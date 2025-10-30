Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

30 oct (Reuters) -

EMPRESAS

* BBVA reduce un 3,7% interanual el beneficio en el tercer trimestre (Reuters); BBVA iniciará recompra pendiente de acciones por 993 millones de euros el 31 de octubre (Reuters)

* Telefónica ultima la venta de su negocio en México por más de 500 millones (Cinco Días)

* Iberdrola emite 1000 millones de euros en bonos verdes (Reuters)

* Indra y Multiverse Computing firman un acuerdo para impulsar la IA y las tecnologías cuánticas en la defensa (Reuters)

* Indra y Artificial llegan a un acuerdo para fabricar vehículos y materiales compuestos para drones (Reuters)

* Indra se lanza a por grandes contratos en Europa (Expansión)

ECONOMÍA Y POLÍTICA

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que había acordado con el presidente Xi Jinping reducir los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras estadounidenses de soja y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras (Reuters)

* Las divergencias sobre política monetaria dentro del banco central estadounidense y la falta de datos del Gobierno federal podrían impedir otra bajada de los tipos de interés este año, según dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien reconoció las amenazas que los dirigentes ven para el mercado laboral, pero también el riesgo que supone tomar nuevas medidas sobre los tipos sin tener una visión más completa de la economía (Reuters)

* El partido centrista D66 logró un importante avance en las elecciones neerlandesas, lo que probablemente le dará la ventaja en la formación del Gobierno, después de que el partido del ultraderechista Geert Wilders perdiera apoyos (Reuters)

AGENDA

EMPRESAS

* BBVA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado y los presenta a las 9:30 hora local. * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Fluidra publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Indra publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * DIA publica resultados trimestrales. * Grupo Catalana Occidente publica resultados trimestrales. * Puig publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Meliá publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Banco Santander - Dividendo de 0,1150 euros por acción. Fecha de descuento. * Industria de Diseño Textil (Inditex) - Dividendo ordinario de 0,2900 euros por acción. Fecha de descuento. * Industria de Diseño Textil (Inditex) - Dividendo extraordinario de 0,5500 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES

* El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se dirige a la prensa tras la conclusión de la reunión de política monetaria del banco central.

(0230 GMT)

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria organizada por el Banco de Italia, tras la cual habrá un anuncio sobre tipos de interés (1315 GMT) y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se dirigirá a la prensa (1345 GMT).

* La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, interviene (mediante vídeo pregrabado) en la reunión virtual sobre la Ley de Crecimiento Económico y Reducción de Trámites Regulatorios. (1355 GMT)

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia unas palabras de bienvenida antes de la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1715 GMT)

OTROS EVENTOS

* El canciller alemán, Friedrich Merz, realiza su visita inaugural a Turquía, donde se reunirá con el presidente Erdoğan para debatir sobre relaciones bilaterales, política exterior y cooperación en economía, migración y seguridad.

* Corea del Sur acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2025 en Gyeongju (hasta el 1 de noviembre), con la participación del presidente de China, Xi Jinping, y la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur en el marco de la cumbre de la APEC.

* El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, visita Uzbekistán. (Hasta el 31 de oct.)

* La primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė, visita Riga y se reúne con su homóloga letona, Evika Silina.

