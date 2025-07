Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

```html

30 jul (Reuters) - *EMPRESAS* * Santander aumenta un 7% su beneficio neto en el segundo trimestre tras compensar las comisiones los menores ingresos por créditos (Reuters) * Caixabank reduce un 11% su beneficio por el impuesto bancario y menores ingresos por préstamos (Reuters) * Ferrovial aumenta un 30% su beneficio en el primer semestre gracias a las autopistas estadounidenses (Reuters) * Telefónica registra unos ingresos de 8950 millones de euros en el segundo trimestre (Reuters) * * Sacyr alcanza unos ingresos de 2240 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Grifols obtiene un beneficio neto de 176,8 millones de euros en el primer semestre y reafirma sus previsiones para 2025 (Reuters) * Prisa registra una pérdida neta de 27,7 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Iberpapel obtiene un beneficio neto de 2,2 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Realia obtiene un beneficio neto de 44,2 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Oryzon registra una pérdida neta de 1,6 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Clínica Baviera obtiene un beneficio neto de 22,3 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Inmocemento logra un beneficio neto de 232,9 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * Renta 4 obtiene un beneficio neto de 19,3 millones de euros en el primer semestre (Reuters) * El Consejo de Ministros español autoriza a la SEPI a invertir en Talgo (Reuters) * Aena aprueba las tarifas aeroportuarias aplicables en 2026 (Reuters) * Telefónica Brasil estudia compras de otras firmas de fibra (Expansión) * Telefónica releva a dos consejeras independientes (Cinco Días) * Sabadell impone nuevos incentivos a la plantilla para crecer si fracasa la opa de BBVA (El Confidencial) * Endesa ve muy “probable” la prórroga de las nucleares (Expansión); Endesa e Iberdrola proponen al Gobierno ampliar las nucleares sin impuestos locales (El Confidencial) * Aena licitará la restauración de El Prat con más de 2000 millones de negocio (Expansión) * Air Europa pide 130 millones a la banca española tras cinco años con el grifo cerrado (El Confidencial) * La española SSG TS se hace con el mayor contrato de emergencias sanitarias del mundo en India por 1300 millones (Cinco Días) *ECONOMÍA Y POLÍTICA* * Responsables estadounidenses y chinos acordaron el martes buscar una prórroga de su tregua arancelaria de 90 días, tras dos jornadas de conversaciones en Estocolmo destinadas a calmar la escalada de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, que amenaza el crecimiento global (Reuters) * Reino Unido dijo el martes que reconocerá un Estado palestino en septiembre a menos que Israel tome medidas para aliviar el sufrimiento en Gaza, donde se extiende la hambruna, y alcance un alto el fuego en la guerra de casi dos años con Hamás (Reuters) * Un terremoto de magnitud 8,8 sacudió el miércoles la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, dañó edificios y generó un tsunami de hasta cuatro metros que provocó alertas y evacuaciones en todo el océano Pacífico (Reuters) * El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que Estados Unidos comenzaría a imponer aranceles y otras medidas a Rusia "dentro de 10 días" si Moscú no mostraba progresos hacia el fin de su guerra de más de tres años en Ucrania (Reuters) * Escrivá plantea elevar el mandato del Gobernador del Banco de España a ocho años (El Economista) *AGENDA* EMPRESAS * Santander publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.

