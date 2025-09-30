Buenos días en los mercados: informe de preapertura

30 sep (Reuters) -

EMPRESAS

* BBVA anuncia un dividendo récord para seducir a los accionistas de Sabadell (Reuters); Sabadell acelera la venta de activos morosos por 435 millones de euros (Bloomberg)

* Colonial, Merlín y Neinor captan 2100 millones para crecer (Expansión)

* Grifols refuerza a la familia con una nueva comisión de estrategia (Expansión)

* Soltec reduce las pérdidas a 21,8 millones de euros en el primer semestre (Reuters)

* Arima logra un beneficio de 2,7 millones de euros en el primer semestre (Reuters)

* FlatironDragados, de ACS, se adjudica un contrato de construcción en UTE con Skanska para el aeródromo y la terminal del aeropuerto de Los Ángeles (Reuters)

* Una filial de Rovi compra una planta de fabricación de medicamentos inyectables en Phoenix, Arizona (Reuters)

* Neinor Homes obtiene la aprobación del regulador español para la adquisición de Aedas (Reuters)

* Miquel y Costas obtiene un beneficio de 24,4 millones de euros en el primer semestre, un 9,2% menos que un año antes (Reuters)

* Permira activa la venta de su gigante farmacéutico hispano-alemán de salud mental por 2500 millones (El Confidencial)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo el lunes el respaldo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a una propuesta de paz patrocinada por Washington para poner fin a una guerra de casi dos años en Gaza, pero surgieron dudas sobre si Hamás aceptaría el plan (Reuters)

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que iba a imponer aranceles del 10% a la madera importada y del 25% a los gabinetes de cocina, tocadores de baño y muebles tapizados, continuando su ofensiva arancelaria contra los socios comerciales globales (Reuters)

* La actividad manufacturera de China se contrajo por sexto mes consecutivo en septiembre, según una encuesta oficial, lo que sugiere que los productores están esperando nuevos estímulos para impulsar la demanda interna, así como claridad sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* Solaria publica resultados del primer semestre. * Talgo publica resultados del primer semestre. BANCOS CENTRALES

* La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, intervienen en la conferencia internacional de política monetaria del Banco de Finlandia, titulada "Política monetaria a la sombra de las tensiones geopolíticas y los conflictos comerciales". (0930 GMT)

* El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, habla sobre "Los marcos de política monetaria y las perspectivas económicas de Estados Unidos" ante la Conferencia Internacional de Política Monetaria del Banco de Finlandia.

