subida de la producción de la OPEP+ en agosto, lo que mejoró las expectativas de oferta en medio de la persistente incertidumbre sobre las perspectivas de la demanda mundial. 