Datos macroeconómicos

Loc Country/R RIC Indicator Peri Reuters Prior

al egion Name od

Time Poll

07: France FRGPC=EC Consumer Sep 0,1% 0,1%

30 I Spending MM

07: France FRGDPP=EC GDP Q3 0,2% 0,3%

30 CI Preliminary QQ

07: France FRGDYP=EC GDP YY Q3 0,6% 0,8%

30 CI Prelim

09: Spain ESHICF=EC HICP Oct 3,0% 3,0%

00 CI Flash YY

09: Spain ESCPIF=EC CPI YY Oct 2,9% 3,0%

00 CI Flash NSA

09: Spain ESHCP=EC HICP Oct 0,3% 0,2%

00 I Flash MM

09: Spain ESCPIM=EC CPI MM Oct 0,50 -0,30%

00 CI Flash NSA%

09: Germany DEUEMN=EC Unemploym Oct 2.955M

55 CI ent Total NSA

09: Germany DEUNR=EC Unemploym Oct 6,3% 6,3%

55 I ent Rate SA

09: Germany DEUEMP=EC Unemploym Oct 2.976M

55 CI ent Total SA

10: Germany DEGDF=EC GDP Flash Q3 0,0% -0,3%

00 I QQ SA

10: Germany DEGDFY=EC GDP Flash Q3 0,2% -0,2%

00 CI YY NSA

10: Germany DEGDFS=EC GDP Flash Q3 0,3% 0,2%

00 CI YY SA

11: Euro Zone EUGDQY=EC GDP Flash Q3 1,2% 1,5%

00 CI Prelim YY

11: Euro Zone EUGDPP=EC GDP Flash Q3 0,1% 0,1%

00 CI Prelim QQ

11: Euro Zone EUBUSC=EC Business Oct -0,76

00 CI Climate

11: Euro Zone EUECOS=EC Economic Oct 96,0 95,5

00 CI Sentiment

11: Euro Zone EUBUSS=EC Industria Oct -10. -10,3

00 CI l 0

Sentiment

11: Euro Zone EUSERS=EC Services Oct 3,8 3,6

00 CI Sentiment

11: Euro Zone EUCONS=EC Consumer Oct -14. -14,2

00 CI Confid.

2 Final 11:00 Euro Zone EUCOIN=E Cons Infl Oct 24.0 CI Expec 11:00 Euro Zone EUINSP=E Selling Oct 6.9 CI Price Expec 11:00 Euro Zone EUUNR=EC Unemploym Sep 6.3% 6.3% I ent Rate 14:00 Germany DECPP=EC CPI Oct 0.2% 0.2% I Prelim MM 14:00 Germany DECPPY=E CPI Oct 2.2% 2.4% CI Prelim YY 14:00 Germany DEHIP=EC HICP Oct 0.2% 0.2% I Prelim MM 14:00 Germany DEHIPY=E HICP Oct 2.2% 2.4% CI Prelim YY 14:15 Euro Zone EUECBR=E ECB Oct 2.15 2.15% CI Refinanci% ng Rate 14:15 Euro Zone EUECBD=E ECB Oct 2.00 2.00% CI Deposit% Rate 09:55 Germany DEUNRT=E Unemploym Oct 8k 14k CI ent Chg SA 15:30 United USOILN=E EIA-Nat 24 87B States CI Gas Chg Oct, Bcf w/e 15:30 United USNGIF=E Nat 24 87B States CI Gas-EIA Oct, Implied w/e Flow 16:30 United US4WAT=E 4W Bill 30 110.309.903, States CI Auc - TA Oct 100.00 16:30 United US4WAH=E 4W Bill 30 3.945% States CI Auc - HR Oct 16:30 United US4WAB=E 4W Bill 30 2.730 States CI Auc - BTC Oct 16:30 United US4WAA=E 4W Bill 30 11.650% States CI Auc - HAP Oct 13:30 United USGDPA=E GDP Q3 3.0% 3.8% States CI Advance 13:30 United USGFSA=E GDP Sales Q3 7.5% States CI Advance 13:30 United USGSPA=E GDP Cons Q3 2.5% States CI Spending Advance 13:30 United USDGEA=E GDP Q3 2.7% 2.1% States CI Deflator Advance 13:30 United USCPPA=E Core PCE Q3 2.9% 2.6% States CI Prices Advance 13:30 United USPCEA=E PCE Q3 2.9% 2.1% States CI Prices Advance 13:30 United USPXFA=E PCE Ex Q3 2.3% States CI Fd, Eng & Hsg (A) 13:30 United USSXEA=E PCE Svs Q3 2.4% States CI Exl Eng & Hsg (A) 13:30 United USJOB=EC Initial 20 States I Jobless Oct, Clm w/e 13:30 United USJOBA=E Jobless 20 States CI Clm 4Wk Oct, Avg w/e 13:30 United USJOBN=E Cont 13 1.93 States CI Jobless Oct, 1M Clm w/e *NOTA: La publicación de algunos indicadores macroeconómicos de Estados Unidos podría verse afectada por el cierre de la Administración. MERCADOS FINANCIEROS

* Los futuros del Euro STOXX 50 subían 10 puntos, hasta los 5720; los futuros del FTSE perdían 24,5 puntos, hasta los 9762,5 y los futuros del DAX alemán ganaban 64 puntos, hasta los 24.271, a las 0530 GMT. * Las bolsas asiáticas oscilaban entre ganancias y pérdidas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que había llegado a un acuerdo con el presidente chino, Xi Jinping, sobre las tierras raras y los aranceles, mientras el yen se debilitaba, tras la decisión del Banco de Japón de mantener los tipos de interés sin cambios. * Los precios del petróleo caían, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que reduciría los aranceles a China del 57% al 47% tras una reunión con el presidente Xi Jinping en Corea del Sur.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)