``` * Caixabank publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Telefónica publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aena publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * OHLA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofan publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * ACS publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Redeia publica resultados trimestrales. * HBX publica resultados trimestrales. * Cox publica resultados trimestrales. * Vocento publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Merlin Properties publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Inmobiliaria del Sur publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de un comunicado (1800 GMT). * El presidente de la Reserva Federal de EEUU ofrece una rueda de prensa (1830 GMT). * El Banco de Canadá anuncia el tipo de interés oficial y su informe de política monetaria (1345 GMT). * El Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria. (Hasta el 31 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Period Reuters Prior al /Region Poll Time 07: France FRGPC= Consumer Jun -0,2% 0,2% 30 ECI Spending MM 07: France FRGDPP GDP Preliminary Q2 0,1% 0,1% 30 =ECI QQ 07: France FRGDYP GDP YY Prelim Q2 0,6% 30 =ECI 08: Germany DERSL= Retail Sales MM Jun 0,5% -1,6% 00 ECI Real 08: Germany DERSLY Retail Sales YY Jun 2,3% 1,6% 00 =ECI Real 09: Spain ESHICF HICP Flash YY Jul 2,7% 2,3% 00 =ECI 09: Spain ESCPIF CPI YY Flash Jul 2,6% 2,3% 00 =ECI NSA 09: Spain ESHCP= HICP Flash MM Jul -0,3% 0,7% 00 ECI 09: Spain ESCPIM CPI MM Flash Jul -0,40 0,70% 00 =ECI NSA% 10: Germany DEGDF= GDP Flash QQ SA Q2 -0,1% 0,4% 00 ECI 10: Germany DEGDFY GDP Flash YY Q2 0,1% -0,2% 00 =ECI NSA 10: Germany DEGDFS GDP Flash YY SA Q2 0,2% 0,0% 00 =ECI 11: Euro EUGDQY GDP Flash Q2 1,2% 1,5% 00 Zone =ECI Prelim YY 11: Euro EUGDPP GDP Flash Q2 0,0% 0,6% 00 Zone =ECI Prelim QQ 11: Euro EUBUSC Business Jul -0,78 00 Zone =ECI Climate 11: Euro EUECOS Economic Jul 94,5 94,0 00 Zone =ECI Sentiment 11: Euro EUBUSS Industrial Jul -11,0 -12,0 00 Zone =ECI Sentiment 11: Euro EUSERS Services Jul 3,3 2,9 00 Zone =ECI Sentiment 11: Euro EUCONS Consumer Jul -14,7 -14,7 00 Zone =ECI Confid. Final 11: Euro EUCOIN Cons Infl Expec Jul 21,2 00 Zone =ECI 11: Euro EUINSP Selling Price Jul 5,6 00 Zone =ECI Expec 13: United USMGA= MBA Mortgage 25 0,8% 00 States ECI Applications Jul, w/e 13: United USMGM= Mortgage Market 25 255,5 00 States ECI Index Jul, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 25 165,1 00 States =ECI Index Jul, w/e 13: United USMGR= Mortgage 25 747,5 00 States ECI Refinance Index Jul, w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 25 6,84% 00 States CI Mortgage Rate Jul, w/e 14: United USADP= ADP National Jul 75k -33k 15 States ECI Employment 14: United USGDPA GDP Advance Q2 2,4% -0,5% 30 States =ECI 14: United USGFSA GDP Sales Q2 2,5% -3,1% 30 States =ECI Advance 14: United USGSPA GDP Cons Q2 0,5% 30 States =ECI Spending Advance 14: United USDGEA GDP Deflator Q2 2,2% 3,8% 30 States =ECI Advance 14: United USCPPA Core PCE Prices Q2 2,3% 3,5% 30 States =ECI Advance 14: United USPCEA PCE Prices Q2 2,9% 3,7% 30 States =ECI Advance 14: United USPXFA PCE Ex Fd, Eng Q2 3,5% 30 States =ECI & Hsg (A) 14: United USSXEA PCE Svs Exl Eng Q2 4,3% 30 States =ECI & Hsg (A) 16: United USNAR= Pending Homes Jun 72,6 00 States ECI Index 16: United USNCH= Pending Sales Jun 0,3% 1,8% 00 States ECI Change MM 16: United USOILC EIA Wkly Crude 25 -2,50 -3,16 30 States =ECI Stk Jul, 0M 9M w/e 16: United USOILD EIA Wkly Dist. 25 -0,90 2,931 30 States =ECI Stk Jul, 6M M w/e 16: United USOILG EIA Wkly Gsln 25 -1,14 -1,73 30 States =ECI Stk Jul, 7M 8M w/e 16: United USOIRU EIA Wkly Refn 25 -0,1% 1,6% 30 States =ECI Util Jul, w/e 20: United USFOMC Fed Funds Tgt 30 Jul 4.25- 4.25- 00 States =ECI Rate 4.5 4.5 20: United USIOR= Fed Int On 30 Jul 4,40% 00 States ECI Excess Reserves MERCADOS FINANCIEROS * Los futuros del Euro STOXX 50 subían 17 puntos, hasta los 5408, los del FTSE sumaban 20 puntos, hasta los 9152,5, y los del DAX alemán ganaban 74 puntos, hasta los 24.352, a las 0430 GMT. * Las bolsas asiáticas subían modestamente mientras los inversores actuaban con cautela después de que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China terminaran sin ningún acuerdo sustancial y antes del anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal. * Los precios del petróleo se tomaban un respiro en el comercio asiático tras el repunte de más del 3% de la sesión anterior mientras los inversores esperaban novedades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el endurecimiento del plazo para que Rusia ponga fin a la guerra en Ucrania. 