(1000 GMT) * Pedro Machado, miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, pronuncia un discurso en la Conferencia sobre Instituciones Financieras Europeas de S&P Global Ratings. (1015 GMT) * Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, interviene en un acto sobre resiliencia financiera. (1100 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Clare Lombardelli interviene en un acto. (1150 GMT) * Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, interviene en una conferencia de la Comisión Europea titulada "Acción climática que funciona para ti - Una agenda para la competitividad, la prosperidad y la resiliencia". (1300 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, pronuncia unas breves palabras y participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas ante el Council on Foreign Relations C. Peter McColough Series on International Economics, en Nueva York. (1300 GMT) * La miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Catherine Mann participa en una charla informal con el Financial Times. (1325 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden interviene en un acto en Cardiff. (1530 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una charla informal antes de la Conferencia sobre Agricultura del Medio Oeste del Banco de la Reserva Federal de Chicago: "Agricultura del Medio Oeste e Incertidumbre Comercial". (1730 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en una conversación moderada por la vicepresidenta de la Fed de Dallas, Pia Orrenius, antes de la recepción de agradecimiento a los participantes en la encuesta de la Fed de Dallas. (2310 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Name Period Reuter Prior l /Region s Poll Time 08:0 Germany DEIMP= Import Prices Aug -0.4% 0 ECI MM 08:0 Germany DEIMPY Import Prices Aug -1.4% 0 =ECI YY 08:0 Germany DERSL= Retail Sales Aug 0.5% -1.5% 0 ECI MM Real 08:0 Germany DERSLY Retail Sales Aug 1.9% 0 =ECI YY Real 08:0 United GBGDF= GDP QQ Q2 0.3% 0.3% 0 Kingdom ECI 08:0 United GBGDFY GDP YY Q2 1.2% 1.2% 0 Kingdom =ECI 08:0 United GBBUI= Business Q2 -4.0% 0 Kingdom ECI Invest QQ 08:0 United GBBIF= Business Q2 0.1% 0 Kingdom ECI invest YY 08:0 United GBCURA Current Acc Q2 -24.90 -23.45 0 Kingdom =ECI GBP 0B 6B 08:4 France FRGPC= Consumer Aug -0.3% 5 ECI Spending MM 08:4 France FRCPIP CPI (EU Norm) Sep 1.3% 0.8% 5 =ECI Prelim YY 08:4 France FRHICF CPI (EU Norm) Sep -0.9% 0.5% 5 =ECI Prelim MM 08:4 France FRCPFY CPI Prelim YY Sep 1.3% 0.9% 5 =ECI NSA 08:4 France FRCPFM CPI Prelim MM Sep -0.8% 0.4% 5 =ECI NSA 08:4 France FRPPI= Producer Aug 0.4% 5 ECI Prices MM 08:4 France FRPPIY Producer Aug 0.4% 5 =ECI Prices YY 09:5 Germany DEUNRT Unemployment Sep 7k -9k 5 =ECI Chg SA 09:5 Germany DEUEMN Unemployment Sep 3.025M 5 =ECI Total NSA 09:5 Germany DEUNR= Unemployment Sep 6.3% 6.3% 5 ECI Rate SA 09:5 Germany DEUEMP Unemployment Sep 2.957M 5 =ECI Total SA 10:0 Spain ESCURA Current Jul 5.03B 0 =ECI Account Balance 14:0 Germany DECPPY CPI Prelim YY Sep 2.3% 2.2% 0 =ECI 14:0 Germany DEHIP= HICP Prelim MM Sep 0.1% 0.1% 0 ECI 14:0 Germany DEHIPY HICP Prelim YY Sep 2.2% 2.1% 0 =ECI 14:5 United USREDY Redbook YY 27 5.7% 5 States =ECI Sep, w/e 14:0 Germany DECPP= CPI Prelim MM Sep 0.1% 0.1% 0 ECI 15:0 United USHPIM Monthly Home Jul -0.2% 0 States =ECI Price MM 15:0 United USHPIY Monthly Home Jul 2.6% 0 States =ECI Price YY 15:0 United USHPID Monthly Home Jul 433.8 0 States =ECI Price Index 15:0 United USSHPN CaseShiller 20 Jul -0.2% -0.3% 0 States =ECI MM SA 15:0 United USSHP= CaseShiller 20 Jul 0.0% 0 States ECI MM NSA 15:0 United USSHPQ CaseShiller 20 Jul 1.7% 2.1% 0 States =ECI YY NSA 15:4 United USCPMI Chicago PMI Sep 43.0 41.5 5 States =ECI 16:0 United USCONC Consumer Sep 96.0 97.4 0 States =ECI Confidence 16:0 United USJOLT JOLTS Job Aug 7.125M 7.181M 0 States =ECI Openings 16:3 United USTXS= Texas Serv Sep 6.8 0 States ECI Sect Outlook 16:3 United USTXR= Dallas Fed Sep 8.6 0 States ECI Services Revenues 17:3 United US2YNT 12M Bill Auc - 30 Sep 51,006 0 States =ECI TA ,327,0 00 17:3 United US2YNH 12M Bill Auc - 30 Sep 3.660% 0 States =ECI HR 17:3 United US2YNB 12M Bill Auc - 30 Sep 3.820 0 States =ECI BTC 17:3 United US2YNA 12M Bill Auc - 30 Sep 2.810% 0 States =ECI HAP 22:3 United USOIAC API wkly crude 22 0 States =ECI Stk Sep, w/e 22:3 United USOIAG API Wkly gsln 22 0 States =ECI stk Sep, w/e 22:3 United USOIAD API Wkly dist. States =ECI Stk Sep, w/e 22:3 United USOIAR API Wkly crude 22 0 States =ECI runs Sep, w/e *FINANCIEROS* * Los futuros del Euro Stoxx 50 perdían 5 puntos, hasta los 5525; los del FTSE, 10,5 unidades, hasta los 9350; y los del DAX alemán, 13 puntos, hasta los 23.893, a las 0430 GMT. * En Asia, las bolsas subían y el oro continuaba su escalada récord, mientras los mercados sopesaban la posibilidad de un cierre de la Administración estadounidense que retrasaría las cifras de empleo. * Los precios del petróleo caían, al tiempo que otro aumento previsto de la producción por parte de la OPEP+ y la reanudación de las exportaciones de petróleo desde la región iraquí del Kurdistán a través de Turquía reforzaban las perspectivas de un inminente superávit de la oferta. LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL Ibex FTSE Eurofirst 300 Nikkei Dow Jones Nasdaq Euro vs dólar Dólar vs yen Crudo brent Rentabilidad bono español 10 años